10+1 novih knjig za pomlad, ki jih ne smete zamuditi

Letošnjo pomlad izhajajo številne zanimive knjige, zato bomo v prihodnjih mesecih zagotovo imeli veliko svežega spomladanskega branja. Tukaj so naše najljubše!

Monica Heisey: Pravzaprav je odlično

Maggiejin zakon se je končal že po 608 dneh, vendar je z njo vse v redu – pravzaprav odlično. Seveda je prvič v življenju samska, ne more plačati najemnine in njena doktorska disertacija ne pelje nikamor… Toda pri devetindvajsetih letih je Maggie odločena, da bo svoj status „presenetljivo mlade ločenke” kar najbolje izkoristila. Ukvarja se s tolažilnim hobijem, se spušča v priložnostne zmenke in gre prijateljem na živce s svojim pretiranim jokom. Ko se Maggie potopi v kaos prvega leta ločitve, se začne spraševati o vsem: zakaj še vedno verjamemo v institucijo zakona? Ali sem propadla, še preden sem zares začela živeti? Koliko hamburgerjev, dostavljenih ob štirih zjutraj, moram še pojesti, da bom končno srečna (Central Books)

Annabel Monaghan: Nora zapusti scenarij

Nora Hamilton pozna formulo za ljubezen bolje kot kdorkoli drug. Je scenaristka za romantični televizijski kanal, zato je to njeno delo. Ko jo zapusti njen svobodomiselni mož in jo pusti samo z njunima otrokoma, Nora zakonski stečaj spremeni v denar: napiše najboljši scenarij v svojem življenju. Osupne jo, ko izve, da po njenem scenariju snemajo film, ki se snema v Norini 100 let stari hiši. Leo Vance, najbolj seksi moški na planetu, dobi vlogo moža, ki se ne znajde v življenju, in Norino življenje se obrne na glavo. (Next21 Kiadó)

Tillmann Prüfer: Biti oče

Postati oče je ena največjih življenjskih pustolovščin, pri čemer ni vedno pomembno, kako začneš. Tillmann Prüfer, namestnik glavnega urednika revije ZEIT, je oče, ki svojim hčerkam prinaša zajtrk v posteljo in ki sprejema, da je najstniška “nerednost” neke vrste zdravo uporništvo. V knjigi Biti oče Prüfer premisli o tradicionalnih očetovskih vlogah in ponudi nove, vse z enim samim ciljem: biti del otrokovega življenja in ne le čustveno nedostopen, skrbni oče z razdalje (Multiverzum Kiadó)

Herendi – Divinyi – Réti: Deset zapovedi 2.0

Deset zapovedi. Najstarejši niz pravil. Kaj pa, če si jih zdolgočaseni mladi ljudje razlagajo na novo in jih začnejo uporabljati za podobno lovljenje? Mara je bila stara osemnajst let, ko ji je nepričakovano umrla mati. Kot najstnica se ne more spopasti s travmo. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo znašla v skupini, kjer se ji zdi, da končno dobi, kar si želi: pozornost. V želji, da bi vernega očeta spravila s tira, se loteva vse bolj nezaslišanih dejavnosti … (Jaffa Kiadó)

Łukasz Barys: Kosti, ki jih nosiš v žepu

Ula hodi v srednjo šolo, vendar mora poleg bolne babice in razposajene matere, ki dela kot prodajalka, skrbeti še za mlajša brata Sonjo in Daniela. Skozi njeno samopripoved se razkriva brezup revščine v današnjem malem mestu na Poljskem, Ula pa išče uteho pred kruto realnostjo svojega življenja s potepanjem po lokalnih pokopališčih in v univerzalnosti smrti najde človeško bližino, ki je življenje ne daje in ne obljublja. (Typotex Kiadó)

Jenny Jackson: Ulica Ananasa

New York je mesto svobode, privlačnih priložnosti in pisane kavalkarade. Toda ali ste prepričani, da je tu vse tako, kot se zdi? Prvi roman Jenny Jackson se osredotoča na premožno in dobro povezano družino Stockton iz Brooklyna, hkrati pa ponuja vpogled v usode treh žensk. Darley je najstarejša v najmlajši generaciji. Poslušala je svoje srce, se odpovedala službi in dediščini, da bi ves svoj čas posvetila otrokom, vendar to od nje morda zahteva preveč. Saša je pripadnica srednjega razreda iz Nove Anglije, ki se je poročila v družino v Brooklyn Heights, moževi sorodniki pa jo imajo za parazita. Najmlajša hči Georgiana se je brezglavo spustila v nezakonito razmerje in se mora kmalu odločiti, kakšen človek v resnici želi biti. (Central Könyvek)

Bear Grylls: Napolnite svoje možgane!

Bear Grylls v svoji novi knjigi ponuja celoletne nasvete za spopadanje s kakršnimi koli težavami, ki jih prinaša življenje. Avtor knjig Zakoni divjine in Nikoli se ne vdaj deli vrsto nasvetov za gradnjo, razvoj in uporabo lastne duševne odpornosti v vsakdanjem življenju, pri čemer se opira na lastne izkušnje s preživetjem in zanimive zgodbe športnikov, raziskovalcev, zgodovinskih osebnosti in drugih znanih osebnosti. (Jaffa Kiadó)

Mhairi McFarlane: Med nama – že kmalu

Roisin in Joe preživita konec tedna v koči s prijatelji, kjer praznujeta tri stvari hkrati: rojstni dan, zaroko in Joejevo povsem novo televizijsko oddajo. Sčasoma postane vzdušje napeto, Roisin pa začne dvomiti o svojem odnosu. Ko si ogledata prvo epizodo Joejeve oddaje, Roisin spozna, da je Joe v oddaji razkrival njene zasebne zadeve, ki jih je zaupno delila z njim. Ker so njeni prijatelji v kaosu, njeno zapleteno ljubezensko življenje pa je zdaj odprto svetu, se Roisin preseli nazaj domov k družini, da bi se izognila nezaželeni pozornosti in pomagala v družinski restavraciji. (Next21 Kiadó)

William S. Burroughs: Mačka v klobuku

V tej knjigi William S. Burroughs, velika osebnost beat generation, pokaže svojo manj znano, nežnejšo plat. Ta duhovita in duhovita razprava o odnosu med mačkami in ljudmi, ki je prvotno izšla le v 133 izvodih, bo posebna poslastica tako za ljubitelje Burroughsovega mogočnega sloga kot tudi za ljubitelje mačk. V mozaiku zaporednih utrinkov spominov je avtorjev presenetljivo tesen odnos z mačkami, s katerimi se je spoprijateljil v različnih obdobjih svojega življenja, prisrčen. (Jaffa Kiadó)

Kjersti Annesdatter Skomsvold: Otrok

Postati mati je globoko fizična in hkrati prevratna čustvena in eksistencialna izkušnja. Je kronika postajanja družine, v kateri se iz običajnih, drobnih utrinkov življenja pred rojstvom otroka in vsakdanjega življenja malčka odvija ljubezenska zgodba. Poleg surove, psihološke globine strahu pred zavezo in rojstvom otrok knjiga z niansirano in občutljivo natančnostjo spregovori o strahu pred ljubeznijo do drugih, o pogumu, ki je potreben, da z njimi deliš svoje življenje, in o čudežu, da si upaš to storiti. (Typotex Kiadó)

+1 David Nicholls: En dan – nova izdaja

15. julij 1988 Emma in Dexter se prvič srečata na dan mature. Naslednji dan se njuni poti razidejo in oba se odpravita v različne smeri življenja. Kje bosta na isti dan leto pozneje? Ali naslednje leto? In naslednje leto? Večmilijonska romaneskna uspešnica vabi stare in nove bralce k (ponovnemu) branju nove madžarske izdaje z naslovnico s prizorom iz priljubljene Netflixove serije. (General Press)