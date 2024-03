5 očarljivih cvetličnih kavarn v Budimpešti, ki popestrijo vsakdan

Za srečanja s prijateljicami, dogodke med materjo in hčerko ali samo za kavo na posebnem mestu vam priporočamo čudovite cvetlične kavarne po Budimpešti.

Arioso Café & Brunch

Na živahni ulici Király se nahaja neskončno očarljiv kraj za zajtrk: nekaj minut hoje od trga Deák Ferenc boste našli Arioso Café & Brunch, kjer boste uživali v barvitem cvetličnem dekorju. Poleg očarljivega dekorja boste našli odlične jedi za pozno jutro, sokove, kave in limonade, in če nas boste poslušali, ne zamudite enega najboljših jajc Benedikt v mestu. Izbirate lahko tudi med avokadovim toastom, lososovimi burgerji, omletami z domačimi lechoncini in lisičkami ali pa poskusite novosti v stalni ponudbi, jajca Florentine ter toast s pestom in mocarelo. Dodatna dobra novica: 1. aprila bo odprta terasa Arioso, osamljena oaza na dvorišču!

1075 Budimpešta, Király utca 9.

Dobay – Horváth-kert slaščičarna in pekarna

Notranjost Dobay – Horváth-kert slaščičarna in pekarna ni prekrita s cvetjem le na dan žena. V slaščičarni s francosko eleganco, v kateri je vse v znamenju veselja do življenja in živahnih barv pomladi, lahko udobno preživite piščevo popoldne, zaljubljenci pa lahko svojo drago kadar koli presenetijo s koščkom dobrote. Cvetlični tapeti se ujema kavalkarada tort, ki je prav tako igriva kot tla s posebnim vzorcem ali stoli v obliki makaronov. Cvetja ne manjka niti na terasi: na vrtu Horváth že cveti zlata rozga, vsak kotiček je zelen, okoli kipa Dérynéja pa cvetijo mačehe.

38 Krisztina körút, 1016 Budimpešta.

Flowerpower

Čarobne cvetlične aranžmaje izdelujejo v očarljivi trgovini Flowerpower v okrožju XII, kjer je poleg cvetličarne urejena tudi prijetna majhna kavarna. Med pisanim in dišečim cvetjem lahko popijete slastno kavo s sladkim pecivom, lahko pa zaprosite za osvežilno ingverjevo pivo ali kozarec kakovostnega vina.

1124 Budimpešta, Kiss János altábornagy utca 54.

Lara Café Budapest

Bujna zelena stena z rastlinami v kavarni Lara Café je resnično posebna kulisa za dobrodušna druženja s prijatelji. Družinsko podjetje, ki ponuja nebeške zajtrke, sveže stisnjene sokove in kremne smoothije, najdete v središču Pešte, na ulici Akácfa, kjer lahko v toplini domače gostoljubnosti uživate v brezhibnem mestnem zajtrku.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 12.

Cafe Fiori

Če si želite napolniti baterije in se nekaj ur pogovarjati v res posebni kavarni, je Cafe Fiori, ki se ponaša z neverjetno spektakularnim cvetličnim dekorjem, odlična izbira. V rožnatem morju cvetja na ulici Dohány utca vas čakajo okusni zajtrki, kave, smoothiji in številni detajli, primerni za Insta, od marmornatih miz in žametnih stolov do romantične cvetlične stene.

1074 Budimpešta, Dohány utca 43.