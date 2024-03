5 čarobnih krajev v okolici Budimpešte, ki so zlahka dostopni z javnim prevozom

V našem okolju prijaznem izboru smo pripravili izbor krajev v okolici Budimpešte, ki so zlahka dostopni z javnim prevozom, zato se vam ni treba voziti z avtomobilom.

Hribi Csíki, Budaörs

Le streljaj od Budimpešte se lahko prijetno sprehodite po Budaörs, saj se tam nahaja hribovje Csíki. Pobočja hribovja Csíki, ki so povezana z Budaškim hribovjem, so impresivna že sama po sebi, 300 metrov visoko, včasih pusto, a osupljivo območje pa je priljubljeno mesto za pohodništvo, tako zaradi razgledov kot zaradi pokrajine. Glavno območje hribovja Csíki, ki ga sestavljata glavna in stranska linija, vključuje sredozemski hrib Huszonnéquadrökrös, Konjski hrib, bolj razgiban hrib Szekrényes in osupljiv panoramski hrib Farkas. Divje in slikovito območje glavne linije je bilo nekoč priljubljeno zunanje prizorišče madžarske filmske produkcije, zdaj pa je idealna destinacija za pohodnike in ljubitelje narave.

Kako do tja: z železniške postaje Kelenföld vozi več avtobusov (88, 88A, 188E) do postajališča Csiki Csárda.

Pot Sisakvirág, Nagykovácsi

Od počivališča Hidegvölgyi v Budakeszi vodi učna pot Sisakvirág do najvišje točke budaškega gričevja. Ko se vzpenjate po poti z osmimi postajami v mediteranskem slogu, ki se vije med črnimi borovci, lahko v daljavi vidite počivališče Tarnai z belimi prodniki. Ko se približujete počivališču, lahko uživate v neprekosljivi panorami kotline Budakeszi, Kis-Kopasz, hriba Széchenyi in kopastih gora Budaörsi. Z nadaljevanjem poti se odpravimo na vrh Nagy-Kopasz, ki je jalov samo po imenu, saj je izbočena razgledna ploščad Pál Csergezán skoraj nevidna v gozdičku dreves, vendar se po njenih 100 stopnicah lahko povzpnemo navzdol in uživamo v osupljivem razgledu. Ob razgledni ploščadi so klopi in ognjišča, zgodaj spomladi pa lahko bolj pozorni v podrasti opazijo množico snežink.

Kako do tja: s primestnim avtobusom 794 ali 795 med krajema Széll Kálmán tér in Zsámbék do postajališča Hidegvölgyi v Budakeszi.

Gozdni arboretum Budakeszi

V počivališče Hidegvölgyi v Budakešiju se morate odpraviti tudi v Gozdni arboretum Budakeši, ki je miren otok, odmaknjen od mestnega vrveža. Zbirka rastlin se bo kmalu prebudila iz zimskega spanja in bo od 1. marca spet na voljo vsem, ki želijo uživati v prijetnem sprehodu in se naužiti lepot narave. Arboretum se nahaja na južni meji krajinskega varstvenega območja Buda in je zaradi velike raznolikosti rastlinskih in živalskih vrst resnično zanimiva destinacija za vse člane družine. Zgodaj spomladi nas polja snežink in krokusov privabijo na prosto, mlajši otroci pa lahko naravo raziskujejo na igrišču, v ptičjem vrtu in živalskem vrtu, na srečo pa tudi kužkov ni treba pustiti za seboj, ko se odpravijo v park.

Kako do tja? Glavni vhod v arboretum je oddaljen 5 minut hoje.

Pot svetega Lászla, Mogyoród

Pot svetega Lászla z 8 postajami se začne pri izviru potoka Mogyoródi, na več postajah pa se poklonite našemu nekdanjemu kralju. Tematika poti je namenjena predvsem vzgoji ljudi za okoljsko ozaveščeno razmišljanje, spoznate pa lahko tudi številne naravne vrednote ter zaščitene rastlinske in živalske vrste na tem območju. Na sprehodu si boste ogledali glavne kulturne in naravne znamenitosti mesta Mogyoród, se preizkusili v različnih gozdnih igrah in se sprehodili po bosonogi poti. Na koncu uživajte v čudovitem panoramskem razgledu z razgledne ploščadi svetega Lászla, ki ima na vrhu hriba Somlyó nad mestom značilen podpis Makovecz in je leta 2023 prejela nagrado za razgledno ploščad leta.

Kako do tja: iz središča mesta Újpest z avtobusom 321 do glavnega trga Mogyoród

Spartakova pot, Višegrad

Spartakova pot, ena najlepših naravnih poti v regiji, se vije po pobočju višegrajskih hribov in je šele pred nekaj leti na veselje pohodnikov postala zakonita turistična pot. Njeno posebno ime izhaja iz imena turističnega združenja lokalnih industrijskih zadrug Spartacus, ki je delovalo še v 60. letih prejšnjega stoletja. Približno petkilometrski odsek med krajema Pilisszentlászló in Visegrád je lahek pohod z jasnimi in jasno označenimi potmi ter čudovito panoramo. Pot se konča v dolini potoka Apát-kúti v botaničnem vrtu Bertényi Miklós. Tu se lahko ustavite za počitek in malico v bližnji gozdni restavraciji Ördögmalom.

Kako do tja?