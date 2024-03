5 nepogrešljivih dogodkov in prizorišč v Budimpešti, ki so jih navdihnili slavni umetniki

Umetnost je rdeča nit Budimpešte, le prijeten sprehod po središču mesta vam bo pokazal dela neštetih znanih umetnikov. In če želite poglobiti svoje znanje, vam bodo v pomoč naslednja prizorišča in programi.

Literarni muzej Petőfi

Za ljubitelje literature je obisk Literarnega muzeja Petőfi obvezen. Poleg zbiranja in raziskovanja čim več madžarske literarne dediščine je cilj muzeja predstaviti večplasten pogled na klasično in sodobno madžarsko književnost. Poleg književnosti ima v pestrem programu dogodkov muzeja pomembno vlogo tudi umetnost.

Poleg stalnih razstav bo 15. marca v Literarnem muzeju Petőfi potekal celodnevni program praznovanj za obiskovalce. Programi so ob predhodni spletni prijavi brezplačni, za več informacij kliknite TUKAJ!

1053 Budimpešta, Károlyi utca 16.

Madžarska glasbena hiša – Csontváry: Levante

Nova serija avdiovizualnih programov Hiše madžarske glasbe nagovarja več čutov hkrati. Prizorišče, imenovano Hangdóm, ima edinstveno značilnost, saj je kupola hkrati tudi projekcijsko platno, obdano s profesionalnim zvočnim sistemom. Tridimenzionalne projekcije z različnimi temami spremlja raznovrstna glasba, zato je sedenje na vrečkah za fižol resnično edinstveno doživetje. Med 25-minutno predstavo bodo Csontváryjeve monumentalne slike, njegovo mojstrsko delo s čopičem in žareče barve neoznačljivega, nelokaliziranega vira svetlobe, moči duše, očarale obiskovalce in jih vodile po poti, ustvarjeni s pomočjo štirih prizorov in dvanajstih slik.

1146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 3.

Spominska hiša in zbirka Miksa Rótha

Različne razstave v Spominski hiši in zbirki Mikse Rótha ponujajo vpogled v neprekosljivo bogastvo del slavnega umetnika. Stalna razstava v pritličju muzeja od leta 2005 gosti številna izjemna umetnikova dela iz stekla.

Stanovanjski muzej v prvem nadstropju spominske hiše obiskovalce popelje na pravo potovanje skozi čas. Tu si lahko ogledate notranjost meščanskih stanovanj iz začetka 20. stoletja, zgodovino družine Róth ter njihov način življenja in vsakdanje življenje. Na komorni razstavi v nadstropju je predstavljen izbor mozaične in steklarske umetnosti Mikse Rótha ter njegova zbirka stekla.

1078 Budimpešta, Nefelejcs utca 26.

Van Gogh – Večna izkušnja

Van Gogh – The Everlasting Experience, razstava najbolj znanih del nizozemskega slikarja, ki je po vsem svetu presegla vsa pričakovanja, je od februarja na ogled v Budimpešti. Na Madžarskem bo ta čarobna razstava gostovala v športni dvorani BOK, kjer lahko zahvaljujoč inovativni tehnologiji vstopite v Van Goghove slike, si skozi luči ogledate njegovo vsakdanje življenje in celo uporabite svojo ustvarjalnost ter ustvarite svetovno znane slike s pomočjo očal za navidezno resničnost. Ne zamudite te nepozabne razstave, ki Van Goghovo umetnost postavlja v novo perspektivo!

1146 Budapest, Dózsa György út 1.

Bajor Gizi Muzej igralcev

Muzej igralcev Gizi Bajor je bil odprt leta 1952 na pobudo Hilde Gobbi in je zdaj razstavni prostor Nacionalnega muzeja in Inštituta za zgodovino gledališča. Gizi Bajor je v impozantni neobaročni hiši živel od leta 1933, kmalu zatem pa je stavba postala priljubljeno zbirališče budimpeštanskega umetniškega sveta, kamor so zahajale številne znane osebnosti.

Ob prvi obletnici igralkine smrti so tu odprli prvi budimpeštanski igralski muzej, ki so ga z leti nenehno širili. Stalna razstava Lepa hiša, sredi velikega parka… spominja na nekdanjo lastnico hiše Giz Giz Gajor Bajor in ustanoviteljico muzeja Hildo Gobbi, razstava Med prizori pa prikazuje ustvarjalni proces gledališča. Do 16. marca si lahko ogledate tudi začasno razstavo Otto Adam in njegovo gledališče!

1124 Budimpešta, Stromfeld Aurél utca 16.