9 super brezplačnih dejavnosti v Budimpešti v marcu, prvem pomladnem mesecu

V prvem pomladnem mesecu ne gre brez brezplačnih dejavnosti: fotografskih razstav, koncertov, vodenih sprehodov in nekaterih ekskluzivnih celodnevnih dogodkov.

Dan Etnografskega muzeja – brezplačni celodnevni dogodki (5. marec 2024)

Ob 152. obletnici rojstva Etnografskega muzeja lahko obiskovalci uživajo v celodnevnih brezplačnih dejavnostih. Na ta izjemen dan boste lahko obiskali vse kotičke muzeja, od zbirnega centra do skladiščnih prostorov. Poleg vodenih ogledov, obveznega ogleda skladišča, gledaliških predstav in koncerta bo na ogled tudi najnovejša začasna razstava muzeja z naslovom Skupaj.

Zsuzsanna Lantos: Pasje življenje | Marczi (do 13. marca 2024)

Razstava Zsuzsanne Lantos, ki so jo odprli februarja, bo v kulturnem centru na trgu Marcibányi na ogled do 13. marca. Razstavo v avli gledališča sta navdihnila film Charlieja Chaplina A dog’s life iz leta 1918 in rešeni kuža Szatyor. Razstava fotografinje Zsuzsanne Lantos raziskuje, kako ljudje in živali sodelujejo, kako se psi in njihovi lastniki dopolnjujejo in kako na koncu postanejo življenjski partnerji.

Bauhaus v Budi | Zgodovina najlepših hiš v Pasarétu (9. marec 2024)

Ob dnevu žena je v Pasarétu, eni najbolj atmosferičnih sosesk Budimpešte, organiziran brezplačen sprehod po lokalni zgodovini. Na 1,5 do 2 uri trajajočem sprehodu boste spoznali zgodovino soseske in poskusnega vzorčnega naselja Napraforgó Utca, na katerem se nahaja nekaj zelo posebnih stavb. Sprehod, ki se bo začel ob 15.30, se bo začel na Sončnični ulici 11 in bo vključeval postanek pri župnijski cerkvi svetega Antona Padovanskega.

Face to face | Fotografska razstava Tiborja Bozija | Madžarska hiša glasbe (13. marec 2024)

Marca bo izbor portretov rock in pop zvezdnikov z vsega sveta napolnil avlo in dvorano Hiše glasbe. V portfelju Tiborja Bozija je dolg seznam največjih zvezd, od Beyonce, Björk, Nirvane in Daft Punka do Fione Apple. Brezplačna razstava, ki bo na ogled od 13. marca do 21. aprila, ponuja vpogled v raznolik opus Tiborja Bozija na 40 slikah. Pop-up razstavo bo odprl Zsolt Prieger, vodja podjetja Anima Sound System.

EtnoRom Dance v Pótkulcsu (14. marec 2024)

Rezervni ključ, ki je pozimi in poleti poseben prostor na ulici Csengery, se bo 14. marca spremenil v plesno dvorano. Od 20.00 dalje bo igral in plesal EtnoRom, ki je bil ustanovljen leta 2005 in je že gostoval po vsem svetu.

Akustični koncert Bella Levente | Budapest Garden (15. marec 2024)

Budimpeštanski vrt odpira pomladno sezono z brezplačnim in odličnim akustičnim koncertom. 15. marca med 19. in 21. uro bo Bella Levente poskrbela za melodično vzdušje, pred tem pa bo potekala borbena seansa. Če vam ni do kuhanja, bodo za okusne prigrizke poskrbeli slastni burgerji bistroja Guardhouse.

DJ Reload in prijatelji | Easy Art Space (21. marec 2024)

Če za zabavo ne morete čakati na konec tedna, bo Easy Art Space na trgu Széll Kálmán v četrtek, 21. marca, organiziral brezplačno zabavo. DJ Reload, Lau in 896 bodo poskrbeli za kul četrtkovo noč s pijačo.

Izumitelji in inženirji | Fiumei pokopališču (28. marec 2024)

Na sprehodu po pokopališču Fiumei út 28. marca se podajte po sledeh slavnih izumiteljev in inženirjev. Na brezplačnem sprehodu boste izvedeli več o izjemnih strokovnjakih iz 19. in 20. stoletja, ki so s svojim delom in življenjem prispevali k temu, kako danes živimo in vidimo Budimpešto. Sprehod, ki traja od 1,5 do 2 uri, se začne pri glavnem vhodu pokopališča Fiumei út, potrebna je predhodna prijava na spletni strani.

Sobota lokalne zgodovine – Secesijsko novo predmestje (30. marec 2024)

30. marca od 10. ure dalje bo secesijsko Novo predmestje na sprehodu po lokalni zgodovini razkrilo svoje skrivnosti. Sprehod bo poln presenečenj in novih informacij o mestu Újlipótváros, ki je v 20. stoletju doživelo razcvet zaradi bližine železniške postaje Nyugati in ulice Váci út. Na sprehod se je treba prijaviti na spletni strani maczobalazs@kult13.hu.