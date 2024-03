5 zakladov, ki jih je vredno raziskati na trgu Batthyány

Ne glede na to, ali iščete hitro, a sočno kavo, dolgo pozno kosilo, kremno čudo, nasitno kosilo ali celo nočni izhod, na trgu Batthyány najdete odlično alternativo za vse. Potopite se v morje najboljših okusov živahnega mesta Batyi!

Rajkai Espresso

Eden od najnovejših zakladov Vodnega mesta je Rajkai Espresso, kjer lahko ves dan izbirate med ponudbo najboljših jedi in pijač. Zjutraj se zbudimo ob božanskih vonjavah posebnih kav, ki jih praži lokalna Bagira in so pripravljene v aparatu za espresso La Marzocco, ter božanskih okusih lokalnega peciva in sendvičev. Zvečer pa se lahko sprostimo z vini mlajših vinarjev, točenimi kraft pivi pivovarne White Rabbit, širokim izborom šampanjcev ali celo s koktajli s podpisom, ki so redkost na tem območju, kot je božanski Negroni. Od pomladi dalje pa bodo v Rajkaiju ponujali tudi prenovljen meni, razširili izbor zajtrkov in jajc ter na vinsko karto dodali nova vina.

1011 Budimpešta, Iskola u. 36.

Steamhouse Café

Prijetna Steamhouse Café se nahaja v prvem nadstropju tržnice na trgu Batthyány, njena odlična kava pa ne bo navdušila le ljubiteljev kave, temveč tudi tiste, ki se želijo za nekaj časa odmakniti od vsakdanjega vrveža. Uživajte v nebeških vonjavah sveže pražene kave Arch&Beans ter v vsakem grižljaju slastnega peciva in sendvičev ob čudovitem pogledu na parlament in Donavo. Zaradi prijaznega osebja in sproščenega vzdušja pa se boste počutili, kot da srkate kavo v toplini svojega doma. Parna kavarna je lahko idealen kraj za okusne zajtrke, dušo ogrevajoče pogovore s prijatelji ali celo nekaj mirnih ur, ko se ob velikih oknih zavijete ob dobri knjigi.

1011 Budimpešta, Batthyány tér 5-6.

Galffis Chocolates

Artur Gombóc bi bil zagotovo navdušen, če bi lahko nekega dne obiskal podjetje Galffis, kjer je najširša izbira obrtniških čokolad iz tovarne Dezsőja Gálffija. Poleg sladkarij vrhunske kakovosti nas na pravo kulinarično potovanje vabijo tudi kavne in čajne specialitete. Pravzaprav skoraj dobesedno, saj nebeške napitke na mizo dostavijo majhni vlaki, medtem ko vas v kavarni obdaja pravljični tropski svet. Za tiste z manj sladkega so na voljo sendviči, za tiste, ki imajo raje čokolado brez sladkorja ali vegansko čokolado.

1011 Budimpešta, Batthyány tér 2.

Delavnica Cupcake

Potopite se v svet sladkih eksplozij okusov in brezov v delavnici Cupcake za torte, kjer se božanski vonj sveže pečenih tort s pravim maslom in mascarponejevo kremo ne more primerjati z ničemer drugim. Ko vstopimo v majhno delavnico, nas osupne vsakodnevno spreminjajoča se ponudba cupcakes. Pri pultu so mehki, lahki biskvitni kolački napolnjeni s sadnimi, karamelnimi ali belgijskimi čokoladnimi nadevi in prekriti s svilnato maskarponejevo kremo. Na izbiro je več kot 50 receptov, vključno z različicami brez moke, sladkorja in mleka, sladice pa spremljajo okusi prave italijanske kave.

1011 Budimpešta, Iskola u. 34.

Polo Pub

Polo Pub, ki slovi po svoji gostoljubnosti in nezamenljivem vzdušju angleškega puba, je že od leta 1990 eden najbolj priljubljenih gastronomskih lokalov na trgu Batthyány. Lastnica Zsuzsa se je na svojih potovanjih zaljubila v svet britanskih pubov – zato je po vrnitvi domov odprla lokal Polo Pub – v katerem z veseljem pozdravlja obiskovalce z najbolj izjemnimi evropskimi znamkami piva. Sem se splača priti lačnim, saj je v pubu, ki je postal gastronomska legenda, poleg pijače na voljo tudi najboljša madžarska kuhinja.

1015 Budimpešta, Batthyány u. 4.