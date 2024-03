7 kavarn v Budimpešti, obkroženih s parkom, kjer lahko posedite v čudovitem zelenem okolju

Ni naključje, da si spomladi želimo več časa preživeti v naravi, zato smo zbrali kraje v Budimpešti, kjer lahko uživate v kavi, obdani s čudovitim zelenjem.

Majorka

Kostanjev drevored Városmajor je čudovit kotiček v XII. okrožju, kjer lahko ob vsakem času dneva, ne glede na letni čas, posedite v prijetnem vzdušju. K temu veliko pripomore vedno spreminjajoča se okolica gostinskega lokala zaradi impresivnih dreves aleje Szilágyi Erzsébet. Spomladi je zaradi vegetacije, ki odpira cvetne liste, še posebej vredno obiskati lokal z osvežilnimi limonadami, okusnimi burgerji, zrezki, solatami in piščančjimi krili Buffalo, pripravljenimi po izvirnem receptu!

1126 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

Ladja z zračno ladjo KERT

Ladja z zračno ladjo KERT, ki se nahaja poleg velikega otroškega igrišča v mestnem parku, ki je bilo pred nekaj leti prenovljeno in je od takrat postalo priljubljeno pri mnogih, je idealen kraj za spomladansko sončenje za vso družino. Na vrtu, ki ga označujejo kot gastroživilnico, ponujajo kavo, piškote, smoothije, sendviče in puhaste rogljičke za otroke in odrasle, ki bodo še posebej uživali v odmoru med dvema igrama lovljenja.

1146 Budimpešta Dvorák sétány 1.

The DAM_n Good Place

The DAM_n Good Place je prva specializirana kavarna v novem Budapartu, ki čaka na svoje goste, ki si želijo sveže pražene črne kave. Terasa, obdana z zelenjem, je skoraj na dosegu roke od Donave, kar ustvarja zelo prijetno vzdušje, okolica pa je kot nalašč za osvežilne spomladanske sprehode. Ponudbo posebnih kav dopolnjujejo dobrote lokalnih proizvajalcev, sveže pečene dobrote iz pekarne Buda ter torte, sendviči in sveže sadje.

1117 Budimpešta, Napkelte utca 2.

nor/ma grand

S čisto notranjostjo lokala nor/ma grand, posebnimi kavami, hrustljavim pečenim pecivom in bujno zeleno teraso se počutite, kot da bi vstopili v prizor iz skandinavskega filma. Če ste v okolici, se je vredno ustaviti vsaj za kavo in okusiti danski življenjski slog hygge. Ko se boste najedli, se prijetno sprehodite po osupljivi zeleni oazi parka Windgate in, če boste imeli srečo, boste morda celo opazili cvetoče češnje!

1024 Budimpešta, Margit körút 75-87.

Szóköz – literarna kavarna

Prijetne literarne kavarne v najstarejšem vrtu prestolnice Szóköz ne smemo izpustiti z našega seznama, saj kavarna, odprta v stavbi Literarnega muzeja Petőfi, ponuja teraso s pogledom na vrt Károlyi, slastno pecivo, osvežilne pijače in kakovostno kavo. V prijetni kavarni so krožniki in vrči, okrašeni z literarnimi citati, po lahkem prigrizku pa se lahko sprehodite po vrtu.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 16.

PaviloN

Nedaleč od Bálna, tik ob Donavi, v osrčju banke Nehru, boste našli majhen, a očarljiv PaviloN. Na terasi, obkroženi z vrečami za fižol in stoli, se lahko prepustite sproščenemu vzdušju, ob večerih pa za glasbo poskrbijo didžeji z različnimi slogi. Zabave so brezplačne, prostor pa je prijazen tudi psom!

1093 Budimpešta, del Nehru

Kertvárosi Kávézó

Kavarna Kertvárosi Kávézó, ki se nahaja poleg razgledne ploščadi Sashalmi, je od konca februarja odprt za sladoled. Poleg izbranih sladoledov vas v predmestje, kjer je res dovolj časa in prostora za upočasnitev, vabijo italijanska kava, obrtniška vina in piva ter domiselno pecivo. Uživajte v neprekosljivem miru XVI. okrožja na panoramski terasi restavracije Kertvárosi Kávézó!

1161 Budimpešta, Sashalom utca 6.