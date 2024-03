Budimpešta v cvetju: 5 arboretumov in botaničnih vrtov v prestolnici

Pomlad je končno nastopila in Budimpešta se je prelevila v cvetlično mavrico. Pripravili smo seznam krajev, kjer se lahko v tej sezoni sproščeno sprehodite. Uživajte v svojem bivanju!

Arboretum Buda

V 7,5 hektarja velikem arboretumu Hortikulturne fakultete Univerze Szent István, ki se skriva na ulici Villányi út, je vsako sezono drugačna flora, vendar je spomladi še posebej vreden prijetnega sprehoda. Najstarejši deli arboretuma so bili zgrajeni in zasajeni že leta 1893, počasi pa je postal eden najbogatejših arboretumov na Madžarskem. Park je razdeljen na spodnji in zgornji vrt, v njem pa so med drugim obsežen skalnjak, očarljiv vrtni ribnik, več kot 100 let stari gozdni ribniki in številne vrste ptic. Med delovnim časom se lahko brezplačno umaknete od hrupa prestolnice, vendar je zgornji vrt ob koncih tedna in praznikih zaprt!

1114 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Botanični vrt ELTE

Prva in najbolj priljubljena zelena površina v Budimpešti je zagotovo ELTE Füvészkert v 8. okrožju. Divji in romantični botanični vrt je še posebej priljubljen med Budimpeščani, saj je kultno prizorišče romana Ferenca Molnára Fantje z ulice Pál. Botanični vrt z 12.000 vrstami rastlin za obiskovalce mesečno organizira tematske sprehode in botanične programe, pri čemer pomlad ni izjema. Za najnovejše informacije spremljajte stran Botaničnega vrta na Facebooku!

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Botanični vrt Soroksár

Botanični vrt Soroksár, ki je od središča Budimpešte oddaljen le nekaj kilometrov, sprejema obiskovalce že več kot 60 let in ima veliko vlogo pri botaničnih raziskavah in izobraževanju. Najdragocenejši in najranljivejši del vrta je močvirski rezervat, kjer so na 12 hektarjih ohranjene velike populacije redkih in zaščitenih rastlinskih vrst, da bi zagotovili njihovo preživetje za prihodnost. Cvetoče močvirje je v različnih letnih časih videti različno, najlepše pa je od pomladi do jeseni, zato ga je vredno obiskati.

1238 Budimpešta, Túri István út 2.

Japonski vrt v mestu Zugló

Enega prvih japonskih vrtov na Madžarskem je leta 1928 zasnoval in zgradil istoimenski vrtnar in učitelj na vrtnarski in geodetski tehnični šoli Mártona Varge. Park, ki je spominjal na vrtove daljnovzhodnih palač, sta nekaj let pozneje obiskala člana japonske cesarske družine, princ Takamacu in njegova žena, in bil jima je tako všeč, da sta več rastlin podarila japonskemu vrtu v Zuglóju. Ta rastlinska čudesa so še danes na ogled v japonskem vrtu. Poleg edinstvene flore je izjemna tudi favna vrta, katere pripadniki pomembno prispevajo k dolgoročnemu preživetju japonskega vrta.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Arboretum Budakeszi

Arboretum Budakeszi, ki se nahaja na južnem robu Budaškega krajinskega varstvenega območja, zaradi rastoče flore in gozdnega ribnika, ki je raj za močvirske želve, pohodniki za kratek čas pozabijo na vse skrbi. Marca je arboretum ponovno odprl svoja vrata v vsem svojem sijaju, kjer lahko do konca oktobra ponovno uživate v raznolikosti narave. Za najmlajše so na voljo dobro opremljeno igrišče, voljera in živalski vrt, na srečo pa vam ob odhodu v park ni treba zapustiti svojih štirinožnih prijateljev.

2092 Budimpešta, Erzsébet puszta