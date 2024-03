Dragocenosti prestolnice: 5 kavarn in slaščičarn v Budimpešti

Kombinacijo okusnega peciva in dobre kave je težko zamuditi, še posebej, če lahko v tem neprekosljivem paru uživate v enem od naslednjih posebnih krajev. Odkrijte manj znane draguljarne v Budimpešti!

Slaščičarna Asztalka

Skoraj nemogoče je, da vas ne bi zamikalo, da se ustavite na slastno pecivo ali dve, ko vidite čudovita zeleno pobarvana vrata slaščičarne Asztalka Cukrászda. Pravzaprav je ta prostor veliko več kot le slaščičarna v središču mesta, saj deluje kot tako imenovana odprta dnevna soba, v katero lahko vstopi vsakdo in si poleg slaščic ogleda tudi različno obnovljeno pohištvo ali si v prostorih zamisli svoj dogodek. Morda lahko uganete, da ne vstopate skozi vrata običajne slaščičarne, da se ob delavnikih med štirimi stenami odvija eksperimentiranje, ob koncih tedna pa lahko ob lepem vremenu za mizo na terasi v prijetnem vzdušju poskusite najbolj okusne slaščice.

1013 Budimpešta, Döbrentei utca 15.

Matinée

V odmaknjenem kotičku ulice Kodály körönd se nahaja klasična, a sodobna kavarna Matinée. Brez pretiravanja lahko rečemo, da boste ob srečanju z enim od posebnih draguljev soseske VI verjetno postali redni obiskovalci, saj v kavarni, v kateri vedno vlada prijazno vzdušje, svoje goste sprejemajo od jutra do večera. Z izborom odličnih kav in kakovostnih vin je odličen kraj za uživanje v prvi črni ali zadnji rdeči kavi dneva.

1068 Budimpešta, Benczúr utca 2.

Tri srbske kavarne

Tri srbske kavarne ponujajo edinstveno vzdušje kavarniške kulture s preloma stoletja s sodobnim pridihom. Poleg tedenskega menija za kosilo so na voljo zajtrk, sendviči z žara in sveže pečeno pecivo ter super program dejavnosti. Na voljo so javna in strokovna predavanja, stalne umetniške razstave, koncerti, literarni večeri, filmske projekcije in kvizi. Eno je gotovo, s prvimi spomladanskimi sončnimi žarki se odpravite na prijetno dvorišče kavarne, kjer lahko več ur srkate svojo pijačo.

1056 Budimpešta, Szerb utca 3.

Kavarna in pražarna Csészényi

Kavarna in pražarna Csészényi, znana po svojem posebnem vzdušju, je kraj, kjer lahko vedno uživate v sveži kavi. Kot pove že ime lokala na ulici Krisztina körút, tu na kraju samem pražijo kavna zrna vrhunske kakovosti, uvožena z največjih svetovnih območij pridelave kave (npr. Gvatemala, Indija, Kuba). Notranjost dopolnjujejo retro občutek in tople barve, ki dopolnjujejo doživetje. In če želite svojo izkušnjo s kavo odnesti s seboj, lahko kavna zrna kupite v zrnati ali mleti različici!

1013 Budimpešta, Krisztina körút 34.

MTRM roast

V tej odmaknjeni kavarni na ulici József v 8. okrožju je vedno na voljo sveža kava, saj je MTRM roast predvsem delavnica za praženje, kavarna in razstavni prostor. Zato ni dvoma, da boste tu našli kavo najboljše kakovosti, ki prihaja neposredno iz Brazilije, Etiopije in Kenije. Če ste ljubitelj kavnih zrn in želite uživati v teh posebnih okusih v udobju svojega doma, nakupujte v njihovi široki ponudbi pakiranih kavnih zrn. In če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite nanje!

1084 Budimpešta, József utca 46.