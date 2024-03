Gombóc Artúr Budimpešta: 9 posebnih krajev in dejavnosti za sladokusce

„Gombóc Artúr je imel čokolado najraje od vsega na svetu. […] Okroglo čokolado, kvadratno čokolado, dolgo čokolado, ravno čokolado in vso čokolado, ki jo izdelujejo na svetu” – če bi se lahko lik iz zgodb Pom Pom Csukása Istvána Csukása danes sprehodil po ulicah Budimpešte, bi bil zagotovo presenečen nad številom trgovin s čokoladnimi tablicami.

Cho Coco Budimpešta

V eni od majhnih, očarljivih budimpeških ulic se nahaja svet rožnatih bonbonov Cho Coco, kjer se lahko skoraj dan in noč predajate sladkim užitkom najboljših čokoladnih bonbonov. Med več kot 3 000 različnimi vrstami sladkarij na policah čokoladnice boste našli izdelke lokalnih proizvajalcev čokolade in priznanih tujih blagovnih znamk. V mestni čokoladnici Chocolaterie, ki se ponaša z eno največjih ponudb čokolade, pa boste našli tudi druge zaklade, in sicer posebne kave, vroče čokolade, sendviče in peciva.

1013 Budimpešta, Pauler u. 7.

Manufaktura čokolade MyChoccy

MyChoccy nas iz vrveža ulice Ráday z mediteranskim vzdušjem in šarmom zvabi v svojo trgovino, kjer zaradi čarobnega sveta sladkarij želimo ostati. Ročno izdelani bonboni in tartufi se vrstijo na pultu, na voljo pa so tudi številni ročno izdelani čokoladni bonboni in raznovrstne majhne tortice, ki čakajo na to, da razveselijo vaše brbončice.

Sladko doživetje lahko popestrite tudi z lokalno izdelano vročo čokolado, kavo in čajem, svežimi limonadami ali celo domačimi sirupi. Jamstvo za kakovostno kulinarično potovanje pa je družinsko podjetje z več kot 30-letnimi poklicnimi izkušnjami, kjer čokoladna čudesa nastajajo po družinskih receptih, v skladu z belgijsko obrtniško tradicijo, a hkrati odprto za nove ideje.

1092 Budimpešta, Ráday u. 40.

Manufaktura bonbonov Cadeau

Podjetje Cadeau se ponaša z enim najdaljših in najrazličnejših čokoladnih pultov v državi, kjer lahko izbirate med ponudbo nebeških dobrot iz belgijske čokolade. Zdi se, kot da bi Artur Gombóc ravno našteval: med debelimi čokoladnimi bloki, čokoladnimi ploščicami, čokoladnimi dobrotami in ročno izdelanimi bonboni nenadoma ne veste, kam bi se podali, vse skupaj pa dopolnjuje izbor božanskih tort iz podjetja Gyula. Poleg tega lahko zahvaljujoč Cadeau pozimi telo in dušo ogrejete z okusno, gosto vročo čokolado, poleti pa si lahko privoščite slastno kremast obrtniški sladoled in nadaljujete pot po eni najbolj atmosferičnih ulic v središču mesta.

1053 Budimpešta, Veres Pálné u. 8.

chocoMe

V podjetju chocoMe je čokolada strast, družinsko podjetje pa je predano ustvarjanju popolnih slaščic, zato svoje izdelke izdeluje z največjo predanostjo in strokovnim znanjem. Proizvajalec s sedežem v Budimpešti si z ekipo 30 ljudi prizadeva za najvišjo kakovost, ki jo omogočajo strast in ponižnost, neprimerljiva kakovost, samo vrhunske sestavine in nenehne inovacije. njihove čokolade so ročno izdelane in vsako leto dosegajo izjemne rezultate na najprestižnejših mednarodnih čokoladnih tekmovanjih. Poleg tega je njihove izdelke zdaj mogoče najti v 1500 partnerskih trgovinah v 28 državah po vsem svetu.

1135 Budimpešta, Kisgömb utca 23.

vinoWonka Čokoladnica in vinoteka

S presenetljivo kombinacijo čokolade in vina vinoWonka ponuja nebeško kombinacijo vrhunskih kakovostnih obrtniških čokolad, bonbonov in več kot 140 vrst domačega vina. Vse čokolade so iz lokalnih čokoladnic, vina pa iz vseh 22 vinorodnih okolišev v državi. Poleg tedensko spreminjajoče se ponudbe vin lahko svojo čokoladno gastronomsko pustolovščino dopolnite z vročo čokolado, v vinoteki vinoWonka pa lahko najdete tudi lager iz pivovarne Pécs. In če nas v dolgem večeru zagrabi lakota, imajo za nas na voljo tudi okusne sendviče in hladne jedi.

1082 Budimpešta, Corvin sétány 2.

Zangio

Le streljaj od sinagoge na ulici Dohány, na vogalu ulic Wesselényi in Rumbach Sebestyén, se nahaja majhna čokoladnica, najboljše delo družinskega podjetja, ki deluje že več kot 10 let. Tu lahko najdete najslajšo kavalkarado kakovostnih čokoladnih bombonov in tartufov, od čokoladnih bomb z okusom do sadnih čudežev. Očarajo pa vas lahko tudi številne druge posebne kreacije, med drugim pikantni paradižnik, ognjena guava in čebulna karamela, medtem ko ponudba tartufov vključuje kroglice mango bergamotke in ingverja. Če želite zaokrožiti svojo čokoladno gastronomsko pustolovščino, vam Zangió ponuja okusno vročo čokolado.

1075 Budimpešta, Wesselényi utca 6.

Programi v Budimpešti za ljubitelje čokolade

Muzej čokolade Szamos

Muzej čokolade Szamos se nahaja v zgornjem nadstropju kavarne Szamos Café na Trgu Kossuth, v šestih sobah pa lahko spoznamo zgodovino kakava in čokolade, kulturo uživanja vroče čokolade in številne zanimivosti, povezane s to sladico. Razstava je odprta vsak dan v tednu od 10. do 18. ure, če pa se želite še bolj potopiti v svet čokolade, se lahko – po dogovoru – udeležite vodenega ogleda muzeja z degustacijami, čokoladnimi okraski in filmskimi projekcijami.

1055 Budapest, Kossuth tér 10.

Manufaktura čokolade Lady Lavender

Če vas je čokolada očarala in želite odkriti vse majhne skrivnosti sladkarij iz kakavovih zrn, se morate odpraviti le do Óbude. Proizvajalec čokolade Gyöngyvér Sára-Gulyás je s plantaž Vietnama in karibskih otokov prinesel svoje znanje, ki ga razkriva udeležencem delavnic na različne teme, vse pa se vrtijo okoli čokolade. Od resničnih skrivnosti kakovostne čokolade, trikov pri taljenju čokolade do skrivnosti tehnik dekoracije, nam bo podal številne nasvete, srečanja pa bo kronal z neomejeno degustacijo čokolade.

1031 Budimpešta, Nimród u. 2.

Imagine – Gastronomski sprehod po sladkem življenju

Zahvaljujoč ekipi Imagine lahko ne le potešimo svojo radovednost s številnimi skrivnostmi in legendami lokalne zgodovine, temveč tudi razvajamo svoje brbončice z neštetimi okusnimi dobrotami. Na triurnem potepanju po ulicah mestnega središča boste odkrili zanimivosti, kot je na primer, iz česa je narejen najboljši čokoladni bonbon v mestu ali po kom je poimenovana čokolada Tibi. Kakavova zrna, rezine torte in degustacijski bonboni pa vas bodo popeljali na potovanje po vzvišenem svetu sladkarij.

Izhodiščna točka: 1053 Budapest, Királyi Pál utca 18.