11 vznemirljivih pustolovskih filmov iz burnih let madžarske zgodovine (x)

Zbrali smo skoraj ducat filmov, ki vas popeljejo v razburljiva leta madžarske zgodovine in v osupljivi svet madžarskih pravljic.

Hadik

Hadik je obsežen pustolovski film, ki raziskuje enega najbolj veličastnih, a žal manj znanih in obravnavanih trenutkov v zgodovini. Pripoveduje zgodbo o drznem napadu Andrása Hadika na Berlin in njegovi pridobitvi legendarnih 24 levičarskih rokavic z zvezdniško parado in spektakularnimi akcijskimi prizori.

Otok dobrega upanja

Glavni junak se med pandemijo odloči za prostovoljno karanteno na majhnem samotnem otoku v jezeru Tisa. Na otoku stoji majhna koča, ki sta jo pred leti zgradila z očetom, vendar njune sanje niso bile nikoli dokončane. Po tem, kar se zdi kot pustolovščina, pa se osamljenost kmalu izkaže za preizkušnjo njegovih slabosti in strahov. Čudovita narava, zdravilna moč Tise, nomadsko življenje in stari očetovi nauki počasi spreminjajo njene vrednote.

Zlati človek

Spektakularni roman Zlati mož Móra Jókaia, bogat z eksotičnimi elementi, je dobra podlaga za filmsko uspešnico, zato ni čudno, da so njegovo zgodbo z zapleti že večkrat zasnovali za filmsko platno. Viktor Gertler je bil po nemi in zgodnji zvočni filmski različici tretji filmski ustvarjalec, ki je adaptiral klasiko, in čeprav so bile prejšnje različice v času nastanka na visoki ravni, Gertlerjevo delo v ničemer ne zaostaja za njegovimi predhodniki. To barvito, širokozaslonsko delo je izstopalo med izdelki iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Igralska zasedba je zanimiva, saj je glavnega zarotnika oživil Zoltán Latinovits – razkošna igra.

Madžarski nabob

Med filmoma Sinovi človeka s kamnitim srcem in Zvezde iz Egerja je Zoltán Várkonyi posnel priredbo romana Madžarski nabob in njegovo nadaljevanje Zoltán Kárpáthy. Mojster javnih filmov po nacionalnih klasikah je literarno snov znova uporabil z zanesljivo roko: zavit, večplasten zaplet Jókaijevega romana je prevedel v gibljive podobe z dinamičnimi prizori in odlično igro. Dvojica Ferenc Bessenyei v glavni vlogi in Iván Darvas, ki upodablja njegovega nasprotnika, resnično oživita Jókaijev subtilni humor.

Kincsem

Ernő Blaskovich je po osamosvojitveni vojni izgubil vse. Živel je brezciljno razuzdano življenje, ko se je nekega dne pojavila njegova velika priložnost, Kincsem, čudežni delec, in uspel je na evropskih konjskih dirkah. S tem mu usoda ponudi zadovoljstvo, da v plemenitem boju premaga svojega davnega sovražnika, barona von Oettingena. Njuno vse bolj zagrizeno rivalstvo pa zaplete Ernőjeva nepopravljiva zaljubljenost v Klaro von Oettingen, hčerko očetovega morilca. Kaj je pomembnejše, ljubezen ali maščevanje?

Veter jim piha pod nogami

V tridesetih letih 19. stoletja je Gyurka Farkas Csapó, zloglasni razbojnik iz Karcaga, izpuščen iz zapora. Veliki zemljiški posestniki zaupajo njegovo ujetje komisarju za molk Balázsu Mérgesu, toda lokalni pastirji, ki menijo, da njihovo preživetje ogroža omrežje kanalov zemljiških posestnikov, vidijo v Gyurki zaveznika. Vendar ga izda njegov vajenec, ki si želi postati vodja. György Szomjas je bil prvi, ki je žanr vesterna prenesel v madžarske razmere. Njegov film črpa iz ameriške različice in italijanskega špageti vesterna.

Slabi ljudje

S svojimi spektakularnimi akcijskimi prizori in zapleteno zgodbo slabi ljudje tekmujejo celo z najboljšimi vesterni, čeprav je ta film s klasičnim ameriškim žanrom povezan le na daleč, saj predstavlja lastno vzhodnoevropsko priredbo, “vzhodnjake”. György Szomjas je po filmu Talpuk unter fütuelt a szél whistul posnel svoj drugi uspešni film v tem žanru, pri čemer je tudi tokrat zgodbo postavil v svet razbojnikov iz 19. stoletja na Madžarskem in v eno od glavnih vlog postavil Djoka Rosića. Poleg njega se v elementarnih vlogah predstavijo János Derzsi, György Dörner in Mari Kiss.

Sinovi moškega s kamnitim srcem

Romantični zgodovinski pustolovski film pripoveduje zgodbo o družini Baradlay in dogodkih iz osamosvojitvene vojne v letih 1848-49. Zoltán Várkonyi na podlagi Jókaijeve klasike ne prikaže le junaškega boja madžarskega naroda, ki se je boril za neodvisnost, temveč z razkošnimi nastopi najbolj priljubljenih igralcev šestdesetih let oživi tudi brata Baradlay. Adaptacija Jókaia Zoltána Várkonyija je bila največja madžarska superprodukcija šestdesetih let, s spektakularnimi akcijskimi prizori, inovativnimi triki in obilico romantike.

János vitéz

Produkcija madžarskih celovečernih animiranih filmov se je začela z obsežno priredbo zgodbe János vitéz Marcella Jankovicsa, ki je bila premierno prikazana leta 1973. Barvita glasbena risanka, ki na edinstven način združuje ljudsko umetnost in secesijo, je nastala ob 150. obletnici rojstva Sándorja Petőfija. To je bilo prvo delo v ustvarjanju Marcella Jankovicsa, ki je stoletja madžarske kulture prenesel v animirani film. V letu premiere je vstopnice kupilo več kot milijon in pol ljudi in od takrat je film priljubljen med madžarskim občinstvom.

Fehérlófia

Avantgardni pravljični film, ki temelji na sagah ljudstva Pusztai, je osupljiv, sanjski vizualni svet abstraktnih geometrijskih oblik in krožnih, mandali podobnih kompozicij. Njegovo edinstveno vzdušje ustvarja zvočna podlaga, sestavljena iz hreščečih zvokov.

Zvezde mesta Eger

Klasični roman Géze Gárdonyija oživlja burno življenje vojakov na koncu sveta na Madžarskem, ki je raztrgana na tri dele. Poleg njihovega junaškega boja, domoljubja in poguma se razkrivajo tudi njihove individualne, človeške lastnosti. Zoltán Várkonyi je leta 1968 po romanu posnel film z Imrejem Sinkovitsom, Vero Venczel in Istvánom Kovácsom v glavnih vlogah. Slikovito dvodelno delo je bilo najbolj priljubljen film šestdesetih let, saj si ga je ogledalo več kot dva milijona gledalcev.