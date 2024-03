4 neverjetna zdravilišča v Budimpešti, katerih stene skrivajo zanimive zgodbe

Nekatere kopeli, zgrajene v času turške okupacije, še danes opravljajo svojo prvotno funkcijo. Poglejmo, kam se lahko odpravite, če si želite vodne sprostitve, ki vas popelje skozi čas!

Terme Rudas

Terme Rudas so bile zgrajene med letoma 1566 in 1572 z uporabo vode iz izvirov, pripisujejo pa jih budaškemu paši Sokoli Mustafi. Njegovo turško ime je bilo kopališče z zelenimi stebri, ki danes zaradi zelenih stebrov žal ni več vidno. Po osvoboditvi Bude je Lipót I. kopališče razglasil za lastnino državne zakladnice in ga leta 1969 podaril mestu, kmalu zatem pa je bilo stanje kopališča precej izboljšano. Pripravljenih je bilo več načrtov za širitev, na podlagi katerih so bile leta 1885 dokončane moške in ženske ljudske kopeli, leta 1895 pa so bili odprti bazeni, ki so bili zasnovani tako, da so se ujemali z ljudskimi kopelmi. Med drugo svetovno vojno je tudi Rudas utrpel precejšnjo škodo, njegova obnova pa je bila končana šele leta 1953. Po kasnejši obnovi leta 2004 lahko nekdanje turške kopeli zdaj obiščejo tudi ženske.

Wellness, svet savn, parna soba, termalni bazen, turška kopel – le nekaj od številnih vsebin, ki jih lahko uživate v Rudasu na visoki ravni. Za večerno kopanje je vredno obiskati panoramski bazen na strehi, kjer bo pogled na Budimpešto pod žarometi zagotovo nepozabno doživetje.

1013 Budimpešta, Döbrentei tér 9.

Zdravilišče Sveti Lukács

Zdravilišče Sveti Lukács je bilo v uporabi že v turški dobi, čeprav je bil izvir, ki tu izvira, bolj uporaben za proizvodnjo strelnega prahu in mletje žita. Po ponovni osvojitvi Bude so terme postale last državne blagajne, leta 1884 pa jih je kupil Filip Palotay in jih dal obnoviti. Takrat je bil zgrajen zdraviliški hotel, bazen pa je bil popolnoma prenovljen. Skozi stoletja so v zdravilišču gostovali številni znani umetniki, v njihovo čast pa so bile na stene postavljene različne plošče in reliefi.

Na termalnem območju zdravilišča so zdaj trije termalni bazeni različnih temperatur, v katerih se gostje lahko sprostijo in regenerirajo. Zunanji bazen je odprt tudi pozimi in je morda najbolj znan med vsemi bazeni v zdravilišču. V bazenu so masažne postelje, prhe za vrat, masažne naprave za hrbet in slap, ki dopolnjuje kopalno izkušnjo. Ne smemo pozabiti na različne savne, ki vam bodo napolnile baterije.

1023 Budimpešta, Frankel Leó út 25-29.

Kopališča usmiljenega Veli Beja

Terme usmiljenca Veli Bej, zgrajene med letoma 1574 in 1575, se nahajajo neposredno med Zdraviliščem svetega Luke in kopališčem Komjád. Območje, ki je bilo prej znano kot Felhévíz, je bilo v tistem času močvirnato, zato so tako kot pri beneških stavbah tudi temelji kopališča še vedno podprti s piloti. Cesarsko kopališče, ki je vključevalo tudi turško kopel, je leta 1802 kupil grof István Marczibányi, ki je po odkritju zdravilnih lastnosti vode leta 1806 kopališče podaril Redu usmiljenja.

Med njihovim upravljanjem so kopališče obogatili z novimi krili in številnimi novimi funkcijami, predvsem za zdravljenje bolnikov. Danes so v zdravilišču z orientalskim vzdušjem na voljo bazeni z vročo vodo, svet savn, jacuzzi in masažni prostori.

1023 Budimpešta, Árpád fejedelem útja 7.

Terme Sveti Gellért

Veličastna secesijska stavba zdravilišča Sveti Gellért je bila dokončana leta 1918, vendar zdravilišče in zdraviliška hiša na tem mestu stojita neprekinjeno že od 12. stoletja. Njegova zgodovina se je dejansko začela s starodavnim kopališčem, ki je bilo prvič omenjeno v kroniki iz 10. stoletja. Voda v današnjih termah St Gellért je bila že takrat znana po svojih čudežnih zdravilnih lastnostih, saj so jo po zapisih iz tistega časa uporabljali za zdravljenje gobavcev v bližnji bolnišnici. Leta 1905 so trije arhitekti (Artúr Sebestyén-Artúr Hegedűs Ármin in Izidor Stark) zmagali na natečaju za načrtovanje stavbe, rezultat združitve treh arhitektov pa so bile današnje terme Gellért. Zanimivo je, da je v treh urah po odprtju term Szent Gellért v novo odprtih bazenih uživalo že več kot 200 kopalcev.

Danes lahko v tem osupljivo okrašenem okolju uživamo v sproščanju. Zunanji bazen, notranji spa bazeni, plavalni bazen, savne in parne sobe vam pomagajo pri popolni sprostitvi.

1118 Budimpešta, Kelenhegyi út 4.