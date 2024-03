V marcu kleti v Budimpešti znova na široko odpirajo svoja vrata

Turneja po kleti Budafoki, ki uživa neprekinjeno popularnost že osem let, nadaljuje zelo uspešen niz dogodkov in od prve sobote v marcu ponovno pozdravlja ljubitelje vina in kulture.

Skoraj 100 km dolg sistem kleti Budafok-Tétény, edinstven v Evropi, je bil nekoč središče vinske trgovine Avstro-Ogrske monarhije, kjer se še vedno nahajajo neštete znane šampanjske družbe in kleti.

Brezplačni shuttle avtobusi Budafoki Winery Route, ki vozijo vsako prvo soboto v mesecu, se ustavijo pri vinarjih in znamenitostih, kjer lahko gostje uživajo v nekem posebnem doživetju.

Turneja po kleti Budafoki ponovno 2. marca

Letošnja sezona, ki predstavlja pravo razburjenje in kavalkado pestrega kulturno-gastronomskega programa, se začne prvo soboto v marcu. 2. marca se lahko udeležimo ogledov kleti v kombinaciji z degustacijo vin in šampanjcev, kjer lahko med drugim spoznamo zakulisje Manufakture šampanjca Törley, Záborszky Pince – Borváros in celo Sauske Pincészet.

Gurmane vabimo tudi na gastronomska doživetja, začinjena z živo glasbo v več stoletij staro klet Seybold-Garab, tokrat pa bosta na voljo tudi degustacijska igra in k večerji vključena kletna voda.