5 arthouse kinematografov v Budimpešti za nostalgičen večerni film

Zakladi preteklosti so neokrnjeno vzdušje arthouse kinematografov, ki se skrivajo v vrvežu današnje Budimpešte. Nekateri kinematografi, ki so nekoč prekipevali od gledalcev, so tudi po skoraj 100 letih ohranili svoj stari sijaj in posebno vzdušje. Če si želite preživeti večer, vam priporočamo katerega od številnih arthouse kinematografov v Budimpešti.

Kino Corvin

Kino Corvin je bil odprt 21. novembra 1922 kot takrat največji kino v Budimpešti na eni od najbolj osrednjih lokacij prestolnice. Še danes je odprt in predvaja široko paleto filmov ter je bil eden od pionirjev kinematografije v prestolnici. Zasnoval ga je Emil Bauer, obleganje Budimpešte pa je preživel brez večjih poškodb. Leta 1956 pa ni imela te sreče: kot osrednje prizorišče osamosvojitvene vojne je stavba doživela več usodnih udarcev. Leta 1957 so jo obnovili in posodobili, s čimer se je vrnila v ospredje in postala edini kino v prestolnici s kinematografskim platnom. Kino Corvin, kot ga poznamo danes, je bil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja preurejen, tako da so v avli uredili kavarno ter več manjših in večjih kinodvoran.

1082 Budimpešta, Corvin köz 1.

Umetniški kino Tabán

Prvi kinematograf v Budi, ki ga je ustanovil Pécsi Manó in je zdaj znan kot Tabán Art Cinema, se vklaplja v vrsto hiš na ulici Krisztina körút. Zgodovina tega zasukanega kina sega v leta 1911-14, soseska in ljubitelji kina pa so ga morda poznali pod več imeni: Palace, Krisztina, Diadal in Tabán. Leta 2014 prenovljen družinski art kino iz tedna v teden ponuja peščico skrbno izbranih filmov. Prijetnega vzdušja ne ustvarjajo le majhne kinodvorane, v katerih lahko sedi majhno število ljudi, temveč tudi zeg-zug (prostor za čakanje do začetka filma).

1016 Budimpešta, Krisztina krt. 87-89.

Művész Art Kino

Art kino, ki se nahaja le streljaj od Oktogona, je v skladu s svojim imenom umetniški filmski raj v središču mesta z umetniškim vzdušjem. Pročelje Art kina, ki ga zlahka prepoznate iz tramvajev na Velikem bulvarju, je osvetljeno z neonskimi lučmi, ki prikazujejo naslove filmov, ki so trenutno na sporedu. V preddverju kina Művész, v katerem se predvajajo različni filmi, je pet kinodvoran z imeni priznanih režiserjev in igralcev. Prvi kino, ki so ga odprli okoli leta 1910, je bil znan pod imenom Mozgókép Otthon, z leti pa je bil znan tudi pod imeni Décsi Mozi, Deák Mozi, Fáklya in Új Tükör Művész Klubmozi. Zdaj je znan le kot Kino umetnikov, v njem pa lahko uživate v premiernih projekcijah, tematskih filmskih dnevih in filmskih festivalih ter v izboru kakovostnih filmov.

1066 Budimpešta, Teréz krt. 30.

Kino Puškin

Kino Puškin, ki se bliža svoji 100. obletnici, je še vedno vpet v vrvež ulice Kossuth Lajos. Verjetno ne pretiravamo, če rečemo, da je notranjost kina, ki je na pol poti med trgom Ferenciek in Astorijo, po lepoti primerljiva z Narodnim filmskim gledališčem Uránia, ki je le streljaj stran. Kino, ki se je ob odprtju 26. novembra 1926 imenoval Kino Forum, so leta 1949 preimenovali v Kino Puškin. V stavbi z veličastno notranjostjo, okrašeno z lestenci, marmornatimi površinami in skulpturami, je bila prej kavarna Hungarian World Café. Puškin, ki še danes privablja številne gledalce, ni izgubil skoraj nič od svojega blišča: obisk kina je kot čarobno potovanje skozi čas.

1053 Budimpešta, Kossuth Lajos u. 18.

Art kino Toldi

Art kino Toldi je svoja vrata odprl septembra 1932, ko se je bližala tudi njegova stoletnica. Morda ni presenetljivo, da je Toldi v času svojega obstoja doživel tudi nekaj preimenovanj; ob odprtju je bil javnosti znan kot City Mozi, med drugim pa se je imenoval tudi Szittya in Úttörő. Toldi je bil prvi in edini kino v zgodnjih petdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je ponujal 3D filme. Danes je Toldi, ki je bil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja povezan tudi s klubsko sceno, nepogrešljiv del budimpeštanskih arthouse kinematografov, kjer lahko kupite tudi vstopnice za filmske klube, filmske karnevale in premierne projekcije.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.