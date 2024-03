4 soseske v Budimpešti, ki bodo kmalu popolnoma prerojene

V Budi in Pešti se pripravljajo številne zanimive novosti, med drugim prenova otoka Hajógyári in trga Clark Ádám.

Otroško igrišče na trgu Szabadság

Na trgu Szabadság, ključnem delu mestnega središča, so se začela dela za (pre)gradnjo zanimivega otroškega igrišča, na katerem bodo lahko uživale vse generacije. Pisano igrišče bo imelo več zelenih površin kot kdaj koli prej, prav tako pa bo imelo več senčnih površin za zavetje pred poletno vročino.

Trg Clark Adam

Po verižnem mostu je na vrsti Trg Clarka Adama, ki bo oživljen, z njim pa tudi pešpot od bazilike do gradu Buda. Znameniti trg, ki se nahaja na ključnem mestu, bo postal bolj živahen z drevesi in klopmi, tako da bo mogoče med hojo po prostorni poti udobno uživati v panoramskem razgledu.

Park s tobogani Hajógyári

Park s tobogani Hajógyári je mnogim ostal v lepem spominu, vendar bo zastarelo območje leta 2024 prenovljeno, da bi otrokom in odraslim zagotovili še bolj varno območje za uživanje. Pobočje bo dobilo skalnat videz, okrasitev počivališč bodo navdihnila peresa zaščitenega kraljevega zmaja, ki gnezdi na otoku, seveda pa bodo zasajene tudi cvetlične gredice in klopi ter sončna jadra. Tudi tobogani bodo dobili sodobnejšo obliko, dodan pa bo tudi viseči most.

Otroško igrišče ob jezeru Feneketlen

Na seznamu ne bo manjkalo tudi eno od najljubših igrišč na strani Buda: igrišče Feneketlen-tavi bo prav tako razširjeno s štirimi novimi elementi, vključno z gnezdilno gugalnico, krožiščem, vodnim elementom in plezalnim gradom. V poletni vročini bodo v senci novo nameščenih javorjev in novih sončnih jader prišla prav, medtem ko bosta dve mizi za piknik prav tako nudili prostor za sprostitev.