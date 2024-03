8 senzacionalnih spomladanskih festivalov v Budimpešti v marcu

Marca vas v Budimpešti čakajo razstave svetlobe, filmski festivali, otvoritveni vikend in drugi nepozabni spomladanski dogodki!

Svetlobna kupola // Živalski vrt v Budimpešti (1.-17. marec 2024)

Biodom v budimpeštanskem živalskem vrtu se bo za nekaj tednov spremenil v razstavo posebne svetlobne umetnosti. Na razstavi Light Dome, ki bo odprta od 1. do 17. marca, bodo na ogled edinstvena umetniška dela madžarskih in tujih svetlobnih umetnikov. Poleg posebnega vizualnega doživetja bo produkcija javnosti ponudila tudi priložnost, da si prvič v celoti ogleda notranjost Biodoma.

Nacionalno filmsko gledališče Uránia: FILM/MUZIKA (več terminov)

Nacionalno filmsko gledališče Uránia je konec februarja začelo s serijo FILM/ZENE, ki bo trajala do konca aprila. Niz dogodkov, ki vključuje več kot 30 projekcij, srečanj z občinstvom, koncert filmskih uspešnic in projekcijo nemega filma z živo glasbo, zajema 110 let zgodovine. Med filmi, ki bodo prikazani s strokovnimi uvodi, bodo tudi priljubljeni filmi občinstva, kot sta Avtomobil s pravljicami in 3:1 za ljubezen.

Dnevi arhitekturnega filma v Budimpešti (7.-10. marec 2024)

Budimpeštanski dnevi arhitekturnega filma, ki jih organizira Center za sodobno arhitekturo, bodo letos med 7. in 10. marcem v kinu Toldi potekali že šestnajstič. Letos se festival osredotoča na človeške zgodbe in v središče pozornosti postavlja ustvarjalne in predane strokovnjake, ki stojijo za zgradbami in mesti.

Oskarjev vikend // Kino Bem (9. in 10. marec 2024)

Konec tedna pred 96. podelitvijo oskarjev si lahko v kinu Bem ogledate več nominiranih filmov. Med drugim si lahko ogledate Chihiro, novi film ustvarjalca filmov Totoro in Potujoča palača, ter romantično uspešnico, ameriško-južnokorejsko koprodukcijo Pretekla življenja.

Otvoritveni vikend x Tex-Mex City // Tereza (15.-17. marec 2024)

S prihodom lepega vremena bo Tereza sredi marca za vikend odprla svojo teraso, kjer boste lahko s prijatelji in družino znova uživali v svoji najljubši hrani in pijači pod odprtim nebom, obdani z zelenjem jantarnih dreves! Od 15. do 17. marca (če bo vreme dopuščalo) boste lahko uživali v živi glasbi, zanimivih jedeh Tex-Mex in svojih najljubših margaritah!

Festival Bach za vse (16.-31. marec 2024)

Festival Bach za vse bo letos potekal že desetič, in sicer od 16. marca 2024. Zdaj največji brezplačni dogodek klasične glasbe v državi se bo začel v tednu rojstnega dne Johanna Sebastiana Bacha, rojenega 21. marca 1685, z več sto dogodki in več deset tisoč obiskovalci v več kot 150 mestih in vaseh v Karpatskem bazenu, nadaljeval pa se bo vse leto.

Budimpeštanski fotografski festival (od 22. marca 2024)

BUDIMPEŠTSKI FOTO FESTIVAL že osmič začenja serijo programov, ki predstavljajo najboljše fotografije, z letošnjo otvoritveno razstavo Women in Focus, na kateri bodo predstavljena dela Eve Arnold, Nanne Heitmann, Susan Meiselas, Inge Morath in Marilyn Silverstone. Otvoritvena razstava festivala BPF 2024 je tudi tokrat nastala v sodelovanju s Kunsthalle Berlin in bo na ogled od 23. marca do 12. maja.

Budimpeštanska noč gledališč (23. marec 2024)

Sprehodite se od gledališča do gledališča in se prepustite dogajanju na budimpeštanski Noči gledališč! Več kot polovica programov je na voljo javnosti brez predhodne rezervacije – potrebujete le zapestnico. Poleg zakulisnih in javnih vaj lahko uživate v zabavnih in vznemirljivih dogodkih, kot so jutranja ura joge z Adele Jordán, tek po mestnem središču z Déné Száraz ali tečaj erotičnega plesa z Győző Szabó.