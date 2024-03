7 novo odprtih kavarn, ki izkušnjo pitja kave dvigujejo na višjo raven

V prestolnici se drug za drugim odpirajo vedno boljše kavarne, kar za ljubitelje kave pomeni tudi vedno večji seznam krajev, ki jih lahko preizkusijo. Tukaj je sedem obetavnih novincev.

Itt Várlak

Kavarna Itt Várlak, ki se nahaja le nekaj minut hoje od Trga svobode, bo postala sedež ljubiteljev kave. Nedavno odprta kavarna v središču mesta ni ena od mnogih in to boste občutili takoj, ko boste stopili skozi vrata. Deloma zato, ker v prostoru vlada sproščeno vzdušje, ki je nujno potrebno za mirno kavo, idealno tako za učenje kot za srečanja s prijatelji. V ponudbi so posebne kave, gostje kavarne Itt Várlak pa lahko izbirajo tudi med božanskimi sladicami, svežim pecivom, sendviči, osvežilnimi pijačami in kmalu tudi lokalnimi vini.

1054 Budimpešta, Aulich utca 8.

Café eden

Café Aeden na cesti Szarvas Gábor ima vse sestavine, da bo vaša kava ali kofeinska pijača kar se da gladka. Notranjost, ki spominja na mir narave, profesionalna postrežba, prigrizki na meniju (kot so nebeško pecivo in v tortiljo zavite dobrote) in seveda kavno doživetje, ki ga zagotavljajo odlični izdelki pražarne kave Herz. Newyorške in gvatemalske kavne specialitete z vznemirljivimi okusnimi notami so pražene z različnimi postopki praženja, zato se za vsak okus najde primerna kava.

1125 Budimpešta, Szarvas Gábor út 8/d

Kultúra Specialty Coffee

Čeprav je Kultúra Specialty Coffee odprta šele nekaj mesecev, jo mnogi že štejejo za najbolj atmosferično kavarno v Budimpešti. Majhna kavarna na ulici Rákóczi út je uresničitev sanj dveh navdušenih in izjemno prijaznih mladih deklet, ki tega ne prepuščata naključju: svojo kakovostno kavo pripravljata z vrhunskimi kavnimi aparati Modbar. Kultúra Specialty Coffee se osredotoča na kakovost in užitek, njeni prednosti pa sta tudi spodbudno okolje in prijazna postrežba, ki jo stranke hvalijo. Ustavite se za matcha latte ali skodelico črne kave in to boste doživeli sami!

1088 Budapest, Rákóczi út 49.

Kavarna Journey Cafe

Kavarna Journey Cafe na ulici Víg je okolju prijazna kavarna in čajnica v džungli v središču mesta. Njen vhod je zelo vabljiv in izžareva mir, ki si ga želijo ljudje v živahnem mestu, kot je Budimpešta. Z izbiro klasičnih kavnih specialitet, aromatiziranih specialitet, čajev, smoothijev, sendvičev, veganskih tiki koktajlov in še več, Journey ni samo za ljubitelje kave. Če ste razpoloženi, vskočite na pokušino kateri koli delovni dan; odprti so ob ponedeljkih, sredah in petkih popoldne.

1084 Budimpešta, Víg utca 28/1.

Kavarna BARKA kávé és kuckó, Érd

Če ste odločeni, da boste našli najboljšo kavo v svojem življenju, se morate odpraviti v Érd, nedaleč od glavnega mesta. Priporočena destinacija je BARKA kávé és kuckó, restavracija za zajtrk in pozno kosilo, ki se je odprla v začetku februarja z namenom ustvariti sproščeno in varno okolje za lokalno skupnost. Nenazadnje svojim gostom ponujajo razkošne posebne kave. Vredno je obiskati, saj boste Barko na Muzejski promenadi zaradi očarljivega okolja in prijazne postrežbe zagotovo zapustili s pozitivno energijo.

2023 Érd, Múzeum sétány

Budapest Coffee Stand

17. februarja je Budapest Coffee Stand odprl svojo šesto in prvo enoto v Budi, ki že od leta 2017 vsakdanjiku Budimpeščanov, željnih odlične kave, dodaja zlati pridih. Sanjali so velike sanje: začeli so kot najmanjša kavarna v prestolnici na ulici Gutenbert, s svojo najnovejšo trgovino na ulici Fény pa so se razvili v največjo specializirano verigo kavarn v Budimpešti. Poleg poživljajočih kavnih specialitet, ki jih lahko popijete v sproščenem okolju, lahko zaprosite tudi za okusen zajtrk, če želite začeti dan.

1024 Budimpešta, Fény utca 5.

Sunrise Café & Bakery

Od 4. februarja se srečni prebivalci ulice Szabolcs prebujajo ob vonju svežega peciva. Najnovejša pekarna v Angyalföldu, Sunrise Café & Bakery, se od običajnih razlikuje iz več razlogov, med drugim tudi zato, ker je vse njeno pecivo 100-odstotno brez mlečnih izdelkov. Deluje tudi kot kavarna, zato si lahko, če želite za nekaj časa posedeti, privoščite sendvič iz svežega kruha ali eno od njihovih boljših peciv, ob skodelici okusne kave (100-odstotna arabica) in mandljevem piškotu brez glutena. Poskusite od ponedeljka do sobote ali pa se naročite! Za nove ideje se lahko obrnete tudi na pekarno.

1134 Budimpešta, Szabolcs utca 18.