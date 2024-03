10 spomladanskih dogodkov in festivalov na čudovitih lokacijah po vsej državi marca letos

Do uradnega prihoda pomladi, ki gre z roko v roki s prijetnim, sončnim in blagim vremenom ter raziskovanjem najlepših pokrajin naše dežele, nas loči le še nekaj dni spanja. Marca vas čakajo čudovite dejavnosti na številnih koncih države, zato jih ne zamudite!

Festival želeja, Miskolc (8.-10. marec 2024)

Seveda tudi letos ne smete zamuditi najljubšega festivala v Miskolcu, za katerega so mnogi pripravljeni prepotovati dolge poti. Letošnji festival, ki bo potekal od 8. do 10. marca, bo spet v znamenju želeja – in, kot mnogi veste, žab. V treh dneh se bo poleg pestre ponudbe hrane in pijače zvrstila vrsta zanimivih dogodkov, več kot 50 koncertov in sejmišče v središču Miškolca. Festival je tako kot prejšnja leta brezplačen!

Festival Taste Balaton – HRANA & PIJAČA & KULTURA (8.-17. marec 2024)

Letos bo od 8. do 17. marca prvič potekal festival Taste Balaton, najnovejši desetdnevni gastronomski in kulturni festival ob Blatnem jezeru. Namen dogodka je obiskovalcem predstaviti najboljše restavracije, nastanitve in kulturne dogodke v regiji Balaton. Kaj lahko pričakujete na spomladanskem festivalu: degustacijske menije, oglede in gastronomijo, večerje na zanimivih lokacijah, znanost z vinom, gostujoče kuharje, strokovna predavanja, tuje goste, delavnice in skrivnosti iz zakulisja na več kot 20 lokacijah!

Tőzike tour v Hosszúvizu (9. marec 2024)

Prijetna spomladanska tura po Hosszúvízu, ki bo 9. marca trajala 3-4 ure. Pohod v dolžini 7 km se začne ob 10. uri na parkirišču lokalnega pokopališča in vodi do ribnikov Gyota. V bujnih gabrovih hrastih v dolini Boronke lahko občudujete zaščitene zelnate rastline in cvetove zaščitenega grma, volčjega gabra. Na poti nazaj se lahko peljete mimo jelševih gozdov, prekritih s pomladansko preprogo jelše, kotizacija pa znaša 1000 HUF!

Otvoritveni pohod Páty Pincehegy (9. marec 2024)

9. marca vas vabimo nazaj v Páty na zelo uspešen otvoritveni pohod Pincehegy. Če se želite sprostiti, klepetati, okušati okusna vina, piti dobro kavo in okusiti odlično hrano, potem je Pincehegy pravi kraj za vas!

Pomladni festival v Füredu (15.-17. marec 2024)

Na festivalu pomladi v Balatonfüredu vas od 15. do 17. marca čakajo številni tradicionalni in kulturni programi. Letošnja prireditev, ki bo potekala že enajstič, bo ponudila umetniške in otroške programe, predstave in klavirski koncert ter spektakularni pohod z baklami v spomin na junake revolucije in vojne za neodvisnost iz let 1848-49. Vaše mesto na prvem letošnjem festivalu v Balatonfüredu!

Noč medvedov v Domu medvedov, Veresegyház (17. marec 2024)

V Domu medvedov v Veresegyházu 17. marca pripravljajo cel dan dodatnih dejavnosti za tiste, ki iščejo zares zabavno in razburljivo dejavnost na prostem za očeta in dedka v družini. Med programom se lahko brezplačno udeležite sprehoda po živalih, predstave in predstavitve velikih zveri!

Gasztrohegy, Badacsony (23.-24. marec 2024)

Po velikem uspehu Gasztrohegyja v februarju vas konec marca ponovno pričakujemo z nepogrešljivimi gastronomskimi programi v Badacsonyju! Madžarska kulinarika bo 23. in 24. marca v osupljivi pokrajini Blatnega jezera v ospredju prireditve. Glavna prizorišča bodo Laposa Birtok, Hableány, Vinska restavracija Tilia, Hotel Bonvino Borbár, Borbarátok Vendéglő, Restavracija Kisfaludy-ház in Vánkos. Spoznajte zimsko in zgodnje spomladansko podobo Blatnega jezera, vstopnice so že v prodaji!

Velikonočni sprehodi po kletni vasi Monor (30. marec 2024)

30. marca se lahko sprehodite po osupljivi pokrajini Monori Pincefalu na Strázsahegyju v vsem spomladanskem sijaju. Vinska kultura je bila na tem območju uvedena v 15. stoletju, sama vinska vas pa je bila ustanovljena v 19. stoletju: danes obsega približno 180 hektarjev površine, polne očarljivih vinskih hiš, ki privabljajo obiskovalce v vas. Na to čudovito soboto bodo kleti odprle svoja vrata in vas med 11. in 18. uro povabile na vinski ogled, ki ga bo spremljala okusna pijača in hrana. Za več podrobnosti si oglejte stran na Facebooku, ki je namenjena vasi Monori Cellar Village!

Ibolya dan in velika noč na gradu (31. marec – 1. april 2024)

Med 31. marcem in 1. aprilom vas kraljevi grad Gödöllő vabi na festival pomladi. 31. marca bo na dan Ibolya potekal zanimiv program: lutkovne predstave, pravljice, gastronomske predstavitve in komične opere, 1. aprila pa vas bo grad sprejel za veliko noč. Na voljo bodo tudi različne predstave in celodnevne dejavnosti (ljudski vrtiljak, vožnja s poniji, živalski vrt itd.). Več informacij: informacio@kiralyikastely.hu

Mesec jam (ves marec)

Letošnji mesec jam, ki je postal tradicionalen in poteka ves marec, je namenjen promociji edinstvenih jam v naši državi. Leta 2024 bo 5 madžarskih „jamskih” nacionalnih parkov ponovno ponudilo ekskluzivne programe za obiskovalce, ki si želijo aktivne rekreacije. V mesecu jam lahko najbolj znane in redko obiskane zaščitene podzemne lokacije občudujete s popustom. Ogledi, ki vključujejo posebne vodene oglede in osvetljene, družinam prijazne poti, ponujajo tudi možnost raziskovanja nerazvitih jam za pustolovski turizem.