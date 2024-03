5 čudovitih kavarn na trgu Széll Kálmán, ki jih ne smete zamuditi

Trg Széll Kálmán ni le živahno prometno vozlišče, temveč tudi odlična destinacija za odlično kavo. Tukaj je nekaj prijetnih kotičkov, kjer se lahko vedno ustavite na osvežilni črni kavi!

Pekarna Buda

Ne glede na to, v katero smer se odpravite s trga Széll Kálmán, boste našli različne enote Pekarne Buda: Pekarno Buda na ulici Maros, Pekarno Buda dve na ulici Jurányi ter Pekarno Buda in specializirano kavarno na ulici Keleti Károly. V vseh treh obratih ponujajo okusno sladko in slano pecivo, obilne sendviče in slastne torte od 7. ure zjutraj ob delavnikih in od 8. ure zjutraj ob koncih tedna. Seveda ne smete izpustiti niti nujne jutranje kave: vsi trije lokali ponujajo izbor ročno pripravljenih pražencev iz domovine in tujine, ki vam bodo zagotovili dober začetek dneva.

Budai Pékség (1122 Budapest, Maros utca 23-25.)

Budai Kettő (1027 Budapest, Jurányi utca 5.)

Budai Pékség és Speciality Kávézó (1024 Budapest, Keleti Károly u. 10.)

LuLu Budapest

Nova zajtrkovalnica na trgu Széna, ki se nahaja le nekaj minut hoje od trga Széll Kálmán, je med testnim delovanjem postala priljubljena pri mnogih, navdušenje pa ni popustilo niti po odprtju. LuLu Budapest je prijeten in prostoren ter ponuja okusne jedi, kot so sklede smoothie, slastne hrenovke in nebeško pecivo.

1027 Budimpešta, Csalogány u. 55.

Marczika

V sodelovanju s Kulturnim centrom Marczibányi je kavarna s sončno teraso odprta v skladu s programi in delovnim časom centra. Ponudba kavarne, ki je bila prej le samopostrežna, se je precej razširila z izbiro sendvičev, peciva in baoka, vse skupaj pa je postreženo z osvežilnimi napitki za žejo in okusno kavo.

1022 Budimpešta, Marczibányi tér 5/a

Bányai Coffee

Kavarna Bányai Coffee, ki se nahaja na strani tržnice Fény Street, je prava zanimivost na budimpeštanski kavni sceni, saj na trg Széll Kálmán prinaša kostariške kavne specialitete. V prijetnem prostoru, ki ga redno obiskujejo številni, so na voljo kave, pražene v madžarskih pražarnah, ki jih spremlja okusno in posebno pecivo.

1024 Budimpešta, Fény u. 9.

Sock’s Coffee

Ta galerijska kavarna se nahaja v mirnem kotičku trga Széna in je odličen kraj, kjer se lahko odmaknete od mestnega vrveža in popijete kavo v pravi mali kavarni. Seveda ne manjka dobrot, saj je na pultu na voljo izbor slastnih tort, peciva in slaščic.

1027 Budimpešta Csalogány utca 53.