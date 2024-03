9 sanjskih kokosovih polj, kjer lahko občudujete vijolično cvetlično morje

Pomlad je nedvomno nastopila in spomladanski cvetovi so zacveteli. Tokrat smo vijolično slavo kokosovih polj uvrstili na naš seznam, da si lahko ogledate pisano cvetje. Ostanite z nami!

ELTE Füvészkert, Budimpešta

Prvi in najbolj priljubljen botanični vrt v Budimpešti je nedvomno botanični vrt ELTE v 8. okrožju. Zbirka z okoli 12.000 rastlinskimi vrstami je z leti pridobila mednarodno slavo. Spomladi na zeleni površini v središču Budimpešte rastejo številni krokusi in snežinke.

1083 Budimpešta, Illés utca 25.

Botanični vrt Soroksár, Budimpešta

Nekaj kilometrov od Budimpešte obiskovalce pričakuje 60 let star botanični vrt Soroksár. Najdragocenejši in najranljivejši del vrta je močvirski rezervat, kjer se na 12 hektarjih ohranja velika populacija redkih in zaščitenih rastlinskih vrst. V različnih letnih časih ima močvirje drugačno podobo, zgodaj spomladi se na njem pojavljajo zvezdice, krokusi, drenažniki in ognjiči. Z napredovanjem pomladi se raznolikost povečuje.

1238 Budimpešta, Túri István út 2.

Nacionalni botanični vrt Vácrátót

Le 40 minut vožnje iz središča Budimpešte se nahaja skrivnostni dragulj majhne vasi Vácrátót, Nacionalni botanični vrt, nekdanji grajski vrt. Zgodovina tega osupljivega arboretuma sega v 19. stoletje, ko je bil tu ustvarjen angleški krajinski vrt. Na 27 hektarih površin lahko še danes odkrivate posebnosti angleških vrtov, raziskujete zbirke rastlin, trajnic in skalnjakov, spomladi pa si ogledate vijolični krokus.

2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4.

Arboretum Kámoni, Szombathely

Arboretum Kámoni na 20 hektarjih obsega 21.000 rastlin. Njegove spomladanske barve so rezultat dveh hektarjev preprog iz šotnega mahu, krokusov in snežink, ki jih lahko občudujete med sedenjem na prenovljenih klopeh. Če iščete bele bisere v okolici mesta Szombathely, obiščite obrežje potoka Csörnöc v gozdu Hollósi, kjer snežinke in metuljnice razvijajo svoje cvetne liste.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B

Arboretum Szelestei

Arboretum Szelestei, ki je od Szombathelyja oddaljen le 20 km, je za obiskovalce odprt vse leto, brezplačno, vsak dan med 7. in 17. uro. V parku živijo različne veverice in ptice, saj so v njem odprta območja, podobna gaju, in gostejši divji gozdovi. V arboretumu je odprta kapela, poti, ki jih krasijo tise, privlačni gozdovi in spomladi cvetoče praproti.

9622 Szeleste, Fenyő utca 3.

Arbo-park v mestu Gödöllő

Arbo-Park v Gödöllőju, na meji med Gödöllőjem in Isaszegom, si je z razlogom prislužil ime “gozd tisočerih obrazov”. Arboretum na 137 hektarjih ponuja različne gozdne pokrajine in na desetine poljan z vijoličastimi in rumenimi žafranovimi polji za globok sprehod.

2100 Gödöllő, Isaszegi út 164.

Arboretum Sellyei

Že februarja začnejo cveteti zaščitene rastline Arboretuma Sellyei, enega najlepših parkov v Južni Transdanubiji. Vrt, ki ga je mogoče obiskati brezplačno, naj bi se v prihodnjih dneh in tednih odel v živahne barve. V arboretumu je mogoče videti tudi nekaj vrst cvetja, zgodaj spomladi cvetoči iris žafran pa vrt obarva v bledo vijolično barvo.

7960 Sellye, Köztársaság tér 1 (grad Draskovich)

Gozdni park Zalavölgyi

Gozdni park Zalavölgyi se nahaja na poplavnem območju na desnem bregu reke Zale, kjer je bila vzpostavljena učna pot z 12 postajami, ki je bila podaljšana za 11 postaj in omogoča podroben vpogled v floro in favno poplavnega območja. Spomladanska posebnost parka je vijolično morje krokusov, ki navdušuje vse generacije.

Csokonyavisonta

Gozdni pašnik Csokonyavisonta se nahaja v južnem Somogiju in je bil zaradi bogate in raznolike flore leta 1977 razglašen za zavarovano območje. Na območju živi 10 zavarovanih vrst, med njimi tudi karpatski žafran, ki cveti zgodaj spomladi in ima na pašniku na tisoče primerkov.