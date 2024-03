Svetlobna čarovnija pod stekleno kupolo: odprtje izjemne svetlobne razstave na znamenitem mestu v Budimpešti

1. marca se je javnosti odprla odmevna razstava svetlobne umetnosti Light Dome, ki je razkrila doslej zaprte prostore budimpeštanskega objekta Biodome, znanega po svoji stekleni kupoli.

Edinstveni dogodek svetlobne umetnosti bo potekal v ekstravagantni stavbi budimpeštanskega živalskega vrta od 1. do 17. marca. Na tej lokaciji so leta 2017 začeli graditi 17.000 kvadratnih metrov velik pokrit živalski vrt, ki je bil prvotno načrtovan na tem mestu, vendar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev dokončanje še vedno ni končano.

Čeprav je bila notranjost Biodoma prej zaprta za množice, je zaradi svoje ogromne, prosojne steklene kupole v obliki amebebe postal ikonično mesto v prestolnici. Poleg majhnega števila tematskih ogledov v živalskem vrtu bo imela širša javnost prvič priložnost raziskati stekleno streho živalskega vrta, ki je ponekod visoka 36 metrov.

Projekt je plod vizionarskih ustvarjalcev festivala INOTA, enega največjih množičnih obiskovalcev lanskega poletja, ki se jim je pridružila priznana ustvarjalna ekipa LaLuz Visuals in priznani finski umetnik svetlobe Kari Kola. Kola je odgovoren za modro svetlobno piramido, ki bo od zunaj „zgrajena” okoli Biodoma in bo, če bo vreme dopuščalo, vidna tudi od drugod v mestu.

Na prestižnem dogodku svetlobne umetnosti je bilo razstavljenih več kot 30 instalacij, s katerimi so številni madžarski in mednarodni umetniki predstavili svoja dela madžarskemu občinstvu. Večino del so navdihnili naravni pojavi, vključno s slapovi, ptičjim petjem, podvodnimi živalmi in oceani.

Eden najbolj vznemirljivih delov svetlobne kupole je stekleni predor, ki poteka pod velikanskim akvarijem, napolnjenim z 2,5 milijona litrov vode. Slednji je največja akvarijska posoda v državi, zgrajena za morske pse, raže in druge vodne živali. Iz steklenega tunela si lahko ogledate dva podvodna svetlobna dela, ki so jih navdihnile morske živali.

Enako impresiven je svetlobni šov na več metrov visokih palmah, ki vas popelje v Sredozemlje, nepozabna dela pa so tudi v manjših instalacijah. Na primer Flora Futura, futuristična predstavitev sveta rastlin, vas bo zagotovo očarala.

Razstava, postavljena v edinstveno muzejsko okolje, je odprta vsak večer od 1. do 17. marca. Ker ogromna steklena kupola prepušča svetlobo, je Kupola svetlobe odprta od 17.00 do 22.00, vendar jo je vredno obiskati malo po odprtju vrat, saj svetlobna umetniška dela v temi resnično pridejo do izraza.

Program svetlobne umetnosti je vreden približno 1,5-2 uri za popolno doživetje. Vstopnice lahko kupite na spletni strani živalskega vrta ali na prodajnih mestih na kraju samem.