Pomlad je tu: cveti eden najlepših mandljevcev v prestolnici

Slavni mandljevec na hribu Gellért, ki vsako leto naznanja prihod pomladi, cveti. Čudovite fotografije prikazujejo, kako čarobno je letos videti znanilka pomladi v prestolnici.

Na Madžarskem mandljevec lepo raste na istih mestih kot vinska trta. Slikovite vinske regije na Madžarskem cvetijo prve in mandljevci v nekdanji vinski regiji Buda niso nobena izjema. Nekateri domnevajo, da so bila stara mandljeva drevesa na hribu Gellért posajena na sončnem pobočju v osemdesetih letih 19. stoletja, drugi pa njihov izvor vlečejo v turške čase. Najverjetnejša razlaga pa je, da so bila čudovita mandljeva drevesa posajena med urejanjem hriba Gellért v začetku 20. stoletja.