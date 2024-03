10 odličnih glasbenih dogodkov v Budimpešti v marcu, na katerih bo uživala vsa družina

Tokrat smo pregledali nešteto glasbenih dogodkov v Budimpešti za družine z majhnimi otroki in pripravili izbor nekaterih najboljših krajev, kjer lahko marca uživate v novih doživetjih.

Koncert za dojenčke Ági Szalókija v Maminti (2. marec 2024)

V soboto, 2. marca, bodo Ági Szalóki in njeni kolegi iz benda priredili koncert za najmlajše v eni najbolj priljubljenih knjižnih kavarn v 2. okrožju. V programu, ki je namenjen otrokom do tretjega leta starosti, bodo zgodbe, pesmi, igre, pesmi in veliko ljubezni, tako s strani nastopajočih kot tudi družinam in otrokom prijaznega prizorišča Maminti.

Babazuri | Öröm-Hang-Ár | Madžarska hiša glasbe (2. marec 2024)

Madžarska hiša glasbe bo 2. marca postala tudi mesto za dojenčke, saj bo za najmlajše in njihove starše pripravila interaktivno glasbeno srečanje. Ta dan bo ekipa glasbene delavnice Öröm-Hang-Ár družinam ponudila tradicionalne ljudske pesmi, otroške pesmice in igre v naročju ter izkušnjo improvizacije.

Otrok Turbina – Cvetlične vile | Turbina (3. marec 2024)

3. marca bo v Turbini vse, od glavne dvorane, klubske sobe do razstavnega prostora, namenjeno otrokom. Ob bližajoči se pomladi bodo otroci lahko raziskali vsak kotiček Turbininega pravljičnega kraljestva, kjer vas čakajo pravljični plesi, branje, matematična stena, ustvarjalne dejavnosti in pravljični koncert z glasbo, plesom in igrami v izvedbi skupine Bori Rutkai Band.

Ringató | Focus Community Space (6. marec 2024)

6. marca se lahko pridružite eni od priljubljenih dejavnosti Ringato v skupnostnem prostoru Fókusz v okrožju VIII. Glasbeni program, ki temelji na Kodályjevih načelih, bo vključeval igre za crkljanje, petje v živo, igranje inštrumentov in pripovedovanje zgodb, ki bodo malčkom pomagale pri razvoju, njihovim staršem pa pri sprostitvi.

Čarobni vrt zvokov | Koncert za dobrodošlico pomladi z ročnimi palicami in citerti | Maminti (9. marec 2024)

9. marca smo pripravili poseben program, ki vas bo potopil v čarobni vrt glasov, ki ga bosta Andrea Szabadi in Dóra Szántó Viola pričarala na koncertu v Mamintih. V 40-minutnem programu, priporočljivem za otroke do 7. leta starosti, bosta ob spremljavi petja z ročnimi godali in citrami prinesla težko pričakovano pomlad. Po koncertu bo priložnost, da si nenavadna glasbila tudi pobliže ogledate.

Koncert Kaláka za otroke | Marczi (12. marec 2024)

Prijazna glasbena soba Kulturnega centra na trgu Marczibányi 12. marca vabi najmlajše in njihove starše, ki so zrasli z glasbo Kaláka, na neposredno glasbeno veselje. Intimen, akustičen koncert je priporočljiv za otroke do 4. leta starosti – brez sedežev in ozvočenja -, na njem pa boste zagotovo lahko skupaj zabrundali Pelikana, Fakatona ali Bőrönd Ödön.

Pravljični koncert Klarisok v Muzeju pravljic (13. marec 2024)

13. marca bo v enem najbolj pravljičnih muzejev v Budi, Muzeju pravljic, potekal koncert pravljic za otroke iz vrtcev in šol, ki ga bo izvedel ansambel Klárisok. Koncerta, ki se bosta začela ob 9. in 10. uri, bosta ponudila interaktiven način, kako se s skupnim petjem in igranjem potopiti v svet pravljic ob znanih otroških pesmih in povedkah.

Pravljični koncert Péterja Zölda | Madžarska hiša glasbe (23. marec 2024)

23. marca bo na pravljičnem koncertu v Madžarski hiši glasbe zaživela zgodba o Petru Zelenem. To soboto bo orkester HolddalaNap izvajal madžarske ljudske pesmi ob spremljavi ljudskih glasbil, coboza, citer, violine in kontrabasa, zgodbo pa bo popestril tudi z lastnimi priredbami pesmi, povezanih s preobrati v pravljici.

Velikonočni koncert Eszter Bíró | Müpa Budapest (23. marec 2024)

Eszter Bíró, pevka in igralka, ki je študirala doma in v Ameriki, bo 23. marca s svojo ekipo v stekleno dvorano Müpa vnesla velikonočno vzdušje. Na tem družini prijaznem in interaktivnem koncertu za otroke od 3 do 8 let bo občinstvo lahko pomagalo velikonočnemu zajčku Tóbiásu rešiti praznike in loviti neizogibna jajca.

Dániel Csengery: Mama Holle | Müpa Budapest (24. marec 2024)

Na odru festivalskega gledališča Müpa bo 24. marca v operni predstavi zaživela zgodba o materi Holle. Otroška opera, ki zdaj nagovarja starejše otroke, stare od 8 do 14 let, bo nastopila z zasedbo izjemnih umetnikov in bo mlajšim gledalcem predstavila kompleksen svet gledališča in glasbe ter pripovedovala zgodbo, ki je marsikomu znana.