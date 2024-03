Priljubljeni muzej okrožja VII se ponovno odpira z razburljivim in barvitim programom

V soboto, 2. marca, in nedeljo, 3. marca, bo Spominska hiša in zbirka Rótha Mikse odprla svoja vrata obiskovalcem s številnimi zanimivimi novostmi in posebnimi programi.

Po dveh mesecih zaprtja bo prvi marčevski konec tedna v ulici Nefelejcs z barvitim otvoritvenim vikendom in številnimi novimi atrakcijami za javnost spet živahno.

Razstave v nekdanji hiši svetovno znanega obrtnika bodo razširjene z novimi predmeti, ki bodo omogočili še boljši vpogled v življenje in delo Mikse Rótha. Poleg tega bo na stopnišču dodan časovni trak, ki bo podal natančno sliko obdobja, v katerem je umetnik živel in ustvarjal.

Poleg novih pridobitev v stalni zbirki bodo ob otvoritvenem vikendu potekali splošni in tematski vodeni ogledi, sprehod po zgodovini stavbe, interaktivni zgodovinski program in celo muzejski program v živo.

Več informacij: rothmuzeum.hu