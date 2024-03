Festivalsko doživetje v Donavskem ovinku junija letos – za ceno gledališke vstopnice

Festival in gledališko srečanje VéNé Four bosta med 20. in 23. junijem predstavila zelo širok repertoar, od komedij Carla Gozzija do opernega šova in baleta. Poleg gledaliških predstav bodo na festivalu Nagymaros zvečer na sporedu gledališče VR in spektakularne predstave uličnega gledališča.

Akrobati, ki plešejo v zraku, ognjene koreografije in pustolovci v impresivnih steampunk kostumih bodo očarali občinstvo. Večerni koncerti so tudi letos brezplačni v okviru akcije za gledališke vstopnice. Do 10. marca so na voljo gledališke vstopnice s popustom v prvem krogu in omejeno število sezonskih vstopnic.

Mednarodne skupine na festivalu VéNégy

Festival se bo začel s predstavo Kralj jelenov gledališča Karinthy. Nándor Berettyán je uprizoril živahno komedijo Carla Gozzija. Uprizoritev je od premiere do danes doživela velik uspeh pri občinstvu, 20. junija pa bo navdušila tudi občinstvo na festivalu VéNégy.

Naslednji dan bo plesna uprizoritev Dnevnika Ane Frank v izvedbi Državnega gledališča iz Košic. Balet, ki pripoveduje resnično zgodbo o judovski družini, ki se je med drugo svetovno vojno skrivala v Amsterdamu, je režiral Ondrej Šoth, direktor Državnega gledališča Kassa.

Državno gledališče Košice – Dnevnik Ane Frank

Poleg baleta si bodo obiskovalci festivala lahko ogledali tudi opero. Moravsko gledališče Olomouc pripravlja poseben operni gala večer z glasbo v živo. Predstavilo bo izbor del nekaterih najvidnejših skladateljev Višegrajske četverice. Na gala programu z naslovom Glasovi Višegrada bodo predstavljeni najlepši odlomki iz oper Dvořáka, Smetane, Goreckega in Bartóka.

Zračni ples in ognjeni nastopi

Po večjih koncertih večera bodo program obogatile predstave uličnega gledališča. Nastopila bo skupina The Travellers poljskega gledališča Teatr Akt z liki, oblečenimi v neverjetne steampunkovske kostume in kolesarska vozila.

Teatr Akt – Potniki

Ariadna Vendelova in skupina Lalyra Company iz Slovaške prinašata predstavo zračnega plesa. Akrobati, ki plešejo v zraku v vrtincu glasbe in gibanja, bodo na obrežju Donave v Nagymarosu ustvarili nezemeljske vizualne podobe in čarobno vzdušje. In to še ni vse: češko gledališče V.O.S.A. bo na festival prineslo ognjeno groteskno predstavo.

Gledališče VOSA – Recombination

Skupina Blackout Paradox bo skupaj s skupino MansterVille in njihovim velikanskim ognjenim kolesom MansterWheel na festivalu nastopila 22. junija.

Natančen kaos Sophie Zoletnik je spektakularen spopad kaosa in reda. Dih jemajoča mešanica ognjenih krogel, drznih akrobacij, gorečih rekvizitov in akrobacij v zraku bo očarala občinstvo.

Sophie Zoletnik – Natančen kaos

Poljska ekipa Concept Cultura bo čez dan v šotoru za navidezno resničnost, kjer vas bo potopila v virtualno resničnost. Ponujajo bogat repertoar, od lahkotnega muzikala do predstave Cirque de Soleil in risanke, polne zombijev, pa tudi vpogled v Rembrandtovega genija.

Festival za ceno gledališke vstopnice

Vstopnice so že v prodaji, do 10. marca pa velja poseben popust na prvi krog vstopnic, ki so še cenejše od lanske cene 3500 HUF.

Tisti, ki kupijo gledališko vstopnico in si ogledajo predstavo, se lahko nato brezplačno udeležijo večernega programa, tako da za ceno gledališke vstopnice dobijo celodnevno festivalsko izkušnjo, in to v slikovitem okolju na čudovitem območju Donavskega ovinka.

Več informacij in vstopnice: venegyfesztival.hu.