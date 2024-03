Azijski bistro 24 ur na dan: edinstveni koktajli in daljnovzhodni okusi v Costes Izakaya

Vznemirljive jedi v kombinaciji s hladnimi koktajli in srečanjem različnih kultur lahko naredijo tudi konec sivega delovnika nepozaben!

Azijsko tradicionalno čaščenje, tokijsko nočno življenje ter okusi vietnamske, japonske in kitajske kuhinje na enem mestu: v Costes Izakaya se lahko v enem večeru odpravite na čudovito potovanje po Daljnem vzhodu, v prostoru in času.

Restavracija se nahaja v središču Budimpešte, 2 minuti od bazilike, in njen osnovni koncept je izstopiti iz znane škatle: tradicionalni vzorčasti kozarci in krožniki na namizni preprogi, okrašeni s stripi manga, kipi s starinskim pridihom ob sodobnih slikah in neonske luči za vrsto svetilk ustvarjajo nenavadno harmonijo modernosti in tradicije.

Ustvarjalnost v nepozabnih koktajlih

Čez dan je v ospredju razstavna kuhinja s svojimi prenovljenimi recepti, zvečer pa se vse oči usmerijo k barmanom, ki čudežno ustvarjajo edinstvene koktajle, in DJ-stojnici, ki poskrbi za nepokvarjeno podzemno vzdušje.

Večer začnite z Angry Geisha, navdihnjenim z margarito: rahlo dimljena, citrusna mehiška pijača na osnovi mezcala s hišno čilijevo vodo in super sokom se odlično ujema z rahlo pikantnimi okusi piščančjih nabodal satay na žaru, postreženih s pikantno arašidovo omako in marinirano papriko achar.

Ko ste pripravljeni na to, je čas za Izakayev “zvezdniški par”: The Charmeur in Korean BBQ. Duša najbolj moškega koktajla v restavraciji je Jack Daniels Bonded Whiskey, ki pa mu daje pridih sadnosti vino iz črnega ribeza in pridih sladkosti liker Choya Kokuto, dodelan z rumom. Pravi čudež se zgodi pozneje: pijača se po mešanju filtrira in postreže v pristnem japonskem čajniku, posebna aroma iz postopka dimljenja hišnega hrasta pa prežema vsako kapljico koktajla.

Gastronomski izlet z okusom

Korejski BBQ, ki je prav tako bolj dimljen, je pripravljen s podobno ustvarjalnostjo, okrašen s sezamovimi semeni in mariniran v omaki, ki jo je razvil kuhar Izakaye in je upravičeno znana.

Restavracija poskrbi tudi za mehkejše okuse, in sicer s pijačo Brambelion na osnovi gina, ki se lahko postreže z jabolčnim sokom ali celo ingverjem. Sadnost robid, svežina bazilike in svežina hišnega super soka iz mešanice limone in limete lahko poudarijo globlje okuse solate Cezar, ki ji lahko dodate piščanca ali celo kalamare.

Prava zvezda ponudbe Izakaya

Pravo presenečenje je še pred nami! Po besedah generalnega direktorja Dániela Benczesa je “največji izum” revije koktajlov Pearfaction.

Pijača na osnovi ruma z rahlo bučno in hruškovo osnovo poudari bolj kisle okuse. Mi pa jo naredimo s popolnoma vegansko, kafirsko limeto, zelenim kardamomom in masivno peno. Pijačo je treba popiti s sladko, pikantno peno z okusom, saj je zaradi nje vse skupaj podobno palačinki.

– je povedal ustvarjalec serije pijač.

Strokovnjak za ta edinstveni koktajl priporoča kokosovo ptičje mleko: kislo-tropski okus pireja iz pasijonke se dobro ujema z dvojnim okusom Pearfactiona.

Včasih Izakaya ne uvaja inovacij, ampak jih raje na novo izumlja: dober primer je – samonaslov – Izakaya Presso Martini, v katerem je vodka zamenjana z začinjenim karibskim rumom Angostura Tamboo, zaradi česar ima koktajl veliko bolj poseben značaj.

Za prevladujoč kavni okus poskrbita liker Kahlua in svež espresso, sladek domači vaniljev sirup pa pijačo zmehča in olajša pitje. Za zaključek te posebne večerje je prav tako nekonvencionalni črni sezam brűlée z nekaj grižljaji črnega sezama odličen način, da 6. oktober zapustimo s sladkim priokusom v ustih.

Ko se po nekajurnem gastronomskem potovanju vrnete na ulice Budimpešte, lahko resnično razumete “občutek Izakaya”: ne glede na to, ali je šlo za posebno priložnost ali le navadno večerjo, so vedno skupna doživetja tista, zaradi katerih je večer nepozaben in trajen!