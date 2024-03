5 osupljivih lokacij in dejavnosti v Podonavskem ovinku to pomlad

Podonavski ovinek je primerna izbira za vse letne čase, vendar je pomlad še posebej lepa, saj slikovita pokrajina zacveti. Zato je vredno načrtovati vikend oddih na tem območju, tukaj so kraji, ki jih ne smete zamuditi!

Lujza & Koriander, Vác

Gostišče Lujza & Koriander je pravi dragulj na bregu Donave v kraju Vác. Gre za družinsko podjetje, ki ga vodi že od leta 2020, in je slasten kraj za zajtrk, hranljiva in barvita restavracija s poznimi kosili ter trajnostna nastanitev. Gostišče ima skupno osem sob, od katerih jih ima šest neposreden pogled na Donavo, vsaka pa ima balkon. Tematske sobe, opremljene v švedskem slogu lagom, so poimenovane po rastlinah, ki se uporabljajo za hrano in pijačo (bezeg, kamilica, rožmarin, vanilija), barve sob pa te rastline odražajo v vsaki podrobnosti. Za popolno sprostitev sta vam na voljo finska savna in prijetna dnevna terasa, kjer lahko uživate v prvih pomladnih sončnih žarkih. Poleg vsega tega si lahko na kraju samem izposodite kolesa za treking, če bi se radi zapeljali po čudovitih hribih Podonavskega ovinka.

2600 Vác, Ady Endre sétány 5.

Betyár Batyu, Dömös

Edinstven dragulj mesta Dömös je Betyár Batyu na robu ceste Kossuth Lajos, kjer vas bodo vedno pričakali prijazno vzdušje, obrtniška piva in kakovostna ulična hrana. Skoraj nemogoče je biti slabe volje, za kar se trudijo poskrbeti s svojimi domiselnimi in nasitnimi jedmi ter izjemno gostoljubnostjo. Ker se bliža pomlad, se lahko več ur zadržujete na prijetnem vrtu in opazujete, kako cvetje odpira svoje cvetne lističe, kar bo še posebej dobrodošlo po dnevu, preživetim v okolici. Brez pretiravanja lahko rečemo, da boste verjetno odkrili nov kraj, kamor boste zahajali!

2027 Dömös, Kossuth Lajos út 223.

Rokodelska razstava in sejem Danube Bend, Szigetmonostor (9. marec 2024)

Letos bo 9. marca 2024 že trinajstič potekala razstava in sejem rokodelskih izdelkov Danube Bend, celodnevna kulturna družinska prireditev Danube Bend. Prvi veliki spomladanski dogodek bo potekal od 9. ure zjutraj s sejmom, gastronomskimi dobrotami, rokodelsko razstavo, vrsto pestrih programov in spremljevalnih dogodkov (vožnja s poniji, ljudsko igrišče, otroška delavnica) za otroke in odrasle.

Kavarna Zsengélő, Verőce

Kavarna Zsengélő v Verőceju je eden najboljših lokalov v Podonavskem ovinku. Po obisku muzeja dela Géze Gorke v sosednji hiši ni boljšega kraja za postanek, kot je Zsengélő, kjer lahko hladno pivo ali okusen espresso popijete tik ob nekdanji peči keramičarja. Lahko se sončite na njihovi prijetni terasi, namažete domače namaze na toastu in prigriznete njihove klasične jedi za zajtrk. K spodbudni izkušnji prispevajo posebne kave, raznovrstni zanimivi dogodki in sveže pripravljeni kakavovi polžki.

2621 Budimpešta, Szamos utca 22.

TulipGarden Dunakanyar, Kosd

Tako kot lani bo tudi letos svoja vrata odprl osupljivi vrt tulipanov v Podonavskem ovinku na kmetijskem območju Cselőpuszta med krajema Vác in Kosd.V letu 2024 bodo v svojo ponudbo poleg posebnih sort tulipanov dodali tudi dišeče hijacinte in narcise, ki jih lahko odnesete domov v okviru programa “naberi si sam”, da boste lahko v pisanih cvetovih uživali tudi doma. V cvetličnem vrtu, prijaznem psom, lahko v prijetnem objemu zavoja Donave naberete najlepše cvetlice, čakajo pa vas tudi živalski vrtovi in druga presenečenja.