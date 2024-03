3 odlične delavnice sladic v Budimpešti, kjer lahko poskusite nebeške makarone

Ena najbolj priljubljenih in hkrati najrazličnejših sladic francoske slaščičarske umetnosti je makaron, ki ga lahko pripravimo v neštetih barvah in okusih. Pokazali vam bomo, kje v Budimpešti se morate usesti ob okusni kavi in nekaj nebeških makaronov.

Tovarna makaronov Chez Dodo

Zgodovina tovarne makaronov Chez Dodo, ki letos praznuje 10. obletnico delovanja, je pravljica, ki oživlja. Nedaleč stran od Bazilike, na Sas utca, v trgovinici, ki med sprehodom po centru pade na cesto, za izložbo nastajajo posebne hrustljave sladice z unikatnim imenom. V sladkem izboru več kot 20 različnih okusov se v le nekaj grižljajih najdejo najrazličnejši okusi in okusne kombinacije. Za stalne favorite in sezonske novosti se jih splača čim večkrat odpraviti na pot.

1051 Budimpešta, Sas u. 7.

Manufaktura Macaron Heaven

Desertna nebesa Macaron Heaven že nič manj kot 6 let prinašajo veselje v vsakdanje življenje s svojimi pisanimi makaroni v velikosti grižljajev. Po Budi je slaščičarna, ki sta jo ustanovila dva prijatelja z dušo in srcem, leta 2022 osvojila še stran Pešte. Ne glede na to, ali se sprehajate po Margit körút ali Andrássy út, če se vam zahoče sladkarije, lahko v dnevni ponudbi Macaron Heaven izbirate med 30 vrstami makaronov edinstvenih okusov. Poleg očem in brbončicam prijetnih makaronov lahko najdete tudi torte in celo makaron torte.

1027 Budimpešta, Margit körút 62. | 1061 Budimpešta, Jókai tér 4.

NOUR sladica

Nour dessert, poznan iz Budaörsa, je svojo desertno umetnost septembra 2023 prinesel v prestolnico in odprl svojo trgovino v Budimpešti, in sicer na Sas utca v središču mesta. V slaščičarni s ponudbo vrhunskih sladic so sladke dobrote narejene iz najboljših sestavin z uporabo sodobne tehnologije. Ne manjkajo Nourban macarons, ki predstavljajo umetniško linijo izdelave sladic, ki so narejene po tradicionalnih francoskih receptih in zagotavljajo doživetje za vse čute hkrati.

1051 Budimpešta, Sas u. 7.