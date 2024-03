5 zanimivih vodenih sprehodov v Budimpešti, ki so poklon življenju in usodi žensk

Ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk vam ponujamo vodene sprehode, ki so poklon življenju in usodi žensk.

Ženske na poti do uspeha

Na brezplačnem sprehodu po vrtu grobnic na cesti Fiumei Road bodo 8. marca oživele zgodbe žensk, katerih sanje niso bile nikoli omejene. Na 1,5- do 2-urnem sprehodu boste lahko spoznali boje Vilme Hugonnai, prve madžarske zdravnice, skrivnosti modnega imperija Klare Rotschild ter življenja žensk, ki so se uveljavile v svetu ženskega izobraževanja in literature.

Sprehod bo potekal 8. marca.

Pogumne ženske v Budimpešti – pionirke znanosti na Trgu uradnikov

9. in 16. marca vas bo vodeni sprehod Lille Bálint popeljal na potovanje skozi čas, ki zajema skoraj 50 let. V glavnem mestu ni manjkalo pogumnih in predanih žensk, ki jim je kljub vsem oviram uspelo uspeti in ustvariti nekaj novega za potomce. Ta program se bo osredotočil na neustrašne ženske in zgodbe častniških četrti, ki jih bodo vodile Vilma Hugonnai, Valeria Dienes in druge legendarne ženske s tega območja.

Sprehod bo potekal 9. marca, 16.

Športnice, nune, filmske ustvarjalke – pot žensk v Parlament

Medtem ko so po prvi svetovni vojni ženske po vsej Evropi postajale vse bolj priznane, ne le na delovnem mestu, temveč tudi v javnem življenju in politiki, so na Madžarskem v Horthyjevi dobi poskušali ženske vrniti k peči, da bi opravljale vlogo mater in hčera. Ne le v Evropi, tudi na Madžarskem so bile ženske, ki se s tem niso strinjale. Na vodenem sprehodu delavnice Sprehodi 9. marca ne bomo govorili le o njih, temveč tudi o prvih filmskih režiserkah, vrhunskih športnicah, ustvarjalkah in političarkah.

Sprehod bo potekal 9. marca.

Čipke in čokolada – usode žensk na gradu Buda

Ob marčevskih vikendih se je vredno odpraviti na grad Buda, kjer bodo v okviru programa Buda Castle Women’s Weekend predstavljene budaške ženske. Na dvournem vodenem sprehodu bodo predstavljene zgodbe vse pogumnejših žensk, ne glede na to, ali so pripadale eliti ali so se rodile na gradu. Nobeno vprašanje ne bo ostalo neodgovorjeno, vključno s skrivnim receptom za torto, s katero bodo postregli udeleženke.

Sprehod bo potekal 9., 16., 24. in 30. marca.

Pogum, ženska je tvoje ime! – Ženske v Buda Castle

29. marca, zadnji petek v mesecu, se ne bomo oddaljili od gradu Buda in zgodb žensk, ki so z njim tesno povezane. Na tem sprehodu priljubljene turistične destinacije dobijo povsem nov pomen, ki ga v perspektivo postavijo življenjske zgodbe žensk. Med drugim bodo oživela življenja Sisi, gospe István Horthy, Róze Laborfalvi in Else Schiapparelli, pričakujete pa lahko še več barvitih junakinj in ženskih vzornic.

Sprehod bo potekal 29. marca.