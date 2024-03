5 zgodovinskih tržnic v Budimpešti, ki pripovedujejo zgodbo o starih časih

Budimpeštanske tržnice iz obdobja monarhije še danes zaznamujejo panoramo mesta. Včasih so glavna atrakcija, včasih so skrite med stavbami in pripovedujejo zgodbo o več kot 100 letih, odkar so bile odprte.

Osrednja tržnica

Centralna tržnica ni le trg Fővám, temveč tudi ena najbolj impresivnih stavb v prestolnici, ki jo na strehi in fasadi krasijo rumeno-rdeče opeke in keramika Zsolnay. Na natečaj so se prijavila mesta iz vse Evrope, zmagala pa je prijava Samuja Pecza. Skoraj en hektar velika tržnica, ki je bila dokončana leta 1897, je bila čudo države in sveta. Ob vstopu skozi kamnita vrata z neogotskimi značilnostmi se pred nami odpre pogled na grandiozno jekleno konstrukcijo dvorane z jeklenim ogrodjem in ojačanimi balustradami. Dvorana je bila razglašena za spomenik leta 1977, v 80. letu od odprtja. V stavbi, ki je dobila mednarodno priznanje, je še vedno živahno s prodajalci, gostinci in kupci.

1093 Budimpešta, Vámház krt. 1-3.

Tržnica na trgu Rákóczi

Hkrati z osrednjo tržnico se je začelo načrtovanje manjših podružničnih dvoran za več delov prestolnice. Na trgu Rákóczi je bila zgrajena budimpeštanska tržnica številka II, ki sta jo zasnovala István Rozinay in Pál Klunzinger. Zgodovina tržnice je bila polna vzponov in padcev, včasih je bila živahen kraj vsakdanjega življenja, drugič pa je bila brez nakupovalne javnosti. Zaradi slednjega se je govorilo o njenem zaprtju, pa tudi o tem, da bi jo preuredili v kopališče. Prelomnica v življenju dvorane je bil maj 1988, ko je skoraj pogorela do tal. Tudi ta dogodek ni zapečatil usode dvorane, ki je bila obnovljena in leta 1991 ponovno odprta za javnost.

1084 Budimpešta, Rákóczi tér 7-9.

Tržna dvorana na trgu Klauzál

Tržnica Klauzál Square je edinstvena v več pogledih. Ob prihodu z ulice Akácfa vas pričakajo veličastna, velika okna, medtem ko se vzporedni trg Klauzál skoraj neopazno zlije s pogledom. Razlog za to je, da so v zgornjih nadstropjih tretje veleblagovnice v prestolnici, obrnjene proti trgu Klauzál tér, stanovanja. Poleg stanovanj so tu seveda tudi številna prodajna mesta. Čas in leta niso prizanesli stavbi, ki je bila posodobljena najprej v letih 1986-87, nato pa še v letih 2014-2015, tako da je pridobila prostor za trgovine, ki zdaj ustrezajo sodobnim zahtevam.

1072 Budimpešta, Akácfa u. 42-48.

Tržnica na trgu Hunyadi

Tržnica št. IV na trgu Hunyadi, ki jo je zasnoval Győző Czigler, je najmanjša med tržnicami v prestolnici. Stavba je vredna daljšega obiska, da bi si ogledali mavčne štukature volovskih, kravjih in prašičjih glav, ki krasijo pročelje. Prenova stavbe zelo uporabljane tržnice je potekala precej pozno, leta 2019, ko so stavbi povrnili nekdanji sijaj z znakom Glavni vhod nad glavnim vhodom in prej omenjenimi okraski.

1067 Budimpešta, Hunyadi tér 4.

Tržnica na trgu Battyhány

Zadnja od tržnih hal v prestolnici, ki je bila odprta, je bila podružnična hala v Budi na trgu Battyhány. Njena zgodovina je bila podobna zgodovini sejemske dvorane na trgu Rákóczi, tako po globini kot po višini. Odprta je bila leta 1902, prav tako je bila povezana z imenom in načrti Pála Klunzingerja ter je združevala videz osrednje in prejšnjih podružničnih hal. V času, ko se je razmišljalo o preureditvi tržne dvorane Rákóczi Square v pokrito kopališče, je bila oživitev dvorane Batthyány Square zamišljena kot teniška dvorana. Do sedemdesetih let 20. stoletja, ko je v galeriji potekal veliki budimpeštanski cvetlični sejem, je galerija postala nepogrešljiv del prestolnice. V stavbi, ki je bila večkrat prenovljena, zdaj ni več tržnice, temveč le prostor za trgovine.

1011 Budimpešta, Batthyány tér 6.