Pesti Vigadó vas letos marca pričakuje z brezplačnimi programi od jutra do večera

23. in 24. marca ter 27. marca od jutra do večera z brezplačnimi dejavnostmi – s filmskimi projekcijami, sinhronizacijskimi igrami, dejavnostmi za otroke, delavnicami cirkuške umetnosti, plesno hišo, koncertnim maratonom – na Pesti Vigadó pričakuje 160 umetnikov.

Od 1. marca do 7. maja bo na voljo Essentia Artis, serija razstav in programov štipendistov Madžarske akademije za umetnost (MMA) za leto 2023. Razstavo bodo spremljali trije tematski dnevi.

Prvi tematski dan serije, FolkulTour – Dogodivščine v svetu ljudske umetnosti, 23. marca, bo posvečen ljudski umetnosti. Aranka Trungel bo družine pozdravila z velikonočnim in spomladanskim rokodelstvom, na katerem bodo udeleženci spoznavali velikonočne običaje in ljudske tehnike.

Norbert Medgyesy-Schmikli bo praznično vzdušje oživil z izborom postnih in velikonočnih ljudskih pesmi in iger krščanske Cerkve. Predstavitev glasbene knjige Mátéja Töröka bodo med drugim spremljali Kamilla Dévai Nagy, ansambel Kaláka in Ferenc Sebő. Za zaključek dneva bo Góbé Folkside organiziral plesno delavnico z živo glasbo, ki jo bo vodil ljudski plesalec István Berecz.

Góbé Folkside

24. marca bodo lahko otroci na tematskem dnevu gledališča, cirkusa in filma SzínpadOn – Reflektorlichtben a theatre-, circus- and film arts z igralko Brigito Egyed na delavnici o cirkuški umetnosti spoznali zakulisje gledališča, cirkusa in filma.

Prav tako se bodo lahko preizkusili v vlogi sinhroniziranega igralca v predstavi „CSEREBOGARAK” – Animirane zgodbe o madžarskih prvakih Ervina B. Nagya ter se srečali z madžarskim olimpijskim prvakom v vaterpolu Gergelyjem Kissom, ki bo spregovoril o odnosu med umetnostjo in športom ter o aktualni epizodi prihajajočega Kemény legények.

Čez dan bo v dokumentarnem filmu prikazana osebna zgodba Williama Foxa in Adolpha Zukorja, rojenega na Madžarskem. Kratki film ponuja edinstveno potovanje v preteklost, v Evropo in Združene države Amerike na prelomu stoletja, ter spominja na junaško in zlato dobo Hollywooda. Film Allegro režiserja Lászla Csuja slavi čutnost pričesk in frizur, hkrati pa razkriva, kako modna industrija objektivizira ženske. Po petminutni projekciji bo režiser razpravljal o lepotnih idealih zadnjih 150 let ter o odnosu med obrtjo in umetnostjo.

Ervin B. Nagy „CSEREBOGARAK” – Animirane zgodbe o madžarskih prvakih

27. marca, na tematski dan Od dojenčkov do Bartóka – Koncertni maraton za otroke in odrasle”, bodo dojenčke in mamice z glasbenim programom ter starimi in novimi zgodbami pozdravili Zoltán Ádám Dávid, Eszter Kárász in István Bata. Zvečer bo flavtistka Vera Balogh predstavila dva edinstvena kvarteta flavt v izvedbi kvarteta TRAVERATA na starinskih glasbilih.

V drugem delu programa bo violinistka Éva Osztrosits izvedla izbor komorne glasbe Sándorja Veressa in Béle Bartóka. Dan se bo zaključil s koncertom godalnih orkestrskih skladb Mátéja Bella in Benceja Kutrika v izvedbi orkestra Danubia.

Programi so brezplačni, vendar se je treba prijaviti. Za več informacij in prijavo kliknite TUKAJ!