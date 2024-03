21 osupljivih panoramskih točk v Budimpešti in njeni okolici s čudovitim razgledom za pomlad

Glavno mesto in njegova okolica ponujata nekaj izjemnih panoramskih razgledov. Izbrali smo nekaj osupljivih krajev za obisk, ki ponujajo osupljive razglede in odličen način preživljanja spomladanskega dne za vso družino.

Skala Apáthy, Budimpešta

Ta biser v okrožju II je 242 metrov visoka dolomitna skala, ki se dviga nad Lipótmiesche rova Ördög in vabi pohodnike. Poleg več kot 26 zaščitenih rastlinskih vrst je tudi dom različnih žuželk, kot sta veliki grebenast trpotec in bogomoljka. Med sprehodom po območju zlahka opazimo nanose školjk na kamnitih površinah, ki so dokaz, da je bilo območje nekoč pod vodo. Če se peljete mimo, lahko obiščete tudi pečino Árpád in Kozji hrib. Čakajo vas dih jemajoči panoramski razgledi! Do tja se najlažje pripeljete z avtobusom številka 11 s trga Batthyány.

Razgledišče Árpád, Budimpešta

Do kanjona Árpád se lahko na državni modri poti z več osrednjih lokacij pripeljete z lahkim polurnim pohodom, osupljivi razgledi pa odtehtajo strmejše odseke. Leta 1929 zgrajena razgledna ploščad v slogu Székelyja ponuja razgled na skoraj celotno mesto, vključno z Donavo, stavbo parlamenta in hribom Gellért, ki so odlično vidni z razgledne ploščadi, obložene z mostom. Okoli 360 metrov visokega kamnitega razglednega stolpa so na voljo kamini, klopi in mize, če si želite odpočiti.

Razgledišče Erzsébet, Budimpešta

Če imate srečo, lahko na jasen dan z razgledne ploščadi Erzsébet, ki je priljubljeno počivališče na hribu János, opazujete tudi vrhove Visokih Tater. Razgledišče, zgrajeno iz apnenca iz Harasztija in Borosjenőja, je bilo odprto leta 1910, do njega pa je mogoče priti po več poteh, vendar je najlažje z zgornje postaje žičnice. Zanimivo je, da je njena stalna okrasna razsvetljava navdihnila na primer razsvetljavo Ribiškega bastiona in stavbe parlamenta.

Razgledišče Károly

Razgledna ploščad Guckler Károly, zgrajena na hribu Hármashatár, ponuja enega najlepših razgledov na Budimpešto. Razgledni stolp z izjemno panoramo je nastal s ponovno uporabo nekdanjega vojaškega območja in nosi ime po nekdanjem vodji gozdarskega urada. Messelat edinstvenega videza, ki ga mnogi primerjajo z nogometno žogo, je visok le nekaj metrov, vendar na 495 metrih nadmorske višine. Od tod lahko vidite vse mostove čez Donavo in ob jasnem vremenu celo Tatre v daljavi. Če si po tej osupljivi panorami zaželite sprehod po gozdu, ne zamudite učne poti Guckler Károly, ki je zlahka dostopna z razgledne točke!

Razgledišče na hribu József

Če iščete manj znan dragulj, je razgledna točka na hribu József idealen kraj za piknik in celodnevno občudovanje panoramskega razgleda na Budimpešto. Nahaja se v 2. okrožju in je 234 metrov visok hrib Szemlő, ki je del jugovzhodnega bloka hriba Hármashatár. Na vrhu hriba je bila v 70. letih prejšnjega stoletja zgrajena razgledna ploščad József Hill Lookout, s katere se ponuja čudovit razgled ob vseh urah dneva. Do krožnega razgledišča vodi kratka, strma cesta, vendar je razgled vreden truda. Če sedite na travi, lahko uživate v neverjetni panorami mesta: ob sončnih dneh lahko vidite vse mostove Donave v Budimpešti, od mostu Megyeri do mostu Rákóczi.

Kamnolom na hribu Róka, Budimpešta

Največji kamnolom apnenca v Budimpešti je bil do 40. let prejšnjega stoletja na hribu Róka, kjer je rumeno dvorišče kamnoloma viden krajinski žep s pogledom na mesto. Do kamnoloma, priljubljenega cilja plezalcev in pohodnikov, je običajno najlažje priti s postaje HÉV na vrhu hriba, vendar je nedaleč od jezera Gőtés. Na Lisičji gori je več jam, bogata favna in flora ter učna pot, njene skalne stene spominjajo na Veliki kanjon, z 254 metrov visokega stolpa pa se odpira dih jemajoča panorama.

Pot Sas-hegy, Budimpešta

Ob koncih tedna, praznikih in dela prostih dnevih je naravni rezervat Buda Eagle Hill s svojimi nazobčanimi pobočji nekakšen zeleni otok 250 metrov nad živahno prestolnico. Na vrhu hriba, ki ga obdajajo stanovanjske stavbe, je ograjenih 30 hektarjev zelenih površin z 850 metrov dolgo učno potjo in razgledno ploščadjo, ki ponuja edinstveno panoramo dih jemajočega mesta.

Razgledna ploščad Sashalmi, Budimpešta

Po znanih razglediščih v Budi velja omeniti še razgledišče na peščanski strani mesta, Sashalm, ki ni zgrajeno na visoki točki, a vseeno ponuja čudovit razgled z vrha. Razgledni stolp rákosszentmihály, zgrajen v objemu družinskih hiš, se nahaja na obrobju Sashaloma, po vzponu po 100 stopnicah stolpa pa se v daljavi vidijo hribi Buda, Pilis in Gödöllő. Na razgledni ploščadi so tudi kavarna na terasi, otroško igrišče in spominski park.

Razgled na Neapeljsko jezero, Budimpešta

V bližini največjega jezera v 16. okrožju se nahaja najnovejši sodobni razgledni stolp v Budimpešti, s katerega lahko z višine 22 metrov občudujete območje jezera, imenovano tudi pljuča predmestja, in neprimerljivo panoramo hribovja Gödöllő. Jezero Naplás pri Cinkoti, ki so ga duhovito poimenovali Balaton prestolnice, je lahko dostopno z avtomobilom, kolesom in peš ter je obrežje z želvjim kinom, ki ga lahko obiščete samo zato, da se sprehodite po učni poti okoli jezera, se zadržite proti sončnemu zahodu in prisluhnete čudovito komponirani glasbi jezerskega trstičja in vrb. Ta razkošni program krona razgledna ploščad, zgrajena na visoki točki v gozdu, ki obljublja 360 stopinj vau nad krošnjami dreves.

Újlaki-hegy, Budimpešta

Če želite uživati v čudoviti panorami, se odpravite na 449 metrov visok vrh Újlaki-hegy, od koder se lahko ob jasnem vremenu odpravite na pohod in z vrha vidite stolp Hármashatár-hegy vse do stanovanjskega naselja Újpest. Čar te poti je, da pozabite, da ste v budimpeškem hribovju, saj lahko hodite po skalnatih apnenčastih in dolomitnih delih in se počutite, kot da osvajate veliko večji gorski vrh. Po strmejšem in zahtevnejšem terenu se lahko povzpnete na vrh skalnatega pobočja in si ogledate spektakularne višine Buda Hills, soteske soteske Remete in bližnji grad Rdeči kamen.

Hribi Csíki, Budaörs

Le streljaj od Budimpešte se lahko prijetno sprehodite po Budaörs, saj se tam nahaja hribovje Csíki. Pobočja hribovja Csíki, ki so povezana z Budaškim hribovjem, so impresivna že sama po sebi, 300 metrov visoka, včasih pusti, a osupljiva pokrajina pa je priljubljen cilj pohodnikov, tako zaradi razgledov kot zaradi pokrajine. Glavno območje hribovja Csíki, ki ga sestavljata glavna linija in odcep, vključuje sredozemski hrib Huszonnéquadrökrös, Konjski hrib, bolj razgiban hrib Szekrényes in osupljiv panoramski hrib Farkas. Divje in slikovito območje glavne proge je bilo nekoč priljubljeno zunanje prizorišče madžarske filmske produkcije, zdaj pa je idealna destinacija za pohodnike in ljubitelje narave.

Kő-hegy, Budaörs

235 m visoka stolpnica Kő-hegy se nahaja v stanovanjskem naselju Budaörs, severno od središča Budimpešte. Kapelica in križ, zgrajena na vrhu apnenčaste gore, posejane s skalami, sta postala ena najbolj znanih znamenitosti na tem območju in veljata celo za romarski kraj. Pohod je lahek, do nedavno obnovljene Marijine kapelice vodi nekaj stopnic, na levi strani pa je kamniti križ. Čeprav je kapelica trenutno zaprta za obiskovalce, se je še vedno vredno sprehoditi okoli gore zaradi neprekosljivega razgleda z vrha.

Skale Sorrento, Budakeszi

Skale Sorrento so priljubljen cilj v Budaörs Copse, ki pohodnike vodi skozi divje, z borovci poraslo območje. Skalna skupina je dobila ime po skalah na obali Sorrenta v Italiji in ta mediteranski občutek se odraža tudi pri vzponu na puste vrhove tega območja. Te edinstvene naravne tvorbe so med seboj oddaljene le nekaj metrov, zato jih lahko brez težav prehodite v eni uri, tudi kot družina.

Kamen Nyakas, Biatorbágy

Nad dolino potoka Füzes pri kraju Biatorbágy je več skalnih formacij, najbolj edinstvena in priljubljena med njimi pa je skala Nyakas, ki je zaradi erozije in severozahodnih vetrov dobila zanimivo obliko. Pot je dolga le 1,9 kilometra, v udobnem tempu jo lahko prehodite v eni uri in je zlahka dostopna z javnim prevozom. Ker na pečini ni ograj, nekatere poti pa so strme in pogosto spolzke, pot ni priporočljiva za otroke. Vendar se je vredno potruditi zaradi čudovitega razgleda na vrhu.

Ptičja pečina, Biatorbágy

Nad dolino potoka Füzes pri Biatorbágyju se nahaja več skalnih formacij, med njimi Ptičje gnezdo, ki meji na priljubljeno skalo Nyakas, ki ni nič manj osupljiva in na katero je prav tako treba biti med pohodom pozoren. Prvi del poti vodi do Sto stopnic, ki jim sledi serpentina, nato pa do Ptičjega gnezda, ki vas popelje na rob skalne stene. Tu je vredno ohranjati razdaljo, saj je lahko nevarno, če se podate na rob pečine. Namesto tega se za nekaj minut ustavite in uživajte v izjemnem panoramskem pogledu na jezero Biai in kotlino Zsámbék.

Pot čeladnih cvetlic, Nagykovácsi

Od počivališča Hidegvölgyi v Budakeszi vodi učna pot Sisakvirág do najvišje točke budaškega gričevja. Ko se vzpenjate po poti z osmimi postajami v mediteranskem slogu, ki se vije skozi gozdove črnega bora, lahko v daljavi vidite počivališče Tarnai z belimi prodniki. Ko se približate počivališču, lahko uživate v neprekosljivi panorami kotline Budakeszi, Kis-Kopasz, hriba Széchenyi in kopastih gora Budaörsi. Z nadaljevanjem poti se odpravimo na vrh Nagy-Kopasz, ki je jalov samo po imenu, saj je izbočena razgledna točka Csergezán Pál skoraj nevidna v gozdičku dreves, vendar se po njenih 100 stopnicah lahko povzpnemo navzdol in uživamo v osupljivem razgledu. Ob razgledni ploščadi so postavljene klopi in ognjišča.

Nagy-Szénás, Nagykovácsi

Nagy-Szénás, ki slovi po najlepši panorami budimpeškega gričevja, se na 550 metrih nadmorske višine poleg okroglih dolomitnih stožcev ponaša tudi z evropsko diplomo, kar pomeni, da je od leta 1965 uvrščen med območja izjemne naravne vrednosti. Ti naravni zakladi so predstavljeni na dvokilometrski poti iz Nagykovácsija. Vrh gore je večinoma nerodoviten, zato pogosto piha močan veter, zato se splača obleči več plasti oblačil, vendar vam bodo osupljivi razgledi z vrha to zagotovo odtehtali. Na poti nazaj je vredno obiskati dve majhni jami, ki se skrivata v pobočju gore, in sicer jamo Nagyszénási in skalno jamo Nagyszénási.

Pilis-tető in pečina Boldog Özséb, Pilisszentkereszt

Kanjon Boldog Özséb, ki je nastal s preureditvijo geodetskega stolpa, se nahaja na 756 metrov visokem hribu Pilis, ki s 17 metri sega nad oblake na najvišji točki Transdanubijskega sredogorja. Odprta terasa, ki je obiskovalcem na voljo vse leto, ponuja čarobno 360-stopinjsko panoramo celotnega Podonavskega hribovja. Razgledna točka, ki je bila odprta leta 2014, je dobila ime po ustanovitelju pavlinskega reda, blaženem Özsébu, ki je živel kot puščavnik v pavlinskem samostanu.

Kő-hegy, Szentendre

Na meji med mestoma Szentendre in Pomáz se nahaja vulkanska gora Kő-hegy, ena najjužnejših gora Višegrajskega gorovja. Gora je nastala pred milijoni let in na njej so še vedno vidni vulkanski ostanki. V zavetišču Kamnita gora, ki je zgrajeno na vrhu 366 metrov visoke gore, so na voljo okusna hrana in pijača ter prenočišče. Tu se je vredno ustaviti za nekaj minut in občudovati čudovit razgled na Podonavsko ravnino. Pohod je lahek, z majhno višinsko razliko, zato je dober cilj za družine.

Naravna pot Fóti-Somlyó

Naravna pot Fóti-Somlyó, ki je del narodnega parka Duna-Ipoly, je od Budimpešte oddaljena 25 kilometrov in na več točkah ob poti ponuja čudovit panoramski razgled. Pohodniško območje na robu hribovja Gödöllő je edinstven kraj za divje živali, saj je v tem čudovitem naravnem rezervatu skoraj 650 vrst metuljev, na tem območju je mogoče najti skoraj vse madžarske vrste kuščarjev in več vrst detlov. Krožni sprehod traja približno dve uri in pol, z vrha Fóti-Somlyó pa se ponuja čudovit razgled. Pot je sestavljena iz 11 postaj, od katerih vsaka tematsko predstavlja lokalno živalstvo. Ko končate nekajurno turo, si lahko v Fótu ogledate še druge znamenitosti.