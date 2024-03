3 nebeška peciva iz enega samega testa, ki bodo popestrila vsako zabavo (recept)

Ne glede na to, ali zabavate goste ali pa ste se odpravili na družinsko kosilo ob koncu tedna, boste navdušeni nad tem izborom drobtinic, za pripravo katerih potrebujete le preprosto testo. Hitro in enostavno pripravljeno pecivo je odlična priloga k popoldanski kavi, seveda pa je odlično tudi samostojno.

Sestavine:

Za osnovno testo:

400 g fine moke

200 g moke za štruklje

400 g masla/margarina

1 žlička sode bikarbone

1 jajce

200 g sladkorja v prahu

1 ščepec soli

Za risanko z lečo:

džem

sladkor v prahu

Za čokoladne preste (za približno 25 kosov):

150 g temne čokolade

1-2 žlici olja za kuhanje

1 žlica praženih lešnikov

Za non plus ultra (za približno 30 kosov):

2 beljaka

180 g sladkorja

nekaj kapljic limoninega soka

Priprava:

Najprej pripravimo lečino testo, ki ga naredimo tako, da v skledo potresemo obe vrsti moke, dodamo sodo bikarbono, nato vmešamo maslo in ga stepemo. Nato dodamo celo jajce, sladkor v prahu in sol ter hitro pregnetemo v homogeno testo. Testo zavijte v plastično folijo in postavite v hladilnik za vsaj eno uro (lahko tudi čez noč).

Ko je testo dovolj ohlajeno, da ga lahko obdelujemo, lahko začnemo pripravljati tri vrste pite iz mletega mesa, tako da najprej segrejemo pečico na 175 °C.

Za pripravo linških kruhkov testo na pomokani površini razvaljajte na debelino približno 3 mm, z izbranim modelom izrežite linške kruhke s premerom približno 5 cm in jih pecite na pekaču, obloženem s papirjem za peko, približno 12-15 minut.

Pečene linzerje ohladite, nato jih napolnite z marmelado po okusu in potresite s sladkorjem v prahu.

Čokoladni prepečenec pripravimo tako, da testo na pomokani površini raztegnemo na debelino približno 5 mm, izrežemo z modelčkom v obliki prepečenca, pečemo v pekaču, obloženem s papirjem za peko, pri 175 stopinjah približno 12-15 minut in ohladimo.

Nad paro stopimo temno čokolado z oljem, vanjo potopimo prestele in jih potresemo s sesekljanimi praženimi lešniki.

Za non plus ultra testo prav tako na pomokani površini raztegnemo na debelino približno 3 mm in z modelčkom izrežemo kroge s premerom 3,5 cm. Kroge položite na pekač in pripravite beljakove stepence.

Za pripravo stepenih beljakov začnite stepati beljake, v več stopnjah dodajte sladkor, dodajte limonin sok in nadaljujte s stepanjem. Cilj je dobiti srednje čvrsto in gladko peno.

Na vsak kolut testa naložite približno 1 žlico pene in ga pri 170 °C pecite približno 12-15 minut, nato pa ohladite. Koščke zložite na dva dela in jih premažite z vašo najljubšo marmelado.

Kruhke zložite na krožnik in postrezite.

Nasveti:

Pecivo lahko okusite z limonino ali pomarančno lupino, vaniljo ali celo mletim cimetom.

Za nadev lečkinega obroča in non plus ultra izberite gostejšo marmelado. Nadevate lahko s čimer koli, vendar je najboljša kisla marmelada.

Čokoladni prepečenec lahko potresete tudi s katerim koli drugim praženim oljnim semenom ali ga celo kombinirate s sesekljanim kandiranim sadjem.

Hvala Melanii Gál za recept!