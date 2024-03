Vzdušje džungle v prestolnici: 7 restavracij v Budimpešti, obdanih z zeleno oazo

Če želite za kratek oddih pobegniti iz vrveža prestolnice in si napolniti baterije z okusnimi prigrizki in bujnimi zelenimi rastlinami, vam predstavljamo nekaj posebej dobrih krajev, ki jih lahko obiščete.

Pavilon Restaurant

Pavilon Restaurant v prvem nadstropju hotela Dorothea je zelena oaza lokalnih okusov s konceptom „od kmetije do mize”. Restavracija s celodnevno ponudbo je dom daleč od doma, saj ponuja široko paleto lokalnih in regionalnih jedi. Od jutra do večera je Paviljon kraj, kjer lahko razvajate svoje brbončice, dan začnete s popolno omleto, si privoščite skušnjavo čokoladne torte, zvečer pa uživate v kulinaričnem popotovanju skozi meni večerje.

1051 Budimpešta, Dorottya utca 2.

Flava Kitchen & More

Flava Kitchen & More je osvežujoča zelena oaza v središču mesta na naslovu Október 6. Flava črpa navdih iz najbolj priljubljenih gastronomskih kultur na svetu, saj jedi navdihujejo okusi severne Afrike, Latinske Amerike in Bližnjega vzhoda. Recept za to kulinarično oazo v Budimpešti seveda dopolnjujejo odlične pijače in prava glasba, ki zaokrožijo gastronomsko potovanje.

1051 Budimpešta, Október 6. u. 26.

Twentysix

Twentysix je nedvomno ena najbolj impresivnih mestnih džungel v prestolnici. Restavracija Twentysix, ki je poimenovana kot najbolj zelena restavracija v mestu, je kot grandiozna pragozdna oaza v zabaviščnem okrožju, v kateri vse leto vlada mediteransko vzdušje. Vzdušje v džungli je seveda le začetek, saj bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji kulinarike. Od jutra do večera vas bodo razveseljevale jedi, ki hranijo telo in dušo, topli in hladni mezze, sladice, zvečer pa čarobni koktajli.

1061 Budimpešta, Király u. 26.

Béla

Béla, boemska in neizogibna točka Bartókove četrti, ni le restavracija, ampak tudi arboretum. Ta nepopolni in nič manj čarobni gastronomski kraj je osvojil srca mladih in starih, ne le s svojim vzdušjem, temveč tudi s hrano. Sezonski meni ponuja tako lahke jedi v baru kot tudi jedi z dolgim okusom, na svoj račun pa pridejo tudi vegetarijanci.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.

Déryné

Déryné je že desetletja neizogibna značilnost prvega okrožja. Déryné je namreč vse, kar si lačen ali žejen človek lahko želi: domača pekarna in slaščičarna, nočni bar, prostor za kosila ali večerje sredi tedna ali celo dom za sproščeno kosilo ob koncu tedna. Kozmopolitski občutek bistroja še zdaleč ne manjka odlični hrani, ne boste pa pogrešali naravnega ambienta s tropskimi in sredozemskimi rastlinami ter prijetnimi zemeljskimi toni.

1013 Budimpešta, Krisztina tér 3.

Sophie Budapest

Sophie Budapest je zelena oaza v soseski Opere, kjer je vsaka minuta z italijansko kuhinjo pravo doživetje. Nešteto rastlin in luči ustvarjajo harmonijo v sodobnem, a prijetnem prostoru. Na meniju se vrstijo okusne italijanske jedi: ročno raztegnjene pice, domače testenine in nebeški tiramisu gostom dan za dnem pričarajo nasmeh na obraz, ne smemo pa pozabiti na posebne jedi, ki jih je zasnoval kuharski mojster in bodo vsakogar v trenutku popeljale v Italijo.

1065 Budimpešta, Hajós u. 25.

Restavracija Szőnyi

Restavracija Szőnyi je eno od src mesta Zugló, saj ponuja domače okuse in lokalne specialitete. Vredno jo je obiskati ne le, če iščete res okusno hrano, temveč tudi, če želite preživeti nekaj časa v objemu rastlin in v naravnem vzdušju. Ob poslušanju šumenja vrtnega ribnika je gostoljubnost zagotovljena, prav tako kot nebeške jedi, pa naj gre za „Zugló batyu”, nežno juho, lososa na žaru ali obilen krožnik najboljših morskih zakladov.

1142 Budimpešta, Szőnyi út 38.