Posebne pijače s karibskim rumom popestrijo vikend v baru 360

Nepozaben vonj ruma Kraken, prežetega s 13 skrivnostnimi začimbami s Karibov, bo 22. marca posladkal vikend nad mestom! Sočen črni rum, karibsko navdihnjena mešanica profesionalnih barmanov in neprekosljiv razgled na Budimpešto bodo te dni pretresli v igluju 360 Bara.

Ekipa 360 Bara je ujela sod začinjenega ruma in iz njega skuhala nekaj fantastičnih koktajlov, ki jih bodo lahko vsi poskusili med 22. in 24. marcem.

Eden od njih je OCTOPUSSY, v katerem je črni rum Kraken norel z ananasovim sokom, agrumi in pasijonko, da bi poudaril duh Krakena.

V koktajlu, imenovanem Piratsko sodo, pa sta Disaronno Amaretto z močnim značajem in črni rum Kraken s skrivno mešanico začimb s citrusi in sočnim jagodičevjem. Obiščite jih ta konec tedna in odplujte v čarobni svet z neskončnimi koktajli na krovu!

Mizo lahko rezervirate prek strani 360 Bar na Facebooku, več podrobnosti pa najdete v dogodku na Facebooku!