5 posebnih krajev na območju trga Móricz Zsigmond

Trg Móricz Zsigmond Körtér in njegova okolica sta v razcvetu, saj se po vsej četrti odpira vse več boljših restavracij in trgovin. Pripravili smo izbor najboljših krajev, ki jih lahko odkrijete v prihodnjih tednih.

Gastronomska doživetja brez hrane: Meat Again Grill & Wine

V majhni ulici se skriva čudovit lokal Meat Again Grill & Wine. Notranjost restavracije je očarljiva: prijetna, intimna in edinstvena, nasmejani natakarji pa poskrbijo, da se vsi počutijo kot doma. Na jedilniku so meso, pečeno na oglju, izbor tujih in madžarskih vin ter koktajli. Hrana je 100-odstotno brez glutena in laktoze, številne jedi pa tudi brez mlečnih izdelkov in jajc, zato lahko vsakdo uživa v okusnem grižljaju ali dveh. Meat Again Grill & Wine ni le restavracija, temveč kraj, kjer se združujejo okusi, vonji in občutki, da bi gostom omogočili nepozabno doživetje.

1114 Budimpešta, Vásárhelyi Pál utca 2.

Okolju prijazno nakupovanje: Trgovina brez embalaže Szatócska

Dolgoletne sanje Tami in Dávida, da bi na ulici Szabolcska Mihály po vzoru nekdanjih trgovin Satócska odprla svojo trgovino brez embalaže, so se uresničile. Nakupovanje brez embalaže ni nič novega, saj je bilo nakupovanje brez odpadkov običajno, še preden je plastika postala nekaj običajnega, zato ga želita vrniti in ohraniti stare navade, ki lahko pomagajo našemu planetu. Njihova ponudba vključuje okolju prijazna čistila, naravno kozmetiko, testenine, stročnice, začimbe, moko, celo prigrizke in semena. Pred prihodom vzemite s seboj svoje prazne posode, jih napolnite z ustrezno količino, na blagajni pa vam bodo izdelke stehtali, od česar bodo odšteli prvotno težo posode. Tako lahko naredite nekaj ne le zase, temveč tudi za bolj zeleno vsakdanje življenje!

1114 Budimpešta, Szabolcska Mihály utca 9.

Brunch v vietnamski obleki: Caphe by Hai Nam

Eden naših najljubših lokalov na ulici Bartók Béla út je Caphe by Hai Nam, ki ga lahko obiščete ob katerem koli času dneva, saj pri pripravi privlačnih zajtrkov v vietnamskem slogu poskrbijo tako zelo skrbno kot pri pripravi okusnih lahkih enolončnic in sveže stisnjenih pijač za potešitev žeje. Prav tako so kot nalašč za kombinacijo piškotov in kave, zavita zrna posebne kave pa lahko celo odnesete domov. Spomladi je sončenje na terasi pred kavarno v čistem slogu še posebej prijetno doživetje Caphe!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Dolce vita v okrožju XI: Allegro

Italijanska restavracija Allegro na vedno živahnem bulvarju Bartók Béla ponuja pravo vzdušje dolce vita. Sredozemska kuhinja in občutek življenja s čudovito notranjostjo ter v pečici pečene pice in focaccia, ki vam lahko prinesejo občutek miru tudi v najtežjih dneh. Vse to dopolnjujejo okusni koktajli, ki so v resnici le češnja na torti. Če nas boste poslušali, ne zamudite pistacijevega tiramisuja!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.

Poljske pivske dogodivščine: Kispolszki

Pred nekaj leti je lastnik podjetja Kispolszki na ulici Bercsényi odprl svoj prvi lokal, v katerem lahko združuje svojo ljubezen do piva Kispolszki in poljskega piva. A Kispolszki ni le pivnica: poleg številnih poljskih piv v ponudbi lahko poskusite tudi druge pijače in kulinarične specialitete iz regije. Med njimi so poljski jabolčniki, vodke, likerji in skrbno izbrane ter vedno sveže jedi. Če ste na tem območju, poskusite pivo, ki je nastalo v sodelovanju s podjetjem HopTop, za popolno doživetje pa izberite eno od treh vrst poljskih klobas, ki so na voljo.

1111 Budimpešta, Bercsényi utca 3.