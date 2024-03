7 krajev in dejavnosti, ki jih je treba obiskati marca, kjer se narava prebuja

Marec je mesec prebujajoče se narave z morjem pomladnih cvetlic, prvimi popki dreves in čudovitimi pokrajinami naše dežele. Poleg pisanega karnevala cvetja prvi pomladni mesec prinaša tudi druge posebne dogodke, ki jih lahko vidimo in o njih slišimo le enkrat na leto. Ne zamudite jih!

Morje cvetja v Arboretumu Pannonhalma

Arboretum v opatiji, ki se razprostira na 22 hektarjih, sega v čas ustanovitve samostana leta 996, ko so benediktinski menihi tu začeli gojiti zdravilne rastline. Glavna zanimivost vrta, ki je zdaj odprt za javnost, je angleški vrt, ki ga je ustvaril menih Fabián Szeder, in nasadi sivke, ki poleti odpirajo svoje cvetne liste. Vrtovi, ki so od leta 1996 na seznamu svetovne dediščine, so vredni sprehoda tudi zgodaj spomladi, ko zaslepijo rumeno obrobljeni ribniki in morje belih snežink.

9090 Pannonhalma, Vár 1. | Website

Praznovanje snežink v arboretumu Alcsút

Arboretum Alcsút, ki se nahaja le streljaj od Budimpešte, vas od 17. februarja 2024 za približno 3-4 tedne vabi na praznovanje snežink. Vrt bo odprt vsak dan v tednu od 10. do 17. ure, obiskovalci pa bodo lahko uživali v čudovitem pogledu na polja snežno belih cvetov, ki se razprostirajo na dveh hektarjih in pol. Festival snežink v Arboretumu Alcsút bo obiskovalcem ponudil okus 24 vrst 7 sredozemskih snežink. Zaradi toplega vremena lahko rože zacvetijo prej, zato se pred odhodom posvetujte z arboretumom.

Kokosovo polje v Arboretumu Kamoni, Szombathely

Mihály Saághy je prve eksotične rastline v današnjem Öregparku posadil leta 1860, pozneje pa je njegov sin začel zbirati in razmnoževati eksotične rastline. Leta 1920 je na 7 hektarjev velikem območju zraslo že več kot 100 dreves, vendar je bil med drugo svetovno vojno velik del vrta spremenjen v pepel. Sredi 20. stoletja je arboretum ponovno zaživel in se zdaj ponaša s 27 hektarji čudežev, vključno z 2 hektaroma trate, kokosovimi in spomladanskimi preprogami s snežinkami.

9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 84/B

Šotna pot v gozdu Csáfordjánosfa

50 kilometrov od Soprona, na meji okrožij Győr-Moson-Sopron in Vas, ob reki Répce leži Csáfordjánosfa, katere glavna znamenitost je zaščiten gozd dreves šibrenic. Vhod na pot je pri tabli Tőzike ob cesti med Csáfordjánosfo in Répceszemere: od tu lahko začnete pohod po gozdni poti. Na 4 km dolgi poti je na 5 postajah predstavljeno divje živalstvo gozda Csáfordjánosfa, ki ima izjemne naravne vrednote, in njegova istoimenska cvetlica, spomladanska marjetica, katere populacija v Csáfordjánosfi šteje več milijonov cvetov.

Cvetenje mandljevca ob Blatnem jezeru

Spomladi cveti tudi severna obala Blatnega jezera. Odkrili smo več krajev, kjer lahko uživate v slikovitem cvetenju mandljev. Med njimi so romantični Becehegy nad priljubljenim Szépkilató, okoli poljske kapelice na hribu svetega Jurija, na strani gradu Sümeg, ob poti Olaszrizling od Csopaka do Paloznaka, na cesti do razglednega hriba Csere v Unterörs in ne nazadnje pri hiši Casa Christa v Balatonszőlő, ki se nahaja med 2.000 mandljevimi drevesi.

Mesec jam

Marec je znan kot mesec jam in 5 madžarskih „jamskih” nacionalnih parkov bo leta 2024 ponudilo ekskluzivne programe za aktivne obiskovalce. V mesecu jam lahko s popustom občudujete najbolj znana in redko obiskana zaščitena podzemna najdišča. Ogledi, ki vključujejo posebne vodene oglede in osvetljene, družinam prijazne poti, ponujajo tudi možnost raziskovanja nerazvitih jam za doživljajski turizem.

Programi ob svetovnem dnevu voda

Svetovni dan voda (22. marec) je odlična priložnost za razmislek o tem, kaj nam pomeni ta nepogrešljivi naravni vir. Z vrsto dogodkov bomo ozaveščali o nevarnostih, ki ogrožajo sladkovodne vire. Nacionalni parki v državi ponujajo vrsto programov, ki vključujejo izlete, povezane z vodo. Narodni park Balaton-Highlands je napovedal dve geoturi „Pot iskalcev vode” Narodni park Duna-Ipoly organizira družinski dan Tisoč obrazov vode, Narodni park Kiskunság pa organizira pohod za divje živali ob jezeru Kolon. O dogodkih se lahko pozanimate na spletnih straneh nacionalnih parkov.