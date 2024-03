6 neverjetno razburljivih kriminalnih in detektivskih zgodb, ki jih je nemogoče odložiti

Če imate radi hitre, zapletene in vznemirljive kriminalne in detektivske zgodbe, izberite naslednje knjižne novosti. Ne bo vam žal!

Yrsa Sigurđardóttir: Plenilec

Sredi islandske zime se majhna skupina turistov izgubi v pustih, z ledom prekritih gorah. Pogrešani so že več kot teden dni, ko se jih odpravi iskat reševalna ekipa, a namesto odgovorov jim ostane le še več vprašanj. Kaj je ta peščica ljudi počela v temni divjini, ki jo je opustošil snežni metež? In zakaj so zapustili še tisto malo zavetja, ki so ga imeli, in celo slekli svoja oblačila? Medtem se na izolirani radarski postaji v Stokksnesu, kjer nič ni tako, kot se zdi, dogajajo nenavadne stvari: luža krvi v deviškem snegu, otroški čevelj, ki so ga našli v zemlji in je tam ležal desetletja, ali črna luknja na plaži, za katero se zdi, da vleče ljudi k sebi… (Animus Könyvek)

Ellery Adams: knjižni klub skrivnosti

Wonder Books je res posebna knjigarna. Ne le zato, ker je v stavbi stare železniške postaje, ampak tudi zato, ker njena lastnica Nora Pennington ljudem, ki to potrebujejo, namesto zdravil „predpisuje” knjige. In v kraju Miracle Springs, ki slovi po svojih zdraviliščih, je veliko duš, ki potrebujejo zdravljenje. Prav tako tudi Hester v sosednji pekarni, Medenjakovi hiši, ki izdeluje personalizirane piškote za tolažbo, da bi razveselila svoje potrte stranke. (Animus Könyvek)

Jo Nesbo: Nočna hiša

Po tragični smrti staršev je štirinajstletni Richard poslan k sorodnikom v odmaknjeno mestece Ballantyne. Novo prispeli deček si hitro pridobi zastrašujoč sloves, saj ga vsi sumijo, da je odgovoren za izginotje sošolca Toma. Nihče mu ne verjame, ko pravi, da je Toma pojedla lupina telefonske govorilnice na robu gozda, kot iz kakšne bizarne grozljivke. Richard, katerega edina zaveznica je očarljiva Karen, začne preiskavo, saj ne verjame, da bo policija o grozljivem primeru izvedela karkoli. Toda dogodki se vse bolj grozljivo spreminjajo in ko sledi vodijo do porušenega dvorca, znanega kot Hiša noči, se koščki zgodbe začnejo prepletati sami vase in drug v drugega in postane jasno, da Richard morda ni najbolj zanesljiv pripovedovalec svoje zgodbe… (Animus Könyvek)

Harlan Coben: Ne varaš me

Mož inštruktorice letenja Maye Burkett je brutalno umorjen – z isto pištolo, ki je nekaj mesecev prej vzela življenje njeni sestri. Še si ni opomogla od šoka, ko kmalu po pogrebu na otroškem monitorju opazi nekaj srhljivega: mrtvi Joe se je vrnil, da bi se igral z njuno hčerko… Maya je odločena razvozlati skrivnost, vendar kmalu ugotovi, da jo sledi vodijo nazaj v preteklost, v kateri je sama kriva in prevarana. Kaj se je zgodilo na usodni misiji v Afganistanu, zaradi česar se nekdanji pilotki še vedno porajajo nočne more? Kdo in zakaj je zainteresiran, da njegove temne skrivnosti ostanejo na prostosti? Kaj imata dva umora skupnega s smrtjo Joejevega brata Andrewa? (Jaffa Kiadó)

Ana Reyes: Hiša v borovcih

Maya je bila v zadnjem letniku srednje šole, ko je njena najboljša prijateljica Aubrey čez noč padla mrtva v prisotnosti skrivnostne osebe po imenu Frank, s katero se je tisto poletje nenehno družila. Sedem let pozneje Maya živi v Bostonu, kjer jo njen fant iskreno ljubi. Maya je na skrivaj zasvojena z ljubeznijo, da bi se spopadla s težo dogodkov iz preteklosti, izpadov in nepojasnjene tragedije. Toda nenadoma na YouTubu zagleda videoposnetek mlade ženske, ki se nenadoma zgrudi in v trenutku umre. Prizor je okrepčevalnica, kjer nasproti nje sedi nihče drug kot Frank. (21. Század Kiadó)

Janice Hallett: Twyfordska šifra

Pred štiridesetimi leti je Steven Smith našel znano otroško knjigo z nenavadnimi oznakami in napisi na robovih. Avtorica je zloglasna Edith Twyford. Radoveden je knjigo odnesel svoji učiteljici književnosti, gospe Licket – in tako nevede sprožil verigo dogodkov. Učiteljica je prepričana, da knjiga vsebuje ključ do skrivnosti in da je ta skrivna koda prisotna v vseh delih Twyfordove. Gospa Licket je izginila med razrednim izletom in Steven nima pojma, kaj se je z njo zgodilo potem. Dolgo časa je preživela v zaporu, zdaj pa je na prostosti, odločena razvozlati skrivnost, ki jo je desetletja držala v šahu. Ali je bila gospa Licket umorjena? Ali pa je bila zapornica zaradi zablode? Ali je imela morda prav glede šifre? Če je tako, ali je šifra še vedno v uporabi? (21. Század Kiadó)