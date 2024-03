Spodnje nabrežje za pešce in kolesarje ob koncih tedna

Kot smo se v zadnjih letih že navadili, bo spodnje nabrežje v Pešti ob koncu tedna, ko se vreme izboljša, zaprto in prosto za avtomobile.

Eden najbolj panoramskih javnih prostorov v Budimpešti bo od Margaretinega mostu do ulice Irányi ob koncih tedna spet namenjen pešcem.

Med 15. marcem in 23. oktobrom bo spodnje nabrežje Pešte ob koncih tedna in praznikih odprto za pešce, kolesarje in druge uporabnike mikromobilnosti.

Poleti bo ta del ob delavnikih zaprt en mesec, vendar še ni znano, kdaj točno.