Gastronomske pustolovščine v predmestju: 5 senzacionalnih restavracij za pravo kulinarično doživetje

Od tradicionalnih lokalnih jedi do pristne kuhinje Daljnega vzhoda, od ulične hrane do mediteranskih okusov – nekaj najbolj znanih uličnih restavracij lahko varno dodate na svoj seznam za gastronomski izlet po predmestjih. Na srečo je zunaj središča Budimpešte veliko odličnih restavracij, ki ponujajo najokusnejše jedi madžarske in mednarodne kuhinje.

Restavracija La-Guna in Mori Sushi

Ta restavracija z več kot 10-letno zgodovino je stalnica ljubiteljev daljnovzhodnih okusov in fusion kuhinje v Csepelu. V tem času in še danes se vedno trudijo, da bi vsak, ki pride sem, našel nekaj za svoj okus. Na jedilniku so različne jedi iz rakovic, morskih sadežev, najboljše japonske, tajske in vietnamske juhe ter račje prsi na žaru in piščančji fileji s panko drobtinami. Toda tudi ljubiteljem azijskih rezancev tu ni treba skrbeti, ljubiteljem tradicionalne japonske kuhinje pa lahko mirno rečemo, da se bodo v La-Guni preselili v sušijeva nebesa.

1215 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 47.

Hollandi8 Kitchen

Naše gastronomske pustolovščine v Csepelu se ne končajo pri azijski kuhinji, saj je Hollandi8 Kitchen še en zaklad tega dela mesta, kjer lahko obogatite svoje okusne izkušnje v resnično imenitnem okolju. Restavracija nas popelje na potovanje okoli sveta z najboljšimi jedmi vietnamske, ameriške, mehiške, britanske, francoske in italijanske kuhinje, ki jih spremljajo znane madžarske jedi. Nebeške okuse narodov pa lahko spremljajo božanska vina madžarskih vinarjev, medtem ko uživate v slikoviti panorami na bregu Donave.

1213 Budimpešta, Hollandi út 8.

Vakvarjú Buda

Očarljiva restavracija Albertfalva že od leta 2008 s svojimi okusnimi jedmi in prijaznim vzdušjem krasi sosesko, od začetka leta pa svojim starim in novim gostom ponuja še lepšo in sodobnejšo podobo. Notranjost, ki je lahko svetla ali temnejša, z intimnim vzdušjem, klavirskim salonom ob večerih, igralnim kotičkom in animatorjem ob koncih tedna zagotavlja, da lahko v Slepi ulici uživa vsa družina. S prvimi toplimi sončnimi žarki pa terasa restavracije, obdana z zelenjem, ponuja priložnost, da se prepustite tradicionalnim okusom in okusom novega vala.

1116 Budimpešta, Érem u. 2.

Restavracija Joe Bácsi

Restavracija Joe Bácsi je že 25 let ena najbolj prijetnih oaz za družinska kosila in srečanja, saj združuje retro vzdušje Divjega zahoda v notranjosti z udobnim dekorjem v starinskem slogu na prostorni terasi. Ta raznolikost se odraža tudi v meniju, ki vključuje madžarske jedi, ameriške jedi in najboljše jedi italijanske kuhinje. Poleg babičine nedeljske juhe in podobnega lahko pri stricu Joeju najdete tudi okusne burgerje, zrezke in v pečici pečene pice, ponudba pa bi se lahko nadaljevala do večera.

1188 Budapest, Nagykőrösi út 49.

DODO’s Kitchen

DODO’s Kitchen je dragulj južne Pešte, ki se od ostalih restavracij na tem območju razlikuje po sodobni in elegantni notranjosti ter zanimivih jedeh. Restavracija, ki se nahaja v stavbi Duna Garden, ponuja preoblikovano madžarsko kuhinjo in mednarodno sredozemsko kuhinjo, okusne jedi pa na kulinaričnem potovanju spremljajo nagrajena vina iz kleti Bodri in Dubicz. Toda škoda bi bilo zamuditi tukajšnji samopostrežni zajtrk, začinjen s svežimi in ustvarjalnimi jedmi v à la carte restavraciji s pogledom na Donavo. Ta predmestna draguljarna je z novim menijem in svežimi okusi, ki bodo na voljo marca, vsekakor vredna obiska.

1203 Budimpešta, Vízisport u. 12-18.