Potopljeni imperij: ogled zapuščene palače v Budimpešti, polne zakladov

V središču Budimpešte, na trgu Szabadság, stoji na videz impozantna, zapuščena palača, mimo katere vsak dan hodijo številni ljudje, ne da bi vedeli, kakšno je bilo nekoč življenje v njej. Presenetljivo je, da je bila Jadranska palača, ki je doživela boljše čase, središče pomorskega prometa. Vrtinci te izjemne stavbe, njeni stari prebivalci, njeno vzdušje in okusi oživijo na najnovejšem Imagininem sprehodu.

Fasada Jadranske palače, ki stoji na vogalu ulic Szabadság tér in Vécsey utca, prenovljena leta 2019, obljublja podobno privlačno notranjost, v resnici pa je ta neobaročna stavba že leta prazna in ima le malo obiskovalcev, razen tujih filmskih ekip (Bel Ami, Die Hard 5, Red Sparrow). Čeprav je bilo pročelje obnovljeno do nekdanjega sijaja, je treba notranjosti še vedno povrniti nekdanji sijaj. Medtem lahko to palačo čarovnije s preloma stoletja odkrijete na novem vodenem sprehodu Imagine, na katerem smo spremljali ekipo, ki stoji za tem sprehodom.

Atlantis nad zemljo

Na začetku našega potovanja po morju se preselimo v srečne čase miru, natančneje v leto 1902, ko je bila na trgu Szabadság dokončana palača madžarske kraljeve ladijske družbe Adria. Stavbo je zasnoval eden od zvezdniških arhitektov tistega časa, Artúr Meinig, ki je projektiral tudi nekdanjo palačo Wenckheim, v kateri je zdaj osrednja knjižnica Szabó Ervin Library v Budimpešti.

V času monarhije so iz te palače upravljali zadeve madžarske kraljeve ladijske družbe Adria, ene od paradnih konj neodvisne madžarske pomorske trgovine, ki je imela stalno povezavo z razvijajočim se pristaniškim mestom Reka (hrvaško ime Rijeka).

Prva ladja – že okrašena z madžarskim kraljevim grbom, vendar še vedno pod britansko zastavo – z imenom The Hungarian je iz obalnega mesta odplula leta 1879. Kmalu zatem so iz pristanišča Fiume izplovili parniki, naloženi z izvoznim blagom – predvsem žitom – ki so se po pristanku v oddaljenih delih sveta vrnili domov, delno obremenjeni z eksotičnim kolonialnim blagom. Posebna kava, čaji, kakav, rum, riž, aromatične začimbe in drugo blago so po novozgrajeni južni železnici prispeli v Budimpešto.

Morski zakladi prvič v Budimpešti

Ni naključje, da sta pročelje in notranjost palače Adria okrašena z morskimi motivi. V detajlih odmevajo školjke, valovi, ribe in krmilna kolesa, medtem ko izmišljena boginja Jadrana pozdravlja obiskovalce pri vhodnih vratih in se nato pojavi v freskah na impresivnem marmornatem stopnišču.

Soba za sobo raziskujemo nekdaj veličastno palačo z imaginarnimi vodniki, ki nas seznanijo z najmanjšimi podrobnostmi zlate dobe stavbe. Vrnemo se v živahno trgovino v pritličju, Meko njihovih kolonialnih izdelkov v Budimpešti, kjer so bile police do vrha napolnjene z najrazličnejšim blagom. Vstopimo v predsednikovo pisarno in se odpravimo v direktorski apartma, kjer izvemo, kako je moč korporacije Adria propadla, z njo pa tudi pomorski imperij.

Eksotika preteklih let v sodobni preobleki

Ker je Imaginin novi sprehod debitiral v okviru kampanje Marec, mesec gastronomije, se bomo pred koncem tega izjemno zanimivega dvournega programa sprehodili do bližnje restavracije Flava Kitchen & More, kjer bomo okusili eksotiko iz preteklih let, ki jo je na novo predstavil kuharski mojster Imre Varjú. Pripravili nam bodo nebeške grižljaje koruze, avokada in paprike padron, na marčevskih sprehodih pa se poleg koruze običajno znajdejo tudi riž in pomaranče.

Preostanek marca je namenjen kulinaričnim užitkom v restavraciji Imagine. Ekipa organizatorjev sprehodov vas bo popeljala na ogled posebnih, včasih zaprtih znamenitosti prestolnice, ob tem pa boste lahko okušali hrano in pijačo ter odkrivali pozabljeno zgodovino in skrivnosti nekega obdobja, stavbe ali mesta.

Več informacij: imagine.hu