5 odličnih spomladanskih razstav v Budimpešti v marcu

Nova fotografska razstava, fotografska razstava neprimerljivih del in pogled v rimski imperij so med najzanimivejšimi razstavami v Budimpešti v marcu.

Kupola svetlobe

Biodom v budimpeštanskem živalskem vrtu se bo za nekaj tednov spremenil v posebno razstavo svetlobne umetnosti. Na razstavi Svetlobna kupola, ki bo odprta od 1. do 17. marca, bodo predstavljena edinstvena dela domačih in tujih svetlobnih umetnikov. Poleg posebnega vizualnega doživetja bo produkcija javnosti ponudila tudi priložnost, da si prvič v celoti ogleda notranjost Biodoma.

Živalski vrt in botanični vrt v Budimpešti | 1.-17. marec 2024.

Mednarodni bienale grafičnega oblikovanja

Dolgoletni bienale grafičnega oblikovanja, ki je prvič potekal leta 1987, bo letos potekal v impozantni stavbi madžarske Univerze za likovno umetnost na aveniji Andrássy in bo predstavil najodličnejša dela grafičnega oblikovanja zadnjih dveh let, vključno s plakati, brošurami, ilustracijami in emblemi. Na dvotedenskem dogodku (od 14. do 29. marca) bodo poleg domačih del predstavljena tudi dela najpomembnejših tujih umetnikov.

Madžarska univerza za likovno umetnost | 14.-29. marec 2024.

Večina mladih kraljev dobi thier head│cut off

Razstava Leventeja Bácsa, znanega tudi kot Bad Boy Levi, strokovnjaka za oglaševanje, znanega z madžarske grafitarske in street art scene, v galeriji Unmute nas popelje v zlato dobo jazza in hip hopa. Razstava, ki bo odprta do konca marca, omogoča vpogled v pisan in ustvarjalen svet umetnika, ki predstavlja “vizualne kompozicije, zgrajene v kaosu življenja”.

Galerija Unmute | do 31. marca 2024

Globina/Ekspanzija – Velika dela iz zbirke Madžarskega muzeja fotografije

Najbolj dragoceni zakladi Madžarskega muzeja fotografije so na ogled na novi začasni razstavi v prostoru za sodobno umetnost NEO. Razstava v Hiši tisočletja v Lille vključuje najpomembnejša dela Lászla Moholyja-Nagya, Andréja Kertésza in Roberta Cape. Razstava je odprta vsak dan razen ponedeljka.

Prostor za sodobno umetnost Neo | do 12. maja 2024

V senci rimskega orla – vojaško življenje ob akvinškem limesu

Septembra so v Muzeju Aquincum odprli novo stalno razstavo, ki prikazuje dejavnosti, orožje in oblačila vojakov, ki so nekoč živeli na območju Aquincuma. Razstavljeni so tudi javnosti doslej neznani javni zakladi, kot je rimski oklep, sestavljen iz več fragmentov.

Muzej Aquincum | Nova stalna razstava