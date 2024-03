Spomladanski adelidi v botaničnih vrtovih predmestja Budimpešte

Zgodaj spomladi se arboretumi in botanični vrtovi počasi prebujajo, saj v njih rastejo številne lepotice, kot so snežinke, krokusi in narcise.

Prvi spomladanski cvetovi se kažejo iz dneva v dan. Ena od zgodnjepomladnih rastlin je spomladanska pivonka, ki jo zlahka zamenjamo za snežno kapljico in se kot snežno bela cvetlica razprostira pod nogami obiskovalcev botaničnega vrta Soroksár, ki bo leta 2023 praznoval 60. obletnico delovanja.

60 hektarjev velik botanični vrt je le streljaj od živahnega središča Budimpešte in je odprt vsak dan razen nedelje.

Ob prvih spomladanskih sončnih žarkih se je vredno odpraviti v XXIII. okrožje in uživati v zgodnjem spomladanskem cvetju in preporodu narave.