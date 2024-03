12 vznemirljivih premier spomladi 2024 ali filmov, ki se jih veselimo

Zbrali smo dvanajst najzanimivejših filmov, ki spomladi 2024 prihajajo v madžarske kinematografe. Med njimi so animirani filmi, biografske drame, znanstvenofantastične in akcijske komedije. Tukaj je nekaj najbolj nestrpno pričakovanih filmskih uspešnic!

Lisica (7. marec)

Na začetku druge svetovne vojne samosvoj mlad vojak najde ranjenega lisičjega mladiča, ki ga ozdravi in odnese v okupirano Francijo.

Najprej pleši! (7. marec 2024)

Nobelov nagrajenec Samuel Beckett je eden najpomembnejših dramatikov 20. stoletja. Večina ljudi ga morda pozna po igri Čakajoč na Godota, vendar to ni edini razlog, da irski pisatelj velja za enega od pionirjev sodobne književnosti. Najprej pleši! je biografski film o Beckettovem delu in zasebnem življenju, ki zajema njegovo življenje od mladosti do prejema Nobelove nagrade.

Kalmanov dan (14. marec)

Kálmán in Olga (Szabolcs Hajdu in Orsi Tóth) gostita Leventeja in Zito (Domokos Szabó in Nóra Földeáki). 40-letna zakonca bosta praznovala Kálmánov imenitni dan, toda ko se nazdravljanje zgosti, se hitro pojavijo težave v odnosu, ki jih je že težko skriti. Zgodba je goljufivo preprosta in običajna, prepričljiva pa postane zaradi majhnih podrobnosti.

Bernadette(14. marec)

Bernadette Chirac (Catherine Deneuve) ob prihodu v Elizejsko palačo pričakuje, da bo končno dobila položaj, ki si ga zasluži, saj je vedno delala v moževi senci, da bi mu pomagala postati predsednik. Ker je ne predsednik ne njena družina ne jemljejo resno, se Bernadette končno odloči, da je čas, da postane prava medijska osebnost in da se njen glas sliši.

The Iron Claw (21. marec)

Teksaški rojak Fritz Von Erich (Holt McCallany) je osvojil več naslovov svetovnega prvaka in povzročil revolucijo v svetu ameriške rokoborbe. Ne le da je s trdo roko vodil ring in posel, bil je tudi pravi družinski patriarh, obseden z zagotavljanjem, da bodo njegovi sinovi od njega prevzeli imperij. Kevin (Zac Efron), Kerry (Jeremy Allen White), David (Harris Dickinson) in Mike (Stanley Simons) so bili vsi vzgojeni v duhu, da če so najmočnejši in najtrdnejši, jih nič ne more prizadeti. Toda ali je zmaga v ringu dovolj, da se fantje znebijo družinskega prekletstva?

Modri pelikan (4. april)

Leta 1988, pred padcem železne zavese na Madžarskem, je bilo sicer mogoče zaprositi za svetovni potni list in meje so se odprle, vendar je bilo potovanje finančno težavno, saj ni bilo poceni možnosti potovanja, ljudje pa niso imeli denarja za potovanja v tujino. Trije dobri prijatelji se zapletejo v kupovanje ponarejenih vozovnic za vlak, vendar se zaradi slabe kakovosti ponaredkov odločijo, da bodo sami izdelali boljše.

Back to Black (11. april)

Back to Black ponuja edinstven vpogled v to, kako je Amy Winehouse v enem zamahu postala zvezdnica in izdala prelomni album Back to Black. Film z Amyjine perspektive ponuja neprizanesljiv pogled na žensko, ki stoji za fenomenom, in na odnos, ki je navdihnil enega najbolj legendarnih albumov vseh časov.

Challengers (25. april 2024)

Challengerrs je turnir za uveljavljajoče se profesionalne teniške talente. Na njem se pomerita Art in Patrick. Ki se med seboj zelo dobro poznata. Pred leti sta bila nerazdružljiva prijatelja. Dokler nista spoznala Tashi (Zendaya), ki ni bila le najboljša na igrišču, ampak tudi najbolj privlačna. Fantje so se začeli sestajati istočasno, istočasno so se ujeli in istočasno so dobili spodbudna znamenja. Taši ne more izbirati med njima. In potem se je odločil. In potem ne more. Leta minevajo in vezi med tremi mladimi zaljubljenci se ne pretrgajo: le nerazrešljivo se zapletejo.

Deadpool in Wolverine (2. maj 2024)

V tretjem delu filmske serije Deadpool se našemu glavnemu junaku pridruži Wolverine.

Kaskader (2. maj 2024)

Naš junak, kaskader Colt (Ryan Gosling), si je pravkar opomogel po nesreči, ki je skoraj končala njegovo kariero, zdaj pa mora najti pogrešano filmsko zvezdo, razvozlati zaroto in si poskušati pridobiti nazaj ljubezen svojega življenja, obenem pa opravljati svoje vsakdanje delo.

Furiosa: Zgodba iz Pobesnelega Maxa (23. maj 2024)

Mlado dekle Furiosa (Anya Taylor-Joy) je ugrabljena iz Zelenega kraja, Matere mnogih, in ugrabljena s strani horde motoristov. Ti se z motorko zapeljejo čez puščavo in se odpravijo proti gradu, kjer se namerava motoristični poveljnik spopasti z Nesmrtnim Joejem (Chris Hemsworth) in njegovo vojsko strahovitih vojskovodij. Toda Furiosa želi ostati živa. On pa želi priti domov. Za vsako ceno.

Garfield (30. maj 2024)

Je najslavnejši maček na svetu. In verjetno tudi najbolj debel. Je len, počasen, obožuje lazanjo in sovraži ponedeljke. Toda mirno življenje oranžnega mačka Garfielda se bo kmalu obrnilo na glavo. Pojavi se namreč njegov dolgo izgubljeni sorodnik: oče. Imata veliko skupnega: rada imata svoje trebuščke in sovražita kopalno vodo. Le da je Vic ulični maček, pustolovski, kul lik, in nič ne more biti Garfieldu bolj pisano na kožo kot občutek za pustolovščine.