5 odličnih spomladanskih gledaliških predstav v Budimpešti v marcu

Marca je v prestolnici na sporedu nekaj odličnih gledaliških predstav. Za ljubitelje gledališča bo na voljo več vznemirljivih predstav, na izbiro pa imamo tudi dolgoletne in zelo uspešne produkcije.

Pridružite se nam za božič ali pojdite domov

Biografska igra avtorice in režiserke Réke Kincses o božičnem večeru politično razdeljene družine, polnem napetosti, bo 7. marca na sporedu v Studiu gledališča Örkény István. Vzhodna in Zahodna Evropa se srečata v večeru, v katerem sta prisotna tako boj za ljubezen kot družbeni predsodki.

Örkény István Színház | Premiera: 7. marec 2024.

Dekleta, fantje

Gledališka skupina Loupe madžarskemu občinstvu prinaša zgodbo britanskega dramatika Dennisa Kellyja z močnimi ženskimi liki. Stand-up tragedija za eno žensko z nepredvidljivimi preobrati v prevodu in režiji Jánosa Antala Horvátha zaživi v osupljivi izvedbi Rozi Lovas, ki obeta trenutke humorja in duhovitosti.

Marczi | Premiera: 8. marec 2024.

Lažnivec

Gledališče Pesti bo uprizorilo italijansko komedijo Carla Goldonija iz 18. stoletja v režiji Csabe Horvátha. Komedija, postavljena v sodobno okolje, je polna preobratov in smeha ter situacijske komike, zato je odlična izbira za lahkoten spomladanski večer. Besedilo je prevedel Lőrinc Szabó, napisala pa ga je Ágnes Réka Tóth.

Pesti Színház | 8., 9., 20., 22. marec 2024.

Uho tvojega očeta – večerja gledališki večer

Orfejev večerni gledališki večer ponuja vpogled v skrivnosti očetovstva, ki ga poleg trenutkov smeha popestri tudi večerja s tremi hodi za ljubitelje kulture in gastronomije. Zgodbo pripovedujejo štirje dobri prijatelji, ki delijo svoje izkušnje s snubljenjem, nosečnostjo, porodom in vzgojo otrok, kar občinstvu zagotavlja večer nepozabne zabave.

Orfeum | 18., 28. marec 2024 | 18., 28. marec 2024

Dekameron 2023

Osnovno prizorišče Bocacciovega Dekamerona je navdihnilo očarljivo predstavo Budimpeštanskega lutkovnega gledališča. Leta 1348 mladi bežijo pred kugo na podeželje in si med čakanjem pripovedujejo zgodbe. Danes, v senci pandemije, vojne in krize, lahko prisluhnemo zabavnim in duhovitim zgodbam desetih sodobnih madžarskih pisateljev.

Lutkovno gledališče Budimpešta | 21. marec 2024.