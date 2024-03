9 filmov po resničnih zgodbah o glasbenikih, ki so obrnili svet na glavo

Zbrali smo devet najnovejših resničnih zgodb in dokumentarnih filmov, ki prikazujejo življenja glasbenikov, ki so zaznamovali zadnjih 50 let umetnosti.

Bob Marley: One Love (v kinematografih)

Film slavi življenje in glasbo ikone, ki je s svojim sporočilom ljubezni in enotnosti navdihovala generacije. Na platnu prvič vidimo Bobovo mogočno zgodbo, ko premaguje preizkušnje in potuje po poti svoje revolucionarne glasbe.

Rocketman (Apple TV+)

Rocketman je kronika neverjetnih vzponov in padcev v življenju Reginalda Dwighta, od sramežljivega čudežnega pianista do svetovnega superzvezdnika in ikone pop kulture Eltona Johna. Pevčeve najboljše pesmi so sijajno in ustvarjalno vključene v ta očarljivi film.

Respect

Aretha Franklin je kot majhna deklica prepevala v zboru očetove cerkve, leta pozneje pa je bila slavna zvezda po vsem svetu. Film je prepričljiva resnična zgodba o eni od emblematičnih glasbenih osebnosti, njeni poti in iskanju njenega individualnega glasu.

Bohemian Rhapsody (Netflix)

Freddie je imel vse potrebno, da bi se izognil uspehu, vendar je postal eden najbolj priljubljenih pevcev na svetu. Film Bohemian Rhapsody pripoveduje neverjetno zgodbo o skupini Queen in njenem izjemnem frontmanu. Spoznali boste meteorski vzpon revolucionarne skupine, odkrili podrobnosti Mercuryjevih škandalov in bili priča slavni združitvi skupine Queen, ki je na dobrodelni prireditvi Live Aid izvedla enega največjih koncertov v zgodovini rocka.

I Wanna Dance With Somebody – Film o Whitney Houston (HBO Max)

Povsem povprečna, lepo urejena srednješolka: le da ima najboljši glas svoje generacije. Ime ji je Whitney Houston. Zanjo je petje nekaj samoumevnega, za vse druge pa je čudno, da jo slišijo. Odkrije jo menedžer glasbene založbe in od takrat naprej ji ne preostane drugega, kot da poje … in prenaša ves nenadni svetovni uspeh, ki pride z njim: priljubljenost, bogastvo, koncerte, ljudi, ki želijo na račun tega zaslužiti, in skušnjave.

Elvis (Netflix, HBO Max)

Življenje legendarnega Elvisa Presleyja, kot ga še nismo videli: skozi oči njegovega skrivnostnega menedžerja Toma Parkerja, ki si pravi „polkovnik”. Nenavaden, nenehno spreminjajoč se odnos (včasih prijateljstvo, včasih sovraštvo) med njima je trajal več kot 20 let.

Najboljši novi dokumentarni filmi o glasbenikih

Billie Eilish: Svet je nekoliko zamegljen (Apple TV+)

V tem intimnem vpogledu v svet izjemne najstnice Billie Eilish nagrajeni filmski ustvarjalec R. J. Cutler spremlja Billie na turneji, na odru in doma z družino, ko pisanje in snemanje njenega debitantskega albuma v zvezdničino življenje vneseta velike spremembe.

Moonage Daydream (HBO Max)

Za oskarja nominirani režiser Brett Morgen s filmom o življenju in skrivnostni zapuščini Davida Bowieja poskrbi za izjemno doživetje.

Tina (HBO Max)

Tina Turner nam ponudi vpogled v številne trenutke svojega življenja, ki jih doslej še nismo videli. Film spremlja pevkino kariero od kraljice R&B do njenih rekordnih koncertov v osemdesetih letih, razkriva njene notranje boje in nekatere najbolj osebne trenutke njenega življenja ter slika portret ene najbolj vplivnih in vplivnih izvajalk v sodobni glasbeni zgodovini.