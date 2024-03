5 prijetnih kavarn v zunanjem Erzsébetvárosu, ki jih je vredno obiskati

Čeprav se nahaja tik za Velikim bulvarjem, je še vedno vredno obiskati ulice Külső-Erzsébetváros, saj vas na tem območju čaka nešteto očarljivih kavarn.

Ivy Coffee

Sanje mladega para so se uresničile, ko sta v središču Outer-Erzsébetvárosa odprla svojo kavarno, v kateri lahko izbirate med ponudbo svetlo praženih posebnih kav. V mlinčku sta vedno dve različni kavi: brazilska z bolj klasičnim okusom in z bolj sadno noto, ki je trenutno iz Kolumbije. Julija letos bo ob praznovanju drugega rojstnega dne kavarne na voljo tudi kava, pražena v lastni režiji. Od februarja lahko izbirate tudi med perujsko brez kofeina, napitke pa lahko dobite s kaljenim, ovsenim, riževim in brezlaktoznim mlekom ter mlekom kmečkih proizvajalcev Puszta. Seveda ne manjka niti slastnih dobrot: na meniju lahko poskusite sveže pečeno pecivo in sendviče z bagelom, na voljo pa so tudi brezglutenske in veganske jedi, kot sta granola in puding chia. Božansko pecivo v kavarni, prijazni do psov in prenosnikov, prihaja iz slaščičarne v Budi, 27. februarja pa se v galeriji prikupnega prostora odpira zanimiva razstava analognih fotografij.

1076 Budimpešta, Péterfy Sándor utca 42.

The Goat Herder

Mnogim priljubljen lokal The Goat Herder je eleganten in prijeten lokal, ki želi v Budimpešto pripeljati avstralsko kulturo pitja kave. V sproščenem, a urbanem espresso baru ponujajo božansko mleto kavo, okusno hrano in osvežilne pijače. Velik poudarek dajejo tudi čim večji uporabi lokalnih sestavin, zato lahko vedno izbirate med sezonskimi jedmi.

1078 Budimpešta, István utca 5.

Koncept

Kavnega raja na trgu Garay ne smete zamuditi, če iščete res posebno kavno specialiteto ali le skodelico čaja. Edinstveno oblikovan bistro ponuja veliko različnih sendvičev in sladic, od ameriških palačink do mafinov in peciva. Posebej je treba omeniti nenavaden meni toplih jedi, ki vključuje priljubljene perzijske jedi z veganskimi možnostmi.

1076 Budimpešta, Garay tér 5.

La Lune Café

Če si želite oddahniti od dnevnega hitenja ali pa samo posedeti v res imenitni mali kavarni, izberite kavarno La Lune, kjer vas hrana in pijača ne bosta razočarali. V čarobnem vzdušju boste našli nepremagljivo paleto slastnega peciva, sendvičev z domiselnimi kombinacijami okusov in čudovitih rezin tort, ki jih lahko poplaknete z eno od posebnih kav ali celo lattejem matcha.

1071 Budimpešta, Damjanich utca 45.

Brácsa Bistro&Brunch

Nedavno odprta restavracija Brácsa Bistro&Brunch je uresničila sanje prijateljev iz otroštva in s poudarkom na trajnostni prehrani hitro dohiteva priljubljene mestne zajtrkovalnice. Na jedilniku je na voljo praktično vse, kar si lahko zaželite, od sendvičev, toplih jedi in testenin do sladkih in slanih prigrizkov, seveda pa ne razočara niti ponudba pijač: od zelo priznanih posebnih vrst kave do kraft piv in brezalkoholnih pijač.

1074 Budimpešta, Dohány utca 84.