Kaj je novega v Budimpešti: 8 lokalov, ki jih morate preizkusiti v mestu

V Budimpešti se je v zadnjem času odprlo nekaj izjemno zanimivih gastronomskih obratov. Tokrat smo za vas izbrali najboljše med najboljšimi, tako da boste marca lahko odkrili nekaj novih krajev!

David’s Kitchen

David in Liora Seboek sta se v Budimpešti uveljavila z restavracijo Baraka, ki se je radi spominjamo, zdaj pa sta se podala v pekarsko dejavnost z restavracijo David’s Kitchen, zdravim brunchom s slastnimi kruhi iz kvašenega testa, bližnjevzhodnim pecivom in knežjimi sendviči. Kava kaplja iz avtomata za vzvode Sanremo, na pultu z delikatesami so na voljo granola in obrtniške slaščice, superčokoladna zrna pa so tako dobra, da je nemogoče ne odnesti nekaj koščkov domov. Trgovina je v torek in sredo zaprta!

1072 Budimpešta, Klauzál tér 13.

Jardin de Petrus

Žanr domačih restavracij se je v Budimpešti pojavil leta 2007, vendar se ni uspel uveljaviti kot žanr, ki bi ponujal bolj intimno in osebno kulinarično izkušnjo. Kljub temu se je Zoltán Feke, ki je odgovoren za kuhinjo v restavraciji francoskega bistroja Petrus, odločil, da s prijateljem Zoltánom Kálmánom, ki stoji za restavracijo Jardinette, odpre svojo domačo restavracijo. In kako prav je imel! Petrusova restavracija Jardin de Petrus, ki sprejme do 14 oseb, je svež dodatek k gastronomski sceni prestolnice z vsak teden novim menijem in razburljivo mešanico rustikalnih francoskih okusov in vin.

1123 Budimpešta, Győri út 16.

Majorelle

V soseski restavracije Batthyány se je odprla najnovejša vodilna restavracija maroške kuhinje Majorelle, začinjena restavracija z arabskim okusom. Restavracija je poklon 100 let staremu parku Majorelle v Marakešu in je več kot le hrana: je sredstvo za razumevanje in doživljanje raznolike kulturne dediščine Maroka. Jedilnik temelji na pristnih maroških receptih, pri čemer se uporabljajo najbolj sveže in trajnostne sestavine, ki očarajo naše čute. Ne glede na to, ali boste izbrali hobotnico na žaru, goveji tagin ali bastiljo z morskimi sadeži, vas Maroko spremlja v vsakem grižljaju!

1054 Budimpešta, Hold utca 23.

La Famosa

Ko obiščete nov vinski bar v Rimu rojenega gostinca Stefana De Angelisa, boste našli košček Italije. La Famosa na ulici Bajcsy-Zsilinszky út je delikatesa, restavracija in vinoteka, kjer nebeške pice (različica 2.0 tradicionalne rimske pice), krožniki antipasti, odlične testenine, kakovostne pijače in prijazna postrežba zagotavljajo pristno talijsko doživetje. Seveda lahko italijansko izkušnjo odnesete tudi domov, saj vam s pulta pomežikne široka izbira šunke in sirov, lahko pa svojo shrambo napolnite s proseccom in italijanskim pivom.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 53.

Spíler Biergarten

Četrt Buda Castle, kjer se odvija svetovno znani budimpeštanski festival vina, ni bila na zemljevidu ljubiteljev piva, vendar želi Roy Zsidai, lastnik novo odprtega pivskega vrta Spíler Biergarten, to spremeniti. V enoti, ki v južni del mesta prinaša neponovljivo vzdušje münchenskih pivskih vrtov, delajo v usnje oblečena pivska dekleta, ki nosijo litrske vrče k mizam, na katerih je postreženo s krepko dieto bele klobase, malachek, bavarskih prestelic in kajzerskih drobtinic, ki jih dopolnjuje utripajoča glasba shraml. Če je Oktoberfest manjkal v vašem življenju, lahko to nadoknadite tukaj!

1014 Budimpešta, Dísz tér 8.

Mây

Mây je najnovejša restavracija v mestu, ki ponuja pristno vietnamsko kuhinjo in se nahaja v središču zabaviščnega okrožja. Ponuja okusno mešanico francoske kolonialne dediščine in sosednjih držav ter klasične jedi, kot so kozice, sotirane na česnovem maslu, juha pho z riževimi rezanci, zelišči in različnimi vrstami mesa, mangova solata in seveda neizogibni pad thai. Po specialitetah Daljnega vzhoda, pripravljenih iz svežih sestavin in po pristnih receptih, si privoščite vietnamsko kavo in dodajte nekaj dodatnih okusov svojemu namišljenemu azijskemu pobegu.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 9.

MANU+

Novo poglavje v gastronomskem življenju Budimpešte je odprla naša najljubša neapeljska picerija MANU+ v središču mesta. Iz dvorišča ene najbolj atmosferičnih stanovanjskih stavb na ulici Károly körút so svojo zelo uspešno picerijo preselili na veliko večjo, bolj sončno in vidno lokacijo, le streljaj od velike tržnice, kjer so z otroško modro pečjo na drva dvignili kakovost na kvadrat. Ponudba ostaja enaka: devet pasat na osnovi paradižnika San Marzano in sedem čudes iz tankega testa v slogu bianca, ki čakajo, da vam polepšajo dan od 11. do 22. ure.

1053 Budimpešta, Vámház körút 8.

Dobay Horváth-kert – slaščičarna in pekarna

Slaščičarna Dobay, ki se nahaja v Halászteleku, zdaj pa tudi v Budimpešti, pripada družini restavracij VakVarjú, zato dve desetletji izkušenj v gastronomiji zagotavljata visoko kakovost. Privlačne slaščičarske stvaritve ne razočarajo, saj se na policah vrstijo vse bolj okusni štruklji, kreme, torte, kolači z divjimi zelišči, peciva, štruklji in kruhki. Tako v slaščicah kot v notranjosti paviljona lahko okusite domače okuse s pridihom francoske elegance.

1016 Budimpešta, Krisztina körút 38.