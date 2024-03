Pridih francoske romantike v Budi: nova slaščičarna se je odprla v očarljivi četrti Horváth-kert

Decembra 2023 je slaščičarna in pekarna Dobay odprla svojo prvo budimpeško lokacijo v javnem parku v Budi, ki je že desetletja priljubljeno območje. V osrčju živahnega mestnega središča, a v zelenem okolju, lahko zdaj uživate v rahlo spenjenih skodelicah smetane, svežem pecivu in oblikovno lepih rezinah torte.

Na zgodovinskem vrtu Horváth v okrožju I se nahaja prva slaščičarna in pekarna Dobay v Budimpešti. V parku in njegovem paviljonu ob bleščečem bulvarju Krisztina sta bila od 40. let 19. stoletja dalje vrtna restavracija in poletno gledališče, priljubljeno zatočišče prebivalcev Bude.

V tem zgodovinskem okolju, poleg kipa prve madžarske operne pevke Róze Széppataki Déryné, slaščičarna Dobay spominja na toplo gostoljubje iz preteklosti, kot je zapisano v operetki Lajosa Lajtaija, priljubljeni uspešnici tistega časa: „Naj bo v Horváthovem vrtu v Budi / v soboto zvečer po 19.30”.

Budai je ne sais quoi

Slaščičarna, ki jo najdete v Halászteleku in zdaj tudi v Budimpešti, pripada družini restavracij VakVarjú, zato dve desetletji izkušenj na področju gastronomije zagotavljata visoko kakovost. Privlačne slaščičarske stvaritve ne razočarajo, saj je na policah vedno več slastnih štrukljev, krem, tort, peciva z divjimi zelišči, peciva, štrukljev in kruha. Tako pri pecivu kot v notranjosti paviljona je mogoče opaziti, da je hiša dom široki paleti izdelkov, od peciva in tort do peciva in pite, od peciva in kruha do peciva in žemljic.

Ob vstopu v očarljivo trgovinico iz ulice Krisztina körút se ob pogledu na kremne, brezove, pisane in celo sladkorne torte, ki se bleščijo v steklenih pultih, takoj dvigne želodec. Na drugi pogled boste opazili očarljivo notranjost z žametno obloženimi bifejčki, marmornatimi mizami, vzorčastimi ploščicami, romantičnim okrasjem z vrtnicami in stekleno streho, ki v Budo prinaša vzdušje francoske slaščičarne.

Kremni bar s pistacijami in še več

Krisztinavárosovo najnovejšo škatlo z dragulji je vredno obiskati zaradi kremne poslastice, ki ima že veliko oboževalcev in je bila sprva na voljo le nekaj tednov, zdaj pa je na posebno željo gostov na voljo stalno. Podobne priljubljenosti je deležno tudi najljubše pecivo Eszter Dobay, pistacija in malina, ki je prava bomba okusa.

Ne moremo oditi, ne da bi omenili sodobno oblikovane torte, katerih edinstvena kvadratna oblika in mojstrsko sestavljene sladke plasti popestrijo praznične priložnosti. Na voljo so tudi možnosti brez sladkorja, saj je eden od treh okusov kolačkov na voljo brez dodanega sladkorja. Poleg pudinga s kokosovim mlekom in sadno tapioko, ki ne vsebuje vseh sestavin, so stekleničke Dobay, ki so na voljo tudi za prenos, polnjene s kostanjevim pirejem in cmoki somló.

Vsako jutro iz slaščičarne Csepel pripeljejo sveže pecivo, vključno z najljubšimi sezonskimi dobrotami, ob prihajajočem dnevu žena in veliki noči pa se je na primer vredno odpraviti na sladko v paviljon Horváth Garden. Takoj ko bo vreme dopuščalo, bo odprta prostorna terasa s pergolo, edinstvena zelena oaza v prestolnici.

Poleg sladic je v slaščičarni Dobay’s v Budi na voljo tudi pestra ponudba kosil. Ob delavnikih med 12. in 14. uro lahko naročite tudi obilen sendvič ali kos torte z dnevno kremno juho, ki jo pripravljajo kuharji VakVarjú. Spomladi na jedilniku prevladujejo sezonske sadne juhe, kot poseben bonus pa je kosilo – tako kot torte – na voljo tudi za s seboj. Poskusite!