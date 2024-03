Enostaven, družinam prijazen pohod po osupljivih skalnih formacijah beneških gora

Območje nihajnih skal Pákozdi na severni obali Beneškega jezera obljublja prijeten krožni pohod v vsakem letnem času. Njegove značilne skalne tvorbe so vredne podrobnejšega ogleda.

Nezahtevna 6-kilometrska krožna pot se začne na ulici Ingókő v Pákozdu, do katere se lahko pripeljete z avtobusom s postajališča na ulici Honvéd.

Granitne marmorje, stare okoli 350 milijonov let, lahko raziskujete na granitni učni poti, ki je označena s hrastovimi listi, na poti pa vas bodo vodile pohodniške oznake.

Na Madžarskem sta le dva kraja, kjer lahko na površju vidite tako impresivne granitne tvorbe, nihala iz Pákozda pa veljajo za najstarejše geološke tvorbe v državi, zato si jih pride ogledat toliko ljudi.

Balvani, ki jih domačini imenujejo vreče volne, so videti, kot da bi lahko vsak trenutek padli. Med njihovimi najznamenitejšimi tvorbami sta Gobasta skala in Mala školjka, ki se dvigata na pobočju Gore blata, ter Levja skala, Mlakov kamen in Panda skala, raztreseni okoli vrha Poganske skale.

Nekateri menijo, da nihala, ki balansirajo eno na drugem, niso naravne tvorbe, temveč jih je postavila zgodnja civilizacija, tako kot Stonehenge v Angliji, s katerim jih pogosto primerjajo.

Pot v naravnem rezervatu poteka po urejenih poteh in je enostavna za sledenje, hkrati pa spektakularna, zato je idealna za otroke.

Če ste na tem območju, je vredno obiskati tudi bližnje razgledišče na hribu Bence, od koder si lahko s ptičje perspektive ogledate čudovito pokrajino Beneškega jezera.